https://sputnikarabic.ae/20230401/الإمارات-تعلن-دخول-اتفاقية-الشراكة-الاقتصادية-الشاملة-مع-إسرائيل-حيز-التنفيذ-1075394926.html

الإمارات تعلن دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع إسرائيل حيز التنفيذ

الإمارات تعلن دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع إسرائيل حيز التنفيذ

أعلن سفير الإمارات لدى إسرائيل محمد آل خاجة، اليوم السبت، دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين حيز التنفيذ. 01.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-01T07:39+0000

2023-04-01T07:39+0000

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وقال آل خاجة، عبر حسابه على "تويتر" باللغات العربية والإنجليزية والعبرية، "نصل اليوم إلى محطة تاريخية جديدة مع دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولتي الإمارات وإسرائيل حيز التنفيذ".وأضاف: "تفتح الاتفاقية الباب أمام تعزيز التجارة والاستثمار والفرص الثنائية، وتُطلق حقبة جديدة من التعاون بين البلدين".ووقعت إسرائيل والإمارات، الأسبوع الماضي، على "الاتفاقية الجمركية بين الجانبين"، وذلك بحضور رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية، إيلي كوهين، وسفير الإمارات لدى إسرائيل، محمد آل خاجة".وقال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، إن "دخول اتفاقية التجارة الحرة حيز التنفيذ نبأ مهم للاقتصاد الإسرائيلي لتعزيز العلاقة مع الإمارات ودليل إضافي على أهمية اتفاقيات أبراهام"، مضيفا: "نعمل هذه الأيام على توسيع اتفاقيات أبراهام لتشمل دولا أخرى".وتعد اتفاقية التجارة الحرة بين إسرائيل والإمارات أول اتفاقية تجارة كبيرة لإسرائيل مع بلد عربي، وتستهدف بمرور الوقت زيادة حجم التجارية البينية السنوي إلى ما يربو على 10 مليارات دولار.وفي أيلول/ سبتمبر 2020، وقعت إسرائيل مع كل من الإمارات والبحرين اتفاقي سلام، فيما وافق السودان لاحقا على اتخاذ خطوة مماثلة، وحذا المغرب حذوها بعدها بشهر، وسط تأكيد نتنياهو أن دولا عربية وإسلامية أخرى ستلتحق قريبا بقطار التطبيع.

https://sputnikarabic.ae/20230326/أول-تعليق-من-نتنياهو-بعد-دخول-اتفاق-التجارة-الحرة-بين-إسرائيل-والإمارات-حيز-التنفيذ-1075172462.html

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