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https://sputnikarabic.ae/20230401/أردوغان-يمرر-تصديق-البرلمان-على-طلب-فنلندا-الانضمام-إلى-الناتو-1075411575.html
أردوغان يمرر تصديق البرلمان على طلب فنلندا الانضمام إلى الناتو
أردوغان يمرر تصديق البرلمان على طلب فنلندا الانضمام إلى الناتو
وافق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت على قرار برلمان البلاد بالمصادقة على طلب فنلندا للانضمام إلى الناتو. 01.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-01T15:19+0000
2023-04-01T15:19+0000
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ونُشر مرسوم أردوغان في الجريدة الرسمية "ريسمي غازيتي".وجاء في نص المرسوم "تقرّر النظر في أنه من المناسب الموافقة على بروتوكول 5 يوليو/ تموز 2022 بشأن انضمام فنلندا إلى معاهدة حلف شمال الأطلسي".وصادقت الجمعية العامة للبرلمان التركي، مساء يوم أمس الجمعة، على بروتوكول انضمام فنلندا لحلف "الناتو".وأعلن نائب رئيس البرلمان حيدر أكار نتائج التصويت على النحو التالي: "من أجل التصديق على بروتوكول انضمام فنلندا إلى حلف الناتو - 276 صوتا، تم قبول الاقتراح، مبروك لفنلندا ومواطنيها".
https://sputnikarabic.ae/20230401/الخارجية-السويدية-عضوية-فنلندا-في-الناتو-لن-تكتمل-من-دون-السويد-1075410710.html
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أخبار تركيا اليوم, فنلندا, الناتو
أخبار تركيا اليوم, فنلندا, الناتو

أردوغان يمرر تصديق البرلمان على طلب فنلندا الانضمام إلى الناتو

15:19 GMT 01.04.2023
© AFP 2023 / MURAT CETIN MUHURDARتوقيع اتفاق الناتو بين تركيا وفنلندا والسويد
توقيع اتفاق الناتو بين تركيا وفنلندا والسويد - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2023
© AFP 2023 / MURAT CETIN MUHURDAR
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وافق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت على قرار برلمان البلاد بالمصادقة على طلب فنلندا للانضمام إلى الناتو.
ونُشر مرسوم أردوغان في الجريدة الرسمية "ريسمي غازيتي".
وجاء في نص المرسوم "تقرّر النظر في أنه من المناسب الموافقة على بروتوكول 5 يوليو/ تموز 2022 بشأن انضمام فنلندا إلى معاهدة حلف شمال الأطلسي".
وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2023
الخارجية السويدية: عضوية فنلندا في الناتو لن تكتمل من دون السويد
14:45 GMT
وصادقت الجمعية العامة للبرلمان التركي، مساء يوم أمس الجمعة، على بروتوكول انضمام فنلندا لحلف "الناتو".
وأعلن نائب رئيس البرلمان حيدر أكار نتائج التصويت على النحو التالي: "من أجل التصديق على بروتوكول انضمام فنلندا إلى حلف الناتو - 276 صوتا، تم قبول الاقتراح، مبروك لفنلندا ومواطنيها".
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