https://sputnikarabic.ae/20230330/مصرع-9-عسكريين-أمريكيين-في-تصادم-مروحيتين-بولاية-كنتاكي-1075337932.html
مصرع 9 عسكريين أمريكيين إثر تصادم مروحيتين في ولاية كنتاكي
مصرع 9 عسكريين أمريكيين إثر تصادم مروحيتين في ولاية كنتاكي
لقي 9 عسكريين أمريكيين مصرعهم، اليوم الخميس، إثر تحطم مروحيتين اصطدمتا أثناء مهمة تدريبية في ولاية كنتاكي شرقي الولايات المتحدة الأمريكية. 30.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-30T15:04+0000
2023-03-30T15:04+0000
2023-03-30T15:10+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
الجيش الأمريكي
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/13/1072457392_0:123:3423:2048_1920x0_80_0_0_3c820a1ccab8d06b911dd2ee973bb4ca.jpg
القاهرة - سبوتنيك. ونقلت قناة "إيه بي سي" الأمريكية عن مسؤول عسكري أمريكي، قوله إن "تسعة عسكريين لقوا مصرعهم، كانوا جميعا من على متن مروحيتين من طراز بلاك هوك تابعتين للجيش، اصطدمتا في أثناء مهمة تدريبية في مقاطعة تريغ بولاية كنتاكي".وذكرت القناة أن شرطة ولاية كنتاكي، عثرت على حطام المروحيتين وجثث العسكريين الذين كانوا على متنها في مزرعة بمقاطعة تريغ.وفي وقت سابق اليوم، قالت متحدثة باسم الجيش الأمريكي، إن طائرتي هليكوبتر تابعتين للجيش الأمريكي تصادمتا خلال مهمة تدريبية فوق ولاية كنتاكي مساء الأربعاء.
https://sputnikarabic.ae/20230327/مصرع-ضابطي-شرطة-إثر-تحطم-مروحية-في-الولايات-المتحدة-1075188330.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/13/1072457392_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_3d3ec0515a92a10421c9f81c44fb0ca0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, الجيش الأمريكي, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, الجيش الأمريكي, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
مصرع 9 عسكريين أمريكيين إثر تصادم مروحيتين في ولاية كنتاكي
15:04 GMT 30.03.2023 (تم التحديث: 15:10 GMT 30.03.2023) تابعنا عبر
لقي 9 عسكريين أمريكيين مصرعهم، اليوم الخميس، إثر تحطم مروحيتين اصطدمتا أثناء مهمة تدريبية في ولاية كنتاكي شرقي الولايات المتحدة الأمريكية.
القاهرة - سبوتنيك. ونقلت قناة "إيه بي سي" الأمريكية عن مسؤول عسكري أمريكي، قوله إن "تسعة عسكريين لقوا مصرعهم، كانوا جميعا من على متن مروحيتين من طراز بلاك هوك
تابعتين للجيش، اصطدمتا في أثناء مهمة تدريبية في مقاطعة تريغ بولاية كنتاكي".
وأوضح المسؤول أن المروحيتين تابعتين للفرقة 101 المحمولة جوًا، وكانتا تنفذان "مهمة تدريب روتينية" عندما اصطدمتا في نحو الساعة العاشرة من مساء أمس الأربعاء، (بالتوقيت المحلي).
وذكرت القناة أن شرطة ولاية كنتاكي، عثرت على حطام المروحيتين وجثث العسكريين الذين كانوا على متنها
في مزرعة بمقاطعة تريغ.
وأشارت إلى أن الحادث لم يسفر عن أضرار لمنشآت سكنية، لكن السلطات طلبت من سكان المنطقة مغادرتها.
وفي وقت سابق اليوم، قالت متحدثة باسم الجيش الأمريكي، إن طائرتي هليكوبتر تابعتين للجيش الأمريكي تصادمتا خلال مهمة تدريبية فوق ولاية كنتاكي مساء الأربعاء.