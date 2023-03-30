https://sputnikarabic.ae/20230330/العراق-يبحث-مع-صندوق-النقد-الدولي-دعم-السياسات-والخطط-المالية-لحكومته-1075341783.html
العراق يبحث مع صندوق النقد الدولي دعم السياسات والخطط المالية لحكومته
العراق يبحث مع صندوق النقد الدولي دعم السياسات والخطط المالية لحكومته
أجرى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مباحثات مع صندوق النقد الدولي بشأن التعاون في مجال دعم السياسات والخطط المالية للبلد العربي. 30.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-30T16:01+0000
2023-03-30T16:01+0000
2023-03-30T16:01+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
صندوق النقد الدولي
العالم العربي
الأخبار
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جاء الإعلان عن المباحثات، اليوم الخميس، في بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال البيان إن رئيس الحكومة العراقية التقى اليوم الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في العراق غازي شبيكات.وخلال اللقاء، بحث الجانبان علاقة العراق بصندوق النقد الدولي، بجانب التعاون في مجال دعم السياسات والخطط المالية، على نحو يسهم في تحقيق استقرار الاقتصاد العراقي.وذكر البيان أن السوداني بحث أيضا أهمية الإصلاحات المالية والإدارية التي اتخذتها الحكومة العراقية، ودعم جهودها الهادفة لمكافحة الفساد.
https://sputnikarabic.ae/20230330/الرئاسة-العراقية-تعلن-استلام-9-قطع-أثرية-من-أمريكا-1075334710.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, صندوق النقد الدولي, العالم العربي, الأخبار
العراق, أخبار العراق اليوم, صندوق النقد الدولي, العالم العربي, الأخبار
العراق يبحث مع صندوق النقد الدولي دعم السياسات والخطط المالية لحكومته
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أجرى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مباحثات مع صندوق النقد الدولي بشأن التعاون في مجال دعم السياسات والخطط المالية للبلد العربي.
جاء الإعلان عن المباحثات، اليوم الخميس، في بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، بحسب وكالة الأنباء العراقية
الرسمية.
وقال البيان إن رئيس الحكومة العراقية
التقى اليوم الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في العراق غازي شبيكات.
وخلال اللقاء، بحث الجانبان علاقة العراق بصندوق النقد الدولي، بجانب التعاون في مجال دعم السياسات والخطط المالية، على نحو يسهم في تحقيق استقرار الاقتصاد العراقي.
وذكر البيان أن السوداني بحث أيضا أهمية الإصلاحات المالية والإدارية التي اتخذتها الحكومة العراقية، ودعم جهودها الهادفة لمكافحة الفساد.