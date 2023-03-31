https://sputnikarabic.ae/20230331/وسائل-إعلام-أمريكية-تدعو-للإفراح-عن-الصحفي-الأمريكي-المحتجز-في-روسيا-بتهمة-التجسس-1075384903.html
وسائل إعلام أمريكية تدعو للإفراح عن الصحفي الأمريكي المحتجز في روسيا بتهمة التجسس
وسائل إعلام أمريكية تدعو للإفراح عن الصحفي الأمريكي المحتجز في روسيا بتهمة التجسس
دعت نيويورك تايمز وواشنطن بوست وبوليتيكو إلى إطلاق سراح الصحفي الأمريكي بصحيفة "وول ستريت جورنال" إيفان غيرشكوفيتش. 31.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-31T18:27+0000
2023-03-31T18:27+0000
2023-03-31T18:27+0000
العالم
صحف
الولايات المتحدة الأمريكية
إطلاق سراح
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وطالبت كل من صحيفة "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست" و"بوليتيكو" و"بلومبرغ نيوز" في بيان افتتاحي مشترك نشر على موقع "واشنطن بوست" على الإنترنت، إلى الإفراج الفوري عن الصحفي في صحيفة وول ستريت جورنال، إيفان غيرشكوفيتش الذي اعتقل في روسيا.وقال البيان إن غرف التحرير قلقة للغاية بشأن اعتقال غيرشكوفيتش. وأشارت المنشورات إلى أن تغطية الصحفي للأحداث في روسيا كانت دقيقة ومحايدة، مضيفة: "نحن ندعو إلى الإفراج الفوري عن إيفان [غيرشكوفيتس]".وكان غيرشكوفيتش قد اعتقل الأربعاء في مدينة يكاترينبورغ الروسية للاشتباه في قيامه بالتجسس لصالح الولايات المتحدة. قال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إن الصحفي كان يجمع معلومات سرية حول أنشطة إحدى شركات المجمعات الصناعية العسكرية الروسية.ويوم الخميس، قضت محكمة ليفورتوفو الجزئية في موسكو بوضع المراسل في الحبس الاحتياطي لمدة شهرين.وفيما تنفي صحيفة "وول ستريت جورنال" مزاعم التجسس، قالت وزارة الخارجية الروسية إنه تم منح حق الوصول إلى القنصلية للصحفي غيرشكوفيتش.طالع أيضا: الخارجية الروسية: العمل الذي قام به موظف "وول ستريت جورنال" في يكاترينبورغ لا يمت للصحافة بصلة
https://sputnikarabic.ae/20230331/الكرملين-يستنكر-دعوة-إحدى-الصحف-الأمريكية-لطرد-الصحفيين-الروس-ويصفها-بـ-السخيفة-1075373809.html
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العالم, صحف, الولايات المتحدة الأمريكية, إطلاق سراح
العالم, صحف, الولايات المتحدة الأمريكية, إطلاق سراح
وسائل إعلام أمريكية تدعو للإفراح عن الصحفي الأمريكي المحتجز في روسيا بتهمة التجسس
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دعت نيويورك تايمز وواشنطن بوست وبوليتيكو إلى إطلاق سراح الصحفي الأمريكي بصحيفة "وول ستريت جورنال" إيفان غيرشكوفيتش.
وطالبت كل من صحيفة "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست" و"بوليتيكو" و"بلومبرغ نيوز" في بيان افتتاحي مشترك نشر على موقع "واشنطن بوست" على الإنترنت، إلى الإفراج الفوري عن الصحفي في صحيفة وول ستريت جورنال، إيفان غيرشكوفيتش الذي اعتقل في روسيا.
وقال البيان إن غرف التحرير قلقة للغاية بشأن اعتقال غيرشكوفيتش. وأشارت المنشورات إلى أن تغطية الصحفي للأحداث في روسيا كانت دقيقة ومحايدة، مضيفة: "نحن ندعو إلى الإفراج الفوري عن إيفان [غيرشكوفيتس]".
وكان غيرشكوفيتش قد اعتقل الأربعاء في مدينة يكاترينبورغ الروسية للاشتباه في قيامه بالتجسس لصالح الولايات المتحدة. قال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إن الصحفي كان يجمع معلومات سرية حول أنشطة إحدى شركات المجمعات الصناعية العسكرية الروسية.
ويوم الخميس، قضت محكمة ليفورتوفو الجزئية في موسكو
بوضع المراسل في الحبس الاحتياطي لمدة شهرين.
وفيما تنفي صحيفة "وول ستريت جورنال" مزاعم التجسس، قالت وزارة الخارجية الروسية إنه تم منح حق الوصول إلى القنصلية للصحفي غيرشكوفيتش.