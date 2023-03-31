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إصابة فلسطيني بجروح بالغة برصاص القوات الإسرائيلية عند باب السلسلة في البلدة القديمة بالقدس الشرقية
https://sputnikarabic.ae/20230331/الشرطة-الإسرائيلية-تغلق-أبواب-المسجد-الأقصى-بالقدس-بعد-أنباء-عن-إطلاق-نار-في-محيطه-1075389462.html
إصابة فلسطيني بجروح بالغة برصاص القوات الإسرائيلية عند باب السلسلة في البلدة القديمة بالقدس الشرقية
إصابة فلسطيني بجروح بالغة برصاص القوات الإسرائيلية عند باب السلسلة في البلدة القديمة بالقدس الشرقية
ذكر مراسل "سبوتنيك"، مساء اليوم الجمعة، أن مواطن فلسطيني تعرض لجروح بالغة، إثر إصابته برصاص القوات الإسرائيلية عند باب السلسلة في البلدة القديمة بالقدس... 31.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-31T21:36+0000
2023-03-31T21:56+0000
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وأفاد مراسل "سبوتنيك" في القدس، بأن القوات الإسرائيلية دفعت بتعزيزات عسكرية مشددة داخل البلدة القديمة، وأغلقت عدد من الأبواب المؤدية إلى المسجد الأقصى.وبحسب مصادر لـ"سبوتنيك"، فقد "قامت قوات الاحتلال بالاعتداء على عدد من المعتكفين (المصلين) داخل المسجد الأقصى".وأفادت المصادر بأن "أحد الشبان الفلسطينيين يٌعتقد أنه من حراس المسجد الأقصى هو من أصيب، لدى محاولته حماية فلسطينية، حاول أفراد شرطة الاحتلال الاعتداء عليها عند باب السلسلة".وتم تداول مقطع فيديو لإطلاق نار في محيط المسجد الأقصى.كما يوضح فيديو آخر متداول، اعتداء قوات الجيش الإسرائيلي على المواطنين في سوق القطانين، المحاذي للمسجد للأقصى.ونشرت حركات استيطانية إسرائيلية، اليوم الجمعة، دعوات لذبح القرابين في المسجد الأقصى، يوم الأربعاء المقبل.وذكرت القناة السابعة العبرية، صباح اليوم الجمعة، أن حركة "العودة إلى الجبل" الاستيطانية الإسرائيلية المتطرفة قد نشرت إعلانا بإغراءات مالية كبيرة لمن يحمل قربانا أو يذبح قربانا في المسجد الأقصى.وكان 85 مستوطنا قد اقتحموا المسجد الأقصى في وقت سابق من يوم الثلاثاء الماضي، في ظل حماية الشرطة الإسرائيلية برفقة عضو الكنيست السابق المتطرف إيهودا غليك.وفي باحات المسجد الأقصى، نظم المستوطنون الإسرائيليون جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية.
https://sputnikarabic.ae/20230306/الخارجية-الفلسطينية-تطالب-بتدخل-دولي-عاجل-لوقف-استهداف-المسجد-الأقصى-1074403993.html
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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, العالم
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, العالم

إصابة فلسطيني بجروح بالغة برصاص القوات الإسرائيلية عند باب السلسلة في البلدة القديمة بالقدس الشرقية

21:36 GMT 31.03.2023 (تم التحديث: 21:56 GMT 31.03.2023)
© AFP 2023 / Ahmad Gharabliقوات الشرطة الإسرائيلية تقتحم ساحات المسجد الأقصى
قوات الشرطة الإسرائيلية تقتحم ساحات المسجد الأقصى - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2023
© AFP 2023 / Ahmad Gharabli
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ذكر مراسل "سبوتنيك"، مساء اليوم الجمعة، أن مواطن فلسطيني تعرض لجروح بالغة، إثر إصابته برصاص القوات الإسرائيلية عند باب السلسلة في البلدة القديمة بالقدس الشرقية.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" في القدس، بأن القوات الإسرائيلية دفعت بتعزيزات عسكرية مشددة داخل البلدة القديمة، وأغلقت عدد من الأبواب المؤدية إلى المسجد الأقصى.
وبحسب مصادر لـ"سبوتنيك"، فقد "قامت قوات الاحتلال بالاعتداء على عدد من المعتكفين (المصلين) داخل المسجد الأقصى".
وأفادت المصادر بأن "أحد الشبان الفلسطينيين يٌعتقد أنه من حراس المسجد الأقصى هو من أصيب، لدى محاولته حماية فلسطينية، حاول أفراد شرطة الاحتلال الاعتداء عليها عند باب السلسلة".
وتم تداول مقطع فيديو لإطلاق نار في محيط المسجد الأقصى.
كما يوضح فيديو آخر متداول، اعتداء قوات الجيش الإسرائيلي على المواطنين في سوق القطانين، المحاذي للمسجد للأقصى.
ونشرت حركات استيطانية إسرائيلية، اليوم الجمعة، دعوات لذبح القرابين في المسجد الأقصى، يوم الأربعاء المقبل.
وذكرت القناة السابعة العبرية، صباح اليوم الجمعة، أن حركة "العودة إلى الجبل" الاستيطانية الإسرائيلية المتطرفة قد نشرت إعلانا بإغراءات مالية كبيرة لمن يحمل قربانا أو يذبح قربانا في المسجد الأقصى.
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وكان 85 مستوطنا قد اقتحموا المسجد الأقصى في وقت سابق من يوم الثلاثاء الماضي، في ظل حماية الشرطة الإسرائيلية برفقة عضو الكنيست السابق المتطرف إيهودا غليك.
وفي باحات المسجد الأقصى، نظم المستوطنون الإسرائيليون جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية.
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