https://sputnikarabic.ae/20230330/حاكم-فلوريدا--لن-نساعد-في-أي-طلب-لتسليم-ترامب-بعد-توجيه-اتهام-له-1075351041.html
حاكم فلوريدا: لن نساعد في أي طلب لتسليم ترامب بعد توجيه اتهام له
حاكم فلوريدا: لن نساعد في أي طلب لتسليم ترامب بعد توجيه اتهام له
صرح حاكم ولاية فلوريدا، رون ديسانتيس، اليوم الجمعة، بأن الولاية لن تساعد في طلب ترحيل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بسبب الظروف المشكوك فيها التي تحيط... 30.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-30T23:41+0000
2023-03-30T23:41+0000
2023-03-30T23:54+0000
ترامب
دونالد ترامب
دعم ترامب
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فلوريدا
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واشنطن - سبوتنيك. وقال ديسانتيس في بيان: "يتحول استخدام النظام القانوني لتقدم أجندة سياسية إلى عكس مبدأ سيادة القانون. إنه غير أمريكي... ولن تساعد فلوريدا في طلب الترحيل بناء على الظروف المشكوك فيها المتعلقة بهذا المدعي العام المدعوم من سوروس وأجندته السياسية".وأضاف ديسانتيس، الذي يمكن أن يكون منافساً لترامب المحتمل في الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، أن براغ يحاول تمدد القانون لاستهداف خصم سياسي.وصوّتت هيئة محلّفين كبرى في نيويورك على توجيه الاتهام إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن مدفوعات ماليّة جرى تسديدها لشراء صمت نجمة أفلام إباحيّة حول علاقة مزعومة معه قبل انتخابات عام 2016، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمربكيّة عدّة الخميس".وكان الرئيس السابق نفسه، توقع قبل أيام قليلة أنه سيتم توجيه الاتهام إليه واعتقاله، وقال ترامب على شبكة "Truth Social" الاجتماعية في 18 مارس، إن مكتب المدعي العام في نيويورك يستعد لاعتقاله في 21 مارس ودعا أنصاره إلى الاحتجاج.ووفقا لهيئة المحلفين الكبرى، دفع محامي ترامب، مايكل كوهين 130 ألف دولار للممثلة الإباحية السابقة ستورمي دانيلز خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2016 لسحب علاقتها المزعومة بترامب عام 2006.وفي عام 2018، أعلنت دانيلز مرة أخرى عن مزاعم تتعلق بصلتها بترامب، واتهمت كوهين أيضا بمحاولة ترهيبها من أجل التستر على هذه القصة، وحاولت بالفعل توجيه اتهامات ضد ترامب في المحكمة، ولكن في عام 2018، تم رفض الدعوى لمحاولة اتهام الرئيس السابق بالتشهير.وأفادت وسائل الإعلام، أنه من المتوقع أن تشمل التهم الموجهة إلى ترامب تزوير وثائق، حيث وصفت منظمة ترامب الأموال التي دفعتها للممثلة بأنها "مصاريف قانونية".وفي الوقت نفسه، بموجب قانون نيويورك، يمكن أن يعتبر تزوير المستندات جريمة جنائية، وفي أسوأ الأحوال، قد يواجه ترامب ما يصل إلى 4 سنوات في السجن.
https://sputnikarabic.ae/20230330/ترامب-يصف-الاتهام-الموجه-له-بـ-ملاحقة-سياسية-وتدخل-في-الانتخابات--1075350850.html
https://sputnikarabic.ae/20230330/هيئة-المحلفين-الكبرى-توجه-اتهامات-لدونالد-ترامب-بشأن-دفع-أموال-لممثلة-إباحية-1075350299.html
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ترامب, دونالد ترامب, دعم ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, فلوريدا
ترامب, دونالد ترامب, دعم ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, فلوريدا
حاكم فلوريدا: لن نساعد في أي طلب لتسليم ترامب بعد توجيه اتهام له
23:41 GMT 30.03.2023 (تم التحديث: 23:54 GMT 30.03.2023) تابعنا عبر
صرح حاكم ولاية فلوريدا، رون ديسانتيس، اليوم الجمعة، بأن الولاية لن تساعد في طلب ترحيل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بسبب الظروف المشكوك فيها التي تحيط بالمدعي العام في منهاتن آلفين براغ.
واشنطن - سبوتنيك
. وقال ديسانتيس في بيان: "يتحول استخدام النظام القانوني لتقدم أجندة سياسية إلى عكس مبدأ سيادة القانون. إنه غير أمريكي... ولن تساعد فلوريدا في طلب الترحيل بناء على الظروف المشكوك فيها المتعلقة بهذا المدعي العام المدعوم من سوروس وأجندته السياسية".
وأضاف ديسانتيس، الذي يمكن أن يكون منافساً لترامب المحتمل في الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، أن براغ يحاول تمدد القانون لاستهداف خصم سياسي.
وصوّتت هيئة محلّفين كبرى في نيويورك على توجيه الاتهام إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن مدفوعات ماليّة جرى تسديدها لشراء صمت نجمة أفلام إباحيّة حول علاقة مزعومة معه قبل انتخابات عام 2016، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمربكيّة عدّة الخميس".
وكان الرئيس السابق نفسه، توقع قبل أيام قليلة أنه سيتم توجيه الاتهام إليه واعتقاله، وقال ترامب على شبكة "Truth Social" الاجتماعية في 18 مارس، إن مكتب المدعي العام في نيويورك يستعد لاعتقاله في 21 مارس ودعا أنصاره إلى الاحتجاج.
ووفقا لهيئة المحلفين الكبرى، دفع محامي ترامب، مايكل كوهين 130 ألف دولار للممثلة الإباحية السابقة ستورمي دانيلز خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2016 لسحب علاقتها المزعومة بترامب عام 2006.
وفي عام 2018، أعلنت دانيلز مرة أخرى عن مزاعم تتعلق بصلتها بترامب، واتهمت كوهين أيضا بمحاولة ترهيبها من أجل التستر على هذه القصة، وحاولت بالفعل توجيه اتهامات ضد ترامب في المحكمة
، ولكن في عام 2018، تم رفض الدعوى لمحاولة اتهام الرئيس السابق بالتشهير.
وأفادت وسائل الإعلام، أنه من المتوقع أن تشمل التهم الموجهة إلى ترامب تزوير وثائق، حيث وصفت منظمة ترامب الأموال التي دفعتها للممثلة بأنها "مصاريف قانونية".
وفي الوقت نفسه، بموجب قانون نيويورك، يمكن أن يعتبر تزوير المستندات جريمة جنائية، وفي أسوأ الأحوال، قد يواجه ترامب ما يصل إلى 4 سنوات في السجن.