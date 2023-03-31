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الإنفاق العسكري الأمريكي على أوكرانيا أكثر من الإنفاق على حرب فيتنام
الإنفاق العسكري الأمريكي على أوكرانيا أكثر من الإنفاق على حرب فيتنام
أعلنت شركة الأبحاث الألمانية "ستاتيستا" (Statista) أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن خصصت مساعدات عسكرية لكييف أكثر مما أنقته الولايات المتحدة سنويًا على حربها... 31.03.2023, سبوتنيك عربي
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وبلغت المساعدة العسكرية الأمريكية إلى كييف للأشهر الأحد عشر الأولى من الصراع 46.6 مليار دولار، وفقًا لتقرير "Statista" نقلاً عن بيانات من معهد "كيل" للاقتصاد العالمي. وبأسعار قابلة للمقارنة في عام 2022، فإن هذا يمثل 43.4 مليار دولار أكثر من متوسط ​​الإنفاق العسكري السنوي للولايات المتحدة خلال السنوات العشر الأولى من الحرب في أفغانستان.اقرأ أيضا - 20 عاما على غزو العراق ونصف قرن على حرب فيتنام… ماذا جنى العالم من حروب أمريكا الكارثية؟إن الإنفاق العسكري الأمريكي في أوكرانيا يزيد بالفعل عن نصف الإنفاق العسكري في حرب فيتنام. قام فريق "سبوتنيك" بمقارنة تكلفة النزاعين العسكريين لواشنطن في البلدين من خلال هذا الرسم البياني التالي.وقد يعجبك أيضا - 50 عاما على هزيمة أمريكا في حرب فيتنام... 58 ألف قتيل وأكثر من 300 ألف جريح
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

الإنفاق العسكري الأمريكي على أوكرانيا أكثر من الإنفاق على حرب فيتنام

08:51 GMT 31.03.2023
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أعلنت شركة الأبحاث الألمانية "ستاتيستا" (Statista) أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن خصصت مساعدات عسكرية لكييف أكثر مما أنقته الولايات المتحدة سنويًا على حربها في أفغانستان.
وبلغت المساعدة العسكرية الأمريكية إلى كييف للأشهر الأحد عشر الأولى من الصراع 46.6 مليار دولار، وفقًا لتقرير "Statista" نقلاً عن بيانات من معهد "كيل" للاقتصاد العالمي. وبأسعار قابلة للمقارنة في عام 2022، فإن هذا يمثل 43.4 مليار دولار أكثر من متوسط ​​الإنفاق العسكري السنوي للولايات المتحدة خلال السنوات العشر الأولى من الحرب في أفغانستان.
اقرأ أيضا - 20 عاما على غزو العراق ونصف قرن على حرب فيتنام… ماذا جنى العالم من حروب أمريكا الكارثية؟
إن الإنفاق العسكري الأمريكي في أوكرانيا يزيد بالفعل عن نصف الإنفاق العسكري في حرب فيتنام. قام فريق "سبوتنيك" بمقارنة تكلفة النزاعين العسكريين لواشنطن في البلدين من خلال هذا الرسم البياني التالي.
الإنفاق العسكري الأمريكي على أوكرانيا أكثر من الإنفاق على حرب فيتنام - سبوتنيك عربي
وقد يعجبك أيضا - 50 عاما على هزيمة أمريكا في حرب فيتنام... 58 ألف قتيل وأكثر من 300 ألف جريح
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