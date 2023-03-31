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الحكومة السورية: اختراق قناة الحكومة هو في سياق الحرب على سوريا

الحكومة السورية: اختراق قناة الحكومة هو في سياق الحرب على سوريا

أعلن باسل نيوف، مدير المكتب الإعلامي لرئاسة الحكومة السورية، لوكالة "سبوتنيك" أن قناة رئاسة مجلس الوزراء على تطبيق تلغرام تعرضت للاختراق. 31.03.2023, سبوتنيك عربي

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دمشق - سبوتنيك. وأضاف نيوف في تصريح لوكالة "سبوتنيك" إن "الحرب السيبرانية ومحاولات اختراق مواقع صفحات التواصل الاجتماعي لجهات حكومية سورية هي في سياق الحرب الإرهابية المستمرة على سوريا منذ 12 عاما وفي سياق ما يتعرض له الشعب السوري من حصار خانق وتضييق".وأشار مدير المكتب الإعلامي إلى أن "الجهات التي تقوم بهذه الجرائم هي جهات معروفة. هم من دعم الإرهاب في سوريا ويستمرون في دعمه. وهم ذاتهم من يعتدون على المطارات السورية والمدنيين. أعتقد أن العدو الإسرائيلي وراء هذه الحملة بعد أن فشل هو وكل من يدعمه بالمخطط الإرهابي على مدار 12 عاما".وعن تبني تنظيم (داعش- المحظور في روسيا) لعملية الاختراق قال نيوف إن:وعن عودة ظهور داعش للواجهة وعلاقة ذلك في ما يدور من أحداث حول العالم خاصة أوكرانيا، قال نيوف إن "أمريكا اليوم أضعف من أي وقت مضى فهي في سوريا لم تحقق أي هدف من أهدافها دعمت الإرهاب المتمثل بـ"داعش" و(النصرة- المحظورة في روسيا) وغيرها من التنظيمات الإرهابية وفي النهاية انتصرت سوريا. وفي أوكرانيا روسيا تنتصر على مشروع غربي شيطاني يهدف تقسيم روسيا وإضعافها".وأضاف أن "أمريكا اليوم تستخدم كل ما لديها من أدوات عسكرية واقتصادية وحرب سيبرانية وتكنولوجية ولن تستطيع تحقيق أي شيء يذكر".وختم نيوف بالقول إن وعي الناس هو الأساس، وأن الشعب السوري واع ويدرك كل ما هو مخطط له.وفي وقت سابق اليوم أعلنت رئاسة الوزراء السوري تعرض قناتها على تطبيق تلغرام للاختراق.. وأضافت رئاسة الوزراء في بيان أن "الفريق التقني في الحكومة يعمل على استعادتها داعيا إلى الحذر من أي منشور قد يُنشر على القناة والى متابعة الأخبار الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء عبر وسائل الإعلام الرسمية".وتعرضت عدة قنوات وحسابات حكومية وشخصية على التليغرام اليوم إلى عمليات اختراق من ضمنها حساب مدير المكتب الإعلامي في رئاسة الحكومة وحساب الإعلام الحربي في الوكالة الرسمية للأنباء سانا.

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