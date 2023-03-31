https://sputnikarabic.ae/20230331/وزير-الكهرباء-العراقي-ماضون-بخطوات-الشبكة-الذكية-والتحول-الإلكتروني-1075371094.html
وزير الكهرباء العراقي: ماضون بخطوات الشبكة الذكية والتحول الإلكتروني
وزير الكهرباء العراقي: ماضون بخطوات الشبكة الذكية والتحول الإلكتروني
أكد وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل، اليوم الجمعة، المضي بخطوات التحول الإلكتروني والشبكة الذكية. 31.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-31T11:30+0000
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وتلقت وكالة الأنباء العراقية (واع)، ظهر اليوم الجمعة، بيانا عن الوزارة، أن الوزير زياد علي فاضل ترأس اجتماعا ضم دائرة توزيع كهرباء بغداد وفرع توزيع كهرباء الصدر والدائرة الاقتصادية، لمناقشة مبيعات الطاقة وكلفها والآليات التي يجرى العمل بها.وأفاد بيان وزارة الكهرباء العراقية بأنه نوقش خلال الاجتماع عدة ملفات ومقترحات للمضي بإجراءات رصينة حقيقية وفعالة لجباية طاقات مهدورة وضائعة في كهرباء البلاد.وشدد الوزير العراقي زياد على فاضل خلال الاجتماع على أن التوجه الحكومي بصورة عامة يدعو الجميع في البلاد إلى ضرورة تعظيم موارد الجباية والحد من الضياعات والتجاوزات، داعيا الوزارات والهيئات العراقية ذات الإنفاق العالي إلى تقليص النفقات التشغيلية التي تثقل الموازنة العامة للدولة.وطالب وزير الكهرباء بتصنيف الأحمال العالية بالاستهلاك وفصلها عن باقي الاستخدامات في محاولة لتقنين استهلاكها ودراسة أحمالها، حيث شدد زياد علي فاضل على وجوب استمرار استصدار قوائم أجور الكهرباء لتلافي ضياع كلف الطاقة المجهزة.وتعتزم وزارة الكهرباء العراقية المضي بخطوات التحول الإلكتروني والشبكة الذكية وذلك بحسب توجيهات وتخويل مجلس الوزراء في البلاد للوزارة، مشددا على أن تكون هنالك إجراءات رادعة بحق المتلاعبين بقراءة العدادات الكهربائية والمتهاونين بضياع كلف الطاقة.وكانت الحكومة العراقية قد وجهت في الثالث عشر من الشهر الجاري بإعداد خطة خدمية خاصة، لزيادة ساعات التجهيز خلال شهر رمضان المبارك. وجاء ذلك في بيان صادر عن وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال الوزير العراقي: "تم توجيه جميع تشكيلات الوزارة إنتاجا ونقلا وتوزيعاً، بإعداد خطة خدمية لازمة تنعكس لساعات تجهيز ملائمة لشهر رمضان المبارك".ووجه الوزير تعليمات لدوائر التشغيل والتحكم والدائرة الفنية، في وزارة الكهرباء بمتابعة هذه الخطة وإجراءاتها، حتى يلمس المواطنون آثارها على أرض الواقع.وأكد فاضل ضرورة أن تراعي دوائر السيطرة التوزيع العادل للطاقة، ووضع حلول سريعة للاختناقات.
https://sputnikarabic.ae/20230313/العراق-وزارة-الكهرباء-توجه-بإعداد-خطة-خدمية-خاصة-استعدادا-لشهر-رمضان-1074685050.html
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العالم العربي, أخبار العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, بغداد
العالم العربي, أخبار العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, بغداد
وزير الكهرباء العراقي: ماضون بخطوات الشبكة الذكية والتحول الإلكتروني
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أكد وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل، اليوم الجمعة، المضي بخطوات التحول الإلكتروني والشبكة الذكية.
وتلقت وكالة
الأنباء العراقية (واع)، ظهر اليوم الجمعة، بيانا عن الوزارة، أن الوزير زياد علي فاضل ترأس اجتماعا ضم دائرة توزيع كهرباء بغداد وفرع توزيع كهرباء الصدر والدائرة الاقتصادية، لمناقشة مبيعات الطاقة وكلفها والآليات التي يجرى العمل بها.
وأفاد بيان وزارة الكهرباء العراقية بأنه نوقش خلال الاجتماع عدة ملفات ومقترحات للمضي بإجراءات رصينة حقيقية وفعالة لجباية طاقات مهدورة وضائعة في كهرباء البلاد.
وشدد الوزير العراقي زياد على فاضل خلال الاجتماع على أن التوجه الحكومي بصورة عامة يدعو الجميع في البلاد إلى ضرورة تعظيم موارد الجباية والحد من الضياعات والتجاوزات، داعيا الوزارات والهيئات العراقية ذات الإنفاق العالي إلى تقليص النفقات التشغيلية التي تثقل الموازنة العامة للدولة.
وطالب وزير الكهرباء بتصنيف الأحمال العالية بالاستهلاك وفصلها عن باقي الاستخدامات في محاولة لتقنين استهلاكها ودراسة أحمالها، حيث شدد زياد علي فاضل على وجوب استمرار استصدار قوائم أجور الكهرباء
لتلافي ضياع كلف الطاقة المجهزة.
وتعتزم وزارة الكهرباء العراقية المضي بخطوات التحول الإلكتروني والشبكة الذكية وذلك بحسب توجيهات وتخويل مجلس الوزراء في البلاد للوزارة، مشددا على أن تكون هنالك إجراءات رادعة بحق المتلاعبين بقراءة العدادات الكهربائية والمتهاونين بضياع كلف الطاقة.
وكانت الحكومة العراقية قد وجهت في الثالث عشر من الشهر الجاري بإعداد خطة خدمية خاصة، لزيادة ساعات التجهيز خلال شهر رمضان المبارك. وجاء ذلك في بيان صادر عن وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل، بحسب وكالة الأنباء العراقية
الرسمية.
وقال الوزير العراقي: "تم توجيه جميع تشكيلات الوزارة إنتاجا ونقلا وتوزيعاً، بإعداد خطة خدمية لازمة تنعكس لساعات تجهيز ملائمة لشهر رمضان المبارك".
ووجه الوزير تعليمات لدوائر التشغيل والتحكم والدائرة الفنية، في وزارة الكهرباء
بمتابعة هذه الخطة وإجراءاتها، حتى يلمس المواطنون آثارها على أرض الواقع.
وأكد فاضل ضرورة أن تراعي دوائر السيطرة التوزيع العادل للطاقة، ووضع حلول سريعة للاختناقات.