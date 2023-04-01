https://sputnikarabic.ae/20230401/الدفاع-الروسية-تعلن-القضاء-على-نحو15-جنديا-أوكرانيا-وتدمير-معقلين-على-محور-دونيتسك-1075391257.html

الدفاع الروسية تعلن القضاء على نحو 15 جنديا أوكرانيا وتدمير معقلين على محور دونيتسك

الدفاع الروسية تعلن القضاء على نحو 15 جنديا أوكرانيا وتدمير معقلين على محور دونيتسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن تجمع القوات الجنوبية التابع للقوات المسلحة الروسية، قضت على نحو 15 جنديا أوكرانيا وتدمير معقلين على محور دونيتسك في... 01.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-01T02:10+0000

2023-04-01T02:10+0000

2023-04-01T02:26+0000

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موسكو - سبوتنيك. وقال رئيس المركز الصحفي لتجمع "قوات الجنوب"، إيفان بيغما، لوكالة "سبوتنيك": على محور دونيتسك في منطقة مارينكا، دمرت وحدات هجومية لتجمع القوات الجنوبية، بدعم من الدبابات وناقلات الجند المدرعة معقلين للقوات المسلحة الأوكرانية"، مشيرا إلى أن "خسائر العدو بلغت خلال المعركة 15 قتيلاً".وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، وتستكمل تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية مؤخراً، وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك، ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.وتهدف هذه العملية، إلى حماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية.

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