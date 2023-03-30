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Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230330/القوات-الأوكرانية-تقصف-جمهورية-دونيتسك-بـ-68-مقذوفا-خلال-24-ساعة-1075350430.html
القوات الأوكرانية تقصف جمهورية دونيتسك بـ 68 مقذوفا خلال 24 ساعة
القوات الأوكرانية تقصف جمهورية دونيتسك بـ 68 مقذوفا خلال 24 ساعة
أعلنت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في مركز مراقبة وتسجيل جرائم الحرب التي ترتكبها أوكرانيا، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 11 مرة خلال الـ24 ساعة... 30.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-30T22:35+0000
2023-03-30T22:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيانٍ صدر عن الممثلية ونشر على صفحتها في "تلغرام"،: "خلال الـ 24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 11 واقعة قصف من قبل القوات الأوكرانية على محور دونيتسك، أطلق العدو 3 قذائف مدفعية من عيار 155 ملم .على محور غورلفكا، 4 قذائف من مدفعية عيار 155 ملم. على محور ياسينوفاتايا، 4 قذائف عيار 155 ملم. وأُطلق 68 مقذوفا بعيارات مختلفة".وأشار البيان إلى أن قصف القوات الأوكرانية استهدف المناطق السكنية، غولموفسكي، زايتسيفو، ياسينوفاتايا، دونيتسك، أليكساندروفكا، يلينوفكا.وأضاف المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك، أن معلومات وردت خلال اليوم الماضي أيضًا عن إصابة 4 مدنيين في مدينة ياسينوفاتايا.وأكد البيان أن القوات الأوكرانية، استهدفت قبل ذلك بيوم مناطق الجمهورية كافة بـ 14 قذيفة.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230328/الدفاع-الروسية-تعلن-تحييد-نحو-240-عسكريا-أوكرانيا-في-دونيتسك-1075238420.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم

القوات الأوكرانية تقصف جمهورية دونيتسك بـ 68 مقذوفا خلال 24 ساعة

22:35 GMT 30.03.2023
© Sputnik . Valery Melnikov / الانتقال إلى بنك الصورعواقب قصف القوات الأوكرانية لمحطة سكة حديد إيلوفايسك، جمهورية دونيتسك الديمقراطية
عواقب قصف القوات الأوكرانية لمحطة سكة حديد إيلوفايسك، جمهورية دونيتسك الديمقراطية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2023
© Sputnik . Valery Melnikov
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أعلنت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في مركز مراقبة وتسجيل جرائم الحرب التي ترتكبها أوكرانيا، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 11 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية، وأطلقت ما مجموعه 68 مقذوفا مختلفة العيارات.
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيانٍ صدر عن الممثلية ونشر على صفحتها في "تلغرام"،: "خلال الـ 24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 11 واقعة قصف من قبل القوات الأوكرانية على محور دونيتسك، أطلق العدو 3 قذائف مدفعية من عيار 155 ملم .على محور غورلفكا، 4 قذائف من مدفعية عيار 155 ملم. على محور ياسينوفاتايا، 4 قذائف عيار 155 ملم. وأُطلق 68 مقذوفا بعيارات مختلفة".
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية تعلن تحييد نحو 240 عسكريا أوكرانيا في دونيتسك
28 مارس, 11:57 GMT
وأشار البيان إلى أن قصف القوات الأوكرانية استهدف المناطق السكنية، غولموفسكي، زايتسيفو، ياسينوفاتايا، دونيتسك، أليكساندروفكا، يلينوفكا.
وأضاف المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك، أن معلومات وردت خلال اليوم الماضي أيضًا عن إصابة 4 مدنيين في مدينة ياسينوفاتايا.
وأكد البيان أن القوات الأوكرانية، استهدفت قبل ذلك بيوم مناطق الجمهورية كافة بـ 14 قذيفة.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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Артиллеристы вооруженных сил РФ подготавливают снаряды для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة18:16 GMT
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