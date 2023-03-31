https://sputnikarabic.ae/20230331/صفارات-الإنذار-تدوي-في-عدة-مناطق-في-أوكرانيا-1075390196.html
صفارات الإنذار تدوي في عدة مناطق أوكرانية
صفارات الإنذار تدوي في عدة مناطق أوكرانية
دوت صفارات إنذارات القصف الجوي، مساء الجمعة، في عدة مناطق في جنوب وشرق أوكرانيا، وفقًا لبيانات القصف الجوي من وزارة التحول الرقمي في البلاد. 31.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-31T22:47+0000
2023-03-31T22:47+0000
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موسكو - سبوتنيك. وذكرت خريطة الوزارة على الإنترنت أن أجهزة الإنذار بدأت تدوي في مناطق خاركيف ودنيبروبيتروفسك وميكولايف وأوديسا، بالإضافة إلى المناطق التي تسيطر عليها أوكرانيا في مقاطعة زابوروجيه ومقاطعة خيرسون وجمهورية دونيتسك الشعبية=، في وقت متأخر من ليلة الجمعة.وفي شهر مارس، صرح نائب رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، فاديم سكيبيتسكي، بأنه يبدو أن الجيش الروسي قد غير أهداف الضربات الصاروخية، حيث تسببت الهجمات الأخيرة في تدمير قواعد الوقود في عدة مناطق في أوكرانيا.وفي فبراير، صرح رئيس مشغل شبكة الطاقة الأوكرانية "أوكرينيرجو" بأن الأضرار المباشرة لبنية الطاقة في أوكرانيا الناجمة عن الضربات الروسية التي نفذت منذ 10 أكتوبر 2022 (يومين بعد الهجوم الإرهابي على جسر القرم) قد تصل إلى مئات الملايين من الدولارات، مع خسائر اقتصادية تتراوح في المليارات.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، وتستكمل تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية مؤخراً، وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك، ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.وتهدف هذه العملية، إلى حماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية.
https://sputnikarabic.ae/20230326/صفارات-الإنذار-تدوي-في-العديد-من-المناطق-الشمالية-والشرقية-لأوكرانيا-1075173496.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, روسيا, العالم
أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, روسيا, العالم
صفارات الإنذار تدوي في عدة مناطق أوكرانية
22:47 GMT 31.03.2023 (تم التحديث: 22:50 GMT 31.03.2023) تابعنا عبر
دوت صفارات إنذارات القصف الجوي، مساء الجمعة، في عدة مناطق في جنوب وشرق أوكرانيا، وفقًا لبيانات القصف الجوي من وزارة التحول الرقمي في البلاد.
موسكو - سبوتنيك
. وذكرت خريطة الوزارة على الإنترنت أن أجهزة الإنذار بدأت تدوي في مناطق خاركيف ودنيبروبيتروفسك وميكولايف وأوديسا، بالإضافة إلى المناطق التي تسيطر عليها أوكرانيا في مقاطعة زابوروجيه ومقاطعة خيرسون وجمهورية دونيتسك الشعبية=، في وقت متأخر من ليلة الجمعة.
وفي شهر مارس، صرح نائب رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، فاديم سكيبيتسكي، بأنه يبدو أن الجيش الروسي قد غير أهداف الضربات الصاروخية، حيث تسببت الهجمات الأخيرة في تدمير قواعد الوقود في عدة مناطق في أوكرانيا.
وفي فبراير، صرح رئيس مشغل شبكة الطاقة الأوكرانية "أوكرينيرجو" بأن الأضرار المباشرة لبنية الطاقة في أوكرانيا الناجمة عن الضربات الروسية التي نفذت منذ 10 أكتوبر 2022 (يومين بعد الهجوم الإرهابي على جسر القرم) قد تصل إلى مئات الملايين من الدولارات، مع خسائر اقتصادية تتراوح في المليارات.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة
، وتستكمل تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية مؤخراً، وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك، ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.
وتهدف هذه العملية، إلى حماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية.