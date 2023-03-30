https://sputnikarabic.ae/20230330/زاخاروفا-تم-منح-صحفي-وول-ستريت-جورنال-المعتقل-في-روسيا-حق-الوصول-القنصلي-1075342739.html

زاخاروفا: تم منح صحفي "وول ستريت جورنال" المعتقل في روسيا حق الوصول القنصلي

زاخاروفا: تم منح صحفي "وول ستريت جورنال" المعتقل في روسيا حق الوصول القنصلي

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن موسكو منحت مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" المعتقل في روسيا بتهمة التجسس حق التواصل... 30.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-30T17:26+0000

2023-03-30T17:26+0000

2023-03-30T17:26+0000

روسيا

اعتقال الصحفي الروسي كيريل فيشينسكي في أوكرانيا

واشنطن

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موسكو- سبوتنيك. وقالت زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال حول ما إذا كان حق الوصول القنصلي قد تم توفيره للمعتقل: "نعم"، دون إضافة أي تفاصيل أخرى.وعلق المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، على اعتقال مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" إيفان غيرشكوفيتش، بأن الأمر لا يتعلق بالاشتباه، فقد تم القبض عليه متلبسا.وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال عما إذا كانت موسكو ستتعاون مع وكالات المخابرات الأمريكية في القضية:وردا على سؤال حول ما إذا كان هذا الحادث يمكن أن يثير مراجعة من قبل الولايات المتحدة للمراسلين الصحفيين الروس، قال بيسكوف: "نأمل ألا يحدث هذا ولا يجب أن يحدث هذا، لأنني مرة أخرى أكرر أن الأمر لا يتعلق بالشكوك، بل يتعلق بحقيقة أنه تم القبض عليه متلبسا".وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في وقت سابق اليوم الخميس، اعتقال مراسل مكتب "وول ستريت جورنال" في موسكو، إيفان غيرشكوفيتش، في مدينة يكاترينبورغ الروسية، للاشتباه في قيامه بالتجسس.وجاء في بيان الأمن الروسي: "الأنشطة غير القانونية للمواطن الأمريكي إيفان غيرشكوفيتش، مواليد 1991، المعتمد من قبل وزارة الخارجية الروسية، مراسل مكتب موسكو لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، يشتبه في تجسسه لصالح الحكومة الأمريكية".وفقًا لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، جمع غيرشكوفيتش معلومات تشكل سراً من أسرار الدولة "حول أنشطة إحدى الشركات التابعة للمجمع الصناعي العسكري الروسي"، بناءً على تعليمات من الولايات المتحدة الأمريكية. تم اعتقال المواطن الأمريكي أثناء محاولته الحصول على معلومات سرية.وأضاف البيان: "رفعت دائرة التحقيق التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي قضية جنائية ضد مواطن أمريكي بموجب المادة 276 من القانون الجنائي الروسي (التجسس)".

https://sputnikarabic.ae/20230330/روسيا-واشنطن-لم-تتواصل-مع-موسكو-بشأن-الصحفي-المعتقل-1075336952.html

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روسيا, اعتقال الصحفي الروسي كيريل فيشينسكي في أوكرانيا, واشنطن