https://sputnikarabic.ae/20230330/حاكم-فلوريدا--لن-نساعد-في-أي-طلب-لتسليم-ترامب-بعد-توجيه-اتهام-له-1075351041.html

حاكم فلوريدا: لن نساعد في أي طلب لتسليم ترامب بعد توجيه اتهام له

حاكم فلوريدا: لن نساعد في أي طلب لتسليم ترامب بعد توجيه اتهام له

صرح حاكم ولاية فلوريدا، رون ديسانتيس، اليوم الجمعة، بأن الولاية لن تساعد في طلب ترحيل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بسبب الظروف المشكوك فيها التي تحيط... 30.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-30T23:41+0000

2023-03-30T23:41+0000

2023-03-30T23:54+0000

ترامب

دونالد ترامب

دعم ترامب

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

فلوريدا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/01/0f/1047807008_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1a10430424b6c91e153b144a10c07b86.jpg

واشنطن - سبوتنيك. وقال ديسانتيس في بيان: "يتحول استخدام النظام القانوني لتقدم أجندة سياسية إلى عكس مبدأ سيادة القانون. إنه غير أمريكي... ولن تساعد فلوريدا في طلب الترحيل بناء على الظروف المشكوك فيها المتعلقة بهذا المدعي العام المدعوم من سوروس وأجندته السياسية".وأضاف ديسانتيس، الذي يمكن أن يكون منافساً لترامب المحتمل في الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، أن براغ يحاول تمدد القانون لاستهداف خصم سياسي.وصوّتت هيئة محلّفين كبرى في نيويورك على توجيه الاتهام إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن مدفوعات ماليّة جرى تسديدها لشراء صمت نجمة أفلام إباحيّة حول علاقة مزعومة معه قبل انتخابات عام 2016، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمربكيّة عدّة الخميس".وكان الرئيس السابق نفسه، توقع قبل أيام قليلة أنه سيتم توجيه الاتهام إليه واعتقاله، وقال ترامب على شبكة "Truth Social" الاجتماعية في 18 مارس، إن مكتب المدعي العام في نيويورك يستعد لاعتقاله في 21 مارس ودعا أنصاره إلى الاحتجاج.ووفقا لهيئة المحلفين الكبرى، دفع محامي ترامب، مايكل كوهين 130 ألف دولار للممثلة الإباحية السابقة ستورمي دانيلز خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2016 لسحب علاقتها المزعومة بترامب عام 2006.وفي عام 2018، أعلنت دانيلز مرة أخرى عن مزاعم تتعلق بصلتها بترامب، واتهمت كوهين أيضا بمحاولة ترهيبها من أجل التستر على هذه القصة، وحاولت بالفعل توجيه اتهامات ضد ترامب في المحكمة، ولكن في عام 2018، تم رفض الدعوى لمحاولة اتهام الرئيس السابق بالتشهير.وأفادت وسائل الإعلام، أنه من المتوقع أن تشمل التهم الموجهة إلى ترامب تزوير وثائق، حيث وصفت منظمة ترامب الأموال التي دفعتها للممثلة بأنها "مصاريف قانونية".وفي الوقت نفسه، بموجب قانون نيويورك، يمكن أن يعتبر تزوير المستندات جريمة جنائية، وفي أسوأ الأحوال، قد يواجه ترامب ما يصل إلى 4 سنوات في السجن.

https://sputnikarabic.ae/20230330/ترامب-يصف-الاتهام-الموجه-له-بـ-ملاحقة-سياسية-وتدخل-في-الانتخابات--1075350850.html

https://sputnikarabic.ae/20230330/هيئة-المحلفين-الكبرى-توجه-اتهامات-لدونالد-ترامب-بشأن-دفع-أموال-لممثلة-إباحية-1075350299.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

ترامب, دونالد ترامب, دعم ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, فلوريدا