https://sputnikarabic.ae/20230331/الكرملين-كييف-لا-تستطيع-عصيان-القيمين-عليها-الذين-يريدون-مواصلة-الحرب-1075368588.html
الكرملين: كييف لا تستطيع عصيان القيمين عليها الذين يريدون مواصلة الحرب
الكرملين: كييف لا تستطيع عصيان القيمين عليها الذين يريدون مواصلة الحرب
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن نظام كييف لا يستطيع عصيان القيمين عليه الذين يريدون مواصلة الحرب. 31.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-31T09:54+0000
2023-03-31T09:54+0000
2023-03-31T10:05+0000
روسيا
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موسكو، 31 مارس - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال حول ما هو الشكل الأفضل للهدنة في أوكرانيا، الذي اقترحته بيلاروس أو الصين من وجهة نظر الكرملين: "قال الرئيس (الروسي فلاديمير بوتين) إنه ناقش الخطة نفسها، وأحكامها الفردية، لكننا بالكاد نعتقد أنه من المناسب مقارنة هاتين المبادرتين. أعني ذلك الذي أعلنه الرئيس شي والذي كان يتحدث عنه الرئيس لوكاشينكو الآن".وفي تعليقه على اقتراح رئيس بيلاروس الكسندر لوكاشينكو، بإقامة هدنة في أوكرانيا، قال بيسكوف: "العملية العسكرية الخاصة مستمرة، فهذه هي الطريقة الوحيدة حاليا لتحقيق الأهداف التي حددتها بلادنا".
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الكرملين: كييف لا تستطيع عصيان القيمين عليها الذين يريدون مواصلة الحرب
09:54 GMT 31.03.2023 (تم التحديث: 10:05 GMT 31.03.2023) تابعنا عبر
يتبع
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن نظام كييف لا يستطيع عصيان القيمين عليه الذين يريدون مواصلة الحرب.
موسكو، 31 مارس - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال حول ما هو الشكل الأفضل للهدنة في أوكرانيا، الذي اقترحته بيلاروس أو الصين من وجهة نظر الكرملين: "قال الرئيس (الروسي فلاديمير بوتين) إنه ناقش الخطة نفسها، وأحكامها الفردية، لكننا بالكاد نعتقد أنه من المناسب مقارنة هاتين المبادرتين. أعني ذلك الذي أعلنه الرئيس شي والذي كان يتحدث عنه الرئيس لوكاشينكو الآن".
وأضاف بيسكوف: "إنها (بعض بنود الخطة) لا يتم تنفيذها حاليًا بسبب عدم رغبة أو بالأحرى استحالة عصيان الجانب الأوكراني لأمناءهم وقادتهم. وهؤلاء القادة، كما نعلم، لا يجلسون في كييف ويصرون على استمرار الحرب".
وفي تعليقه على اقتراح رئيس بيلاروس الكسندر لوكاشينكو، بإقامة هدنة في أوكرانيا، قال بيسكوف: "العملية العسكرية الخاصة مستمرة، فهذه هي الطريقة الوحيدة حاليا لتحقيق الأهداف التي حددتها بلادنا".