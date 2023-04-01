https://sputnikarabic.ae/20230401/أنصار-الله-تحمل-التحالف-العربي-مسؤولية-خسارة-القطاع-الصناعي-والتجاري-باليمن-167مليار-دولار-1075413270.html
"أنصار الله" تحمل التحالف العربي مسؤولية خسارة القطاع الصناعي والتجاري باليمن 167مليار دولار
"أنصار الله" تحمل التحالف العربي مسؤولية خسارة القطاع الصناعي والتجاري باليمن 167مليار دولار
قدرت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم السبت، خسائر القطاع الصناعي والتجاري في مناطق سيطرتها إثر عمليات التحالف العربي بقيادة السعودية منذ انطلاقها قبل نحو 8... 01.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-01T16:56+0000
2023-04-01T16:56+0000
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القاهرة– سبوتنيك. وقالت وزارة الصناعة والتجارة في حكومة "الإنقاذ الوطني" المشكلة من جماعة "أنصار الله"، في مؤتمر صحافي بصنعاء بشأن خسائر القطاع خلال 8 أعوام، وحسبما نقل تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم الجماعة: "تكبد القطاع الخاص خسائر فادحة تقدر بأكثر من 75 مليار دولار كتقديرات أولية".وأضافت: "استهدف العدوان [في إشارة إلى التحالف العربي] أكثر من 12 ألف منشأة تجارية في المحافظات قدرت خسائرها بأكثر من 12 مليار دولار".وذكرت "أنصار الله" أن "العدوان استهدف أكثر من 700 سوق شعبي ومركزي في المحافظات قدرت خسائرها بأكثر من مليار و400 مليون دولار".وأشارت إلى "أن الخسائر الأولية التي لحقت بالتجارة الخارجية خلال سنوات العدوان، أكثر من 71 مليار و840 مليون دولار".وفي القطاع الصناعي، قالت وزارة الصناعة والتجارة في حكومة "الإنقاذ" إن "أكثر من 96 منشأة صناعية كبيرة تابعة للقطاعين العام والخاص تعرضت للتدمير الكامل".وتابعت: "حجم الأضرار المادية المباشرة وغير المباشرة في القطاع الصناعي تقدر بـ 7 مليارات و350 مليون دولار".وأكدت الجماعة "تضرر أكثر من 460 منشأة صغيرة ومتوسطة منها 73 بالمئة مشاريع صغيرة و27 بالمئة مشاريع متوسطة".ولفتت إلى "توقف نشاط أكثر من 44 ألف معمل إنتاجي وعدد كبير من المنشآت نتيجة ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج".وذكرت أن "الاحتياجات الأساسية من السلع ومدخلات الإنتاج انعدمت بسبب قيود الحصار وأثرت سلباً على الأمن الغذائي والوضع الاقتصادي".وحسب وزارة الصناعة والتجارة، "فقّد أكثر من 90 ألف عامل في القطاع الصناعي فرص أعمالهم وتم تسريح آلاف العاملين".ويشهد اليمن منذ 8 أعوام صراعاً مستمراً على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة أنصار الله، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أسوأ أزمة إنسانية على مستوى العالم. حسب الأمم المتحدة.
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العالم العربي, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, أخبار العالم الآن, الأخبار
العالم العربي, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, أخبار العالم الآن, الأخبار
"أنصار الله" تحمل التحالف العربي مسؤولية خسارة القطاع الصناعي والتجاري باليمن 167مليار دولار
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قدرت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم السبت، خسائر القطاع الصناعي والتجاري في مناطق سيطرتها إثر عمليات التحالف العربي بقيادة السعودية منذ انطلاقها قبل نحو 8 سنوات بـ 167 مليار دولار.
القاهرة– سبوتنيك
. وقالت وزارة الصناعة والتجارة في حكومة "الإنقاذ الوطني" المشكلة من جماعة "أنصار الله"، في مؤتمر صحافي بصنعاء بشأن خسائر القطاع خلال 8 أعوام، وحسبما نقل تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم الجماعة: "تكبد القطاع الخاص خسائر فادحة تقدر بأكثر من 75 مليار دولار كتقديرات أولية".
وأضافت: "استهدف العدوان [في إشارة إلى التحالف العربي] أكثر من 12 ألف منشأة تجارية في المحافظات قدرت خسائرها بأكثر من 12 مليار دولار".
وذكرت "أنصار الله
" أن "العدوان استهدف أكثر من 700 سوق شعبي ومركزي في المحافظات قدرت خسائرها بأكثر من مليار و400 مليون دولار".
وأشارت إلى "أن الخسائر الأولية التي لحقت بالتجارة الخارجية خلال سنوات العدوان، أكثر من 71 مليار و840 مليون دولار".
وفي القطاع الصناعي، قالت وزارة الصناعة والتجارة في حكومة "الإنقاذ" إن "أكثر من 96 منشأة صناعية كبيرة تابعة للقطاعين العام والخاص تعرضت للتدمير الكامل".
وتابعت: "حجم الأضرار المادية
المباشرة وغير المباشرة في القطاع الصناعي تقدر بـ 7 مليارات و350 مليون دولار".
وأكدت الجماعة "تضرر أكثر من 460 منشأة صغيرة ومتوسطة منها 73 بالمئة مشاريع صغيرة و27 بالمئة مشاريع متوسطة".
ولفتت إلى "توقف نشاط أكثر من 44 ألف معمل إنتاجي وعدد كبير من المنشآت نتيجة ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج".
وذكرت أن "الاحتياجات الأساسية من السلع ومدخلات الإنتاج انعدمت بسبب قيود الحصار وأثرت سلباً على الأمن الغذائي والوضع الاقتصادي".
وحسب وزارة الصناعة والتجارة، "فقّد أكثر من 90 ألف عامل في القطاع الصناعي فرص أعمالهم وتم تسريح آلاف العاملين".
ويشهد اليمن
منذ 8 أعوام صراعاً مستمراً على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة أنصار الله، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أسوأ أزمة إنسانية على مستوى العالم. حسب الأمم المتحدة.