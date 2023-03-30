https://sputnikarabic.ae/20230330/غالانت-يحذر-من-اشتعال-الأوضاع-مجددا-ويقول-إن-إيران-تدير-حرب-استنزاف-ضد-إسرائيل-1075334395.html

غالانت يحذر من "اشتعال" الأوضاع مجددا ويقول إن إيران تدير حرب استنزاف ضد إسرائيل

غالانت يحذر من "اشتعال" الأوضاع مجددا ويقول إن إيران تدير حرب استنزاف ضد إسرائيل

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي المُقال يوآف غالانت، اليوم الخميس، أن "إسرائيل تشهد فترة أمنية معقدة"، لافتا إلى أن "إيران تدير حرب استنزاف ضدها، وفي المقابل تتقدم... 30.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-30T14:12+0000

2023-03-30T14:12+0000

2023-03-30T14:12+0000

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وقال غالانت، خلال اجتماعه برئيس الشاباك رونين بار وعدد من المسؤولين الرفيعي المستوى، إنه "في كل واحدة من الساحات، هناك احتمال لإمكانية اشتعال الأرض وإمكانية أن تشتعل معها ساحات إضافية أيضا".وبشأن إقالته من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فلم يتطرق غالانت إلى ذلك، لكنه قال: "مثل من اختاروا تكريس حياتهم من أجل أمن إسرائيل، فإن من الواجب علينا تهدئة النفوس في المجتمع الإسرائيلي وإقامة حوار موحد".وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أقال وزير الدفاع غالانت من منصبه على خلفية أزمة الإصلاحات القضائية"، فيما قال غالانت، في أول تعليق له، عبر حسابه على "تويتر"، إن "أمن دولة إسرائيل كان وسيظل دائما مهمة حياته"، دون المزيد من التفاصيل.من جهته، اعتبر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إقالة غالانت من منصبه على خلفية أزمة الإصلاحات القضائية، "خطوة جديدة تمس بالأمن القومي من حكومة معادية للصهيونية".وقال لابيد، عبر حسابه على "تويتر"، إنه "بإمكان نتنياهو إقالة غالانت لكنه لن يستطيع إقالة من يواجهون جنون الائتلاف الحاكم"، مؤكدا أن "رئيس الحكومة الإسرائيلية خطر على أمن دولة إسرائيل"، على حد قوله.وفجر يوآف غالانت مفاجأة من العيار الثقيل، في أول تصريح علني له طالب فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بوقف خطة إصلاح القضاء المثيرة للجدل، محذرا من أن الانقسام المتزايد في المجتمع قد اخترق الجيش الاسرائيلي.وقال غالانت وهو أحد أقطاب حزب "الليكود" بقيادة نتنياهو، إن "الانقسام المتزايد في المجتمع يخترق الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية. هذا خطر واضح على أمن البلاد ولن أكون شريكا به".

https://sputnikarabic.ae/20221230/غانتس-يحذر-غالانت-أمن-إسرائيل-مرهون-بأهواء-المتطرفين-1071774118.html

https://sputnikarabic.ae/20230326/لابيد-نتنياهو-خطر-على-أمن-إسرائيل-وإقالة-غالانت-خطوة-جديدة-تمس-بالأمن-القومي-1075167946.html

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