عربي
البنك المركزي المصري يرفع سعر الفائدة 2%
https://sputnikarabic.ae/20230330/العراق-يبحث-مع-صندوق-النقد-الدولي-دعم-السياسات-والخطط-المالية-لحكومته-1075341783.html
العراق يبحث مع صندوق النقد الدولي دعم السياسات والخطط المالية لحكومته
العراق يبحث مع صندوق النقد الدولي دعم السياسات والخطط المالية لحكومته
أجرى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مباحثات مع صندوق النقد الدولي بشأن التعاون في مجال دعم السياسات والخطط المالية للبلد العربي. 30.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-30T16:01+0000
2023-03-30T16:01+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
صندوق النقد الدولي
العالم العربي
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/1c/1065689634_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3d595e562e2de90a35ddaa30726b1859.jpg
جاء الإعلان عن المباحثات، اليوم الخميس، في بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال البيان إن رئيس الحكومة العراقية التقى اليوم الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في العراق غازي شبيكات.وخلال اللقاء، بحث الجانبان علاقة العراق بصندوق النقد الدولي، بجانب التعاون في مجال دعم السياسات والخطط المالية، على نحو يسهم في تحقيق استقرار الاقتصاد العراقي.وذكر البيان أن السوداني بحث أيضا أهمية الإصلاحات المالية والإدارية التي اتخذتها الحكومة العراقية، ودعم جهودها الهادفة لمكافحة الفساد.
https://sputnikarabic.ae/20230330/الرئاسة-العراقية-تعلن-استلام-9-قطع-أثرية-من-أمريكا-1075334710.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/1c/1065689634_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_dec5615e29dd679e7fa3aa41eb7f2997.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العراق, أخبار العراق اليوم, صندوق النقد الدولي, العالم العربي, الأخبار
العراق, أخبار العراق اليوم, صندوق النقد الدولي, العالم العربي, الأخبار

العراق يبحث مع صندوق النقد الدولي دعم السياسات والخطط المالية لحكومته

16:01 GMT 30.03.2023
© AFP 2023 / FABRICE COFFRINIالمرشح لمنصب رئيس الحكومة في العراق محمد شياع السوداني
المرشح لمنصب رئيس الحكومة في العراق محمد شياع السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2023
© AFP 2023 / FABRICE COFFRINI
تابعنا عبرTelegram
أجرى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مباحثات مع صندوق النقد الدولي بشأن التعاون في مجال دعم السياسات والخطط المالية للبلد العربي.
جاء الإعلان عن المباحثات، اليوم الخميس، في بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
علم العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2023
الرئاسة العراقية تعلن استلام 9 قطع أثرية من أمريكا
14:16 GMT
وقال البيان إن رئيس الحكومة العراقية التقى اليوم الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في العراق غازي شبيكات.
وخلال اللقاء، بحث الجانبان علاقة العراق بصندوق النقد الدولي، بجانب التعاون في مجال دعم السياسات والخطط المالية، على نحو يسهم في تحقيق استقرار الاقتصاد العراقي.
وذكر البيان أن السوداني بحث أيضا أهمية الإصلاحات المالية والإدارية التي اتخذتها الحكومة العراقية، ودعم جهودها الهادفة لمكافحة الفساد.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Артиллеристы вооруженных сил РФ подготавливают снаряды для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:18 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала