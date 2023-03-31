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Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230331/صفارات-الإنذار-تدوي-في-عدة-مناطق-في-أوكرانيا-1075390196.html
صفارات الإنذار تدوي في عدة مناطق أوكرانية
صفارات الإنذار تدوي في عدة مناطق أوكرانية
دوت صفارات إنذارات القصف الجوي، مساء الجمعة، في عدة مناطق في جنوب وشرق أوكرانيا، وفقًا لبيانات القصف الجوي من وزارة التحول الرقمي في البلاد. 31.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-31T22:47+0000
2023-03-31T22:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو - سبوتنيك. وذكرت خريطة الوزارة على الإنترنت أن أجهزة الإنذار بدأت تدوي في مناطق خاركيف ودنيبروبيتروفسك وميكولايف وأوديسا، بالإضافة إلى المناطق التي تسيطر عليها أوكرانيا في مقاطعة زابوروجيه ومقاطعة خيرسون وجمهورية دونيتسك الشعبية=، في وقت متأخر من ليلة الجمعة.وفي شهر مارس، صرح نائب رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، فاديم سكيبيتسكي، بأنه يبدو أن الجيش الروسي قد غير أهداف الضربات الصاروخية، حيث تسببت الهجمات الأخيرة في تدمير قواعد الوقود في عدة مناطق في أوكرانيا.وفي فبراير، صرح رئيس مشغل شبكة الطاقة الأوكرانية "أوكرينيرجو" بأن الأضرار المباشرة لبنية الطاقة في أوكرانيا الناجمة عن الضربات الروسية التي نفذت منذ 10 أكتوبر 2022 (يومين بعد الهجوم الإرهابي على جسر القرم) قد تصل إلى مئات الملايين من الدولارات، مع خسائر اقتصادية تتراوح في المليارات.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، وتستكمل تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية مؤخراً، وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك، ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.وتهدف هذه العملية، إلى حماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية.
https://sputnikarabic.ae/20230326/صفارات-الإنذار-تدوي-في-العديد-من-المناطق-الشمالية-والشرقية-لأوكرانيا-1075173496.html
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أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, روسيا, العالم
أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, روسيا, العالم

صفارات الإنذار تدوي في عدة مناطق أوكرانية

22:47 GMT 31.03.2023 (تم التحديث: 22:50 GMT 31.03.2023)
© Sputnik . Valery Melnikov / الانتقال إلى بنك الصورقصف القوات المسلحة الأوكرانية لمباني على أراضي مصنع المعادن آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 2 مايو 2022
قصف القوات المسلحة الأوكرانية لمباني على أراضي مصنع المعادن آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 2 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2023
© Sputnik . Valery Melnikov
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دوت صفارات إنذارات القصف الجوي، مساء الجمعة، في عدة مناطق في جنوب وشرق أوكرانيا، وفقًا لبيانات القصف الجوي من وزارة التحول الرقمي في البلاد.
موسكو - سبوتنيك. وذكرت خريطة الوزارة على الإنترنت أن أجهزة الإنذار بدأت تدوي في مناطق خاركيف ودنيبروبيتروفسك وميكولايف وأوديسا، بالإضافة إلى المناطق التي تسيطر عليها أوكرانيا في مقاطعة زابوروجيه ومقاطعة خيرسون وجمهورية دونيتسك الشعبية=، في وقت متأخر من ليلة الجمعة.
امرأة تسير في أحد شوارع كييف في 23 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صفارات الإنذار تدوي في العديد من المناطق الشمالية والشرقية لأوكرانيا
26 مارس, 23:36 GMT
وفي شهر مارس، صرح نائب رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، فاديم سكيبيتسكي، بأنه يبدو أن الجيش الروسي قد غير أهداف الضربات الصاروخية، حيث تسببت الهجمات الأخيرة في تدمير قواعد الوقود في عدة مناطق في أوكرانيا.
وفي فبراير، صرح رئيس مشغل شبكة الطاقة الأوكرانية "أوكرينيرجو" بأن الأضرار المباشرة لبنية الطاقة في أوكرانيا الناجمة عن الضربات الروسية التي نفذت منذ 10 أكتوبر 2022 (يومين بعد الهجوم الإرهابي على جسر القرم) قد تصل إلى مئات الملايين من الدولارات، مع خسائر اقتصادية تتراوح في المليارات.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، وتستكمل تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية مؤخراً، وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك، ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.
وتهدف هذه العملية، إلى حماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية.
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Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة20:33 GMT
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