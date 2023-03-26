https://sputnikarabic.ae/20230326/إسرائيل-والإمارات-توقعان-اتفاقية-جمركية-تدخل-اتفاق-التجارة-الحرة-بينهما-حيز-التنفيذ-1075162239.html

إسرائيل والإمارات توقعان اتفاقية جمركية تدخل اتفاق التجارة الحرة بينهما حيز التنفيذ

إسرائيل والإمارات توقعان اتفاقية جمركية تدخل اتفاق التجارة الحرة بينهما حيز التنفيذ

وقعت إسرائيل والإمارات، اليوم الأحد، على "الاتفاقية الجمركية بين الجانبين"، وذلك بحضور رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية، إيلي كوهين،... 26.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-26T17:31+0000

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وقال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، إن "دخول اتفاقية التجارة الحرة حيز التنفيذ نبأ مهم للاقتصاد الإسرائيلي لتعزيز العلاقة مع الإمارات ودليل إضافي على أهمية اتفاقيات أبراهام"، مضيفا: "نعمل هذه الأيام على توسيع اتفاقيات أبراهام لتشمل دولا أخرى".من جانبه، قال السفير الإماراتي، عبر حسابه على "توتير"، إنه "بحضور رئيس الوزراء الاسرائيلي، قمت اليوم بالتوقيع مع وزير الخارجية الإسرائيلي على اتفاقية التعاون الجمركي مما ستفعل اتفاقية CEPA (التجارة الحرة) بين الإمارات وإسرائيل".وأضاف "نتوقع من خلال هذه الاتفاقية، مضاعفة التجارة البينية وتحسين مستوى المعيشة وخفض أسعار السلع".وبحسب الخارجية الإسرائيلية، فإن الاتفاقية تنص على "خفض التعريفات الجمركية على ما يقرب من 96% من المنتجات"، مشيرة إلى أنها "ستساهم في خلق فرص عمل جديدة في إسرائيل".واعتبرت الخارجية الإسرائيلية، أن "اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين إسرائيل والإمارات، ستكون محركًا رئيسيًا في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين إسرائيل والإمارات ومستوى آخر في تعزيز العلاقات بين البلدين".وتعد اتفاقية التجارة الحرة بين إسرائيل والإمارات أول اتفاقية تجارة كبيرة لإسرائيل مع بلد عربي، وتستهدف بمرور الوقت زيادة حجم التجارية البينية السنوي إلى ما يربو على 10 مليارات دولار.وفي أيلول/سبتمبر 2020، وقعت إسرائيل مع كل من الإمارات والبحرين اتفاقي سلام، فيما وافقت السودان لاحقا على اتخاذ خطوة مماثلة، وحذت المغرب حذوها بعدها بشهر، وسط تأكيد نتنياهو أن دولا عربية وإسلامية أخرى ستلتحق قريبا بقطار التطبيع.

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