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10 قتلى إثر انهيار منجم ذهب في السودان
10 قتلى إثر انهيار منجم ذهب في السودان
لقي 10 أشخاص على الأقل مصرعهم، أمس الخميس، في السودان بعد انهيار منجم ذهب في منطقة حلفا شمالي البلاد. 31.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-31T10:01+0000
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ونقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا" عن شهود عيان، قولهم إن "مشرحة مستشفى وادي حلفا استقبلت 10 جثث معظمهم من الشباب وثلاث مصابين إثر انهيار منجم".وأفاد الشهود بانهيار أحد الجبال المحيطة بمنجم جبل الأحمر بموقع التركمان التي تبعد عن مدينة حلفا 70 كيلو مترا، مؤكدين أن البحث جار لانتشال المفقودين والمتوفين من تحت الأنقاض.وكشف الشهود أن استخدام الآليات الثقيلة والبسيطة في المناجم تسبب في تصدع الموقع من عدة جهات، أثناء بحث العمال عن الذهب داخل الآبار، مشيرين إلى انهيار أحد أسقف الجبال أثناء تواجد المعدنين داخل الآبار، رغم تحذيرهم من الاقتراب خاصة وأنهم يعملون بإعداد كبيرة.وأضافت الوكالة نقلا عن مصدر أمني إن أعداد المفقودين والمتوفين كبيرة، خاصة وأن بعض الآبار فيها مياه جوفية، مما يصعب عملية الانتشال إلا بعد سحب المياه.ويأتي هذا الحادث المأساوي ضمن سلسلة انهيارات مناجم الذهب التي أودت بحياة أعداد كبيرة من المشتغلين في التنقيب العشوائي خلال السنوات الماضية.
https://sputnikarabic.ae/20230304/انفجار-منجم-فحم-جنوبي-باكستان-يودي-بحياة-6-عمال-1074290045.html
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العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن

10 قتلى إثر انهيار منجم ذهب في السودان

10:01 GMT 31.03.2023
© AFP 2023 / Juan Barretoتعقيم كاتدرائية زيباكويرا، وهي كنيسة تقع تحت الأرض بنيت في منجم ملح، 45 كلم شمال مدينة بوغوتا، كولومبيا 30 أغسطس 2020
تعقيم كاتدرائية زيباكويرا، وهي كنيسة تقع تحت الأرض بنيت في منجم ملح، 45 كلم شمال مدينة بوغوتا، كولومبيا 30 أغسطس 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2023
© AFP 2023 / Juan Barreto
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لقي 10 أشخاص على الأقل مصرعهم، أمس الخميس، في السودان بعد انهيار منجم ذهب في منطقة حلفا شمالي البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا" عن شهود عيان، قولهم إن "مشرحة مستشفى وادي حلفا استقبلت 10 جثث معظمهم من الشباب وثلاث مصابين إثر انهيار منجم".
وأفاد الشهود بانهيار أحد الجبال المحيطة بمنجم جبل الأحمر بموقع التركمان التي تبعد عن مدينة حلفا 70 كيلو مترا، مؤكدين أن البحث جار لانتشال المفقودين والمتوفين من تحت الأنقاض.
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وكشف الشهود أن استخدام الآليات الثقيلة والبسيطة في المناجم تسبب في تصدع الموقع من عدة جهات، أثناء بحث العمال عن الذهب داخل الآبار، مشيرين إلى انهيار أحد أسقف الجبال أثناء تواجد المعدنين داخل الآبار، رغم تحذيرهم من الاقتراب خاصة وأنهم يعملون بإعداد كبيرة.
وأضافت الوكالة نقلا عن مصدر أمني إن أعداد المفقودين والمتوفين كبيرة، خاصة وأن بعض الآبار فيها مياه جوفية، مما يصعب عملية الانتشال إلا بعد سحب المياه.
ويأتي هذا الحادث المأساوي ضمن سلسلة انهيارات مناجم الذهب التي أودت بحياة أعداد كبيرة من المشتغلين في التنقيب العشوائي خلال السنوات الماضية.
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