عربي
الدفاع الروسية تعلن القضاء على نحو 15 جنديا أوكرانيا وتدمير معقلين على محور دونيتسك
Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230401/الدفاع-الروسية-تعلن-القضاء-على-نحو15-جنديا-أوكرانيا-وتدمير-معقلين-على-محور-دونيتسك-1075391257.html
الدفاع الروسية تعلن القضاء على نحو 15 جنديا أوكرانيا وتدمير معقلين على محور دونيتسك
الدفاع الروسية تعلن القضاء على نحو 15 جنديا أوكرانيا وتدمير معقلين على محور دونيتسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن تجمع القوات الجنوبية التابع للقوات المسلحة الروسية، قضت على نحو 15 جنديا أوكرانيا وتدمير معقلين على محور دونيتسك في... 01.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-01T02:10+0000
2023-04-01T02:26+0000
أخبار جمهورية دونيتسك
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/07/1067427253_0:0:2975:1674_1920x0_80_0_0_4ae0a895bc3157dd58e6fda202dd9dc1.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال رئيس المركز الصحفي لتجمع "قوات الجنوب"، إيفان بيغما، لوكالة "سبوتنيك": على محور دونيتسك في منطقة مارينكا، دمرت وحدات هجومية لتجمع القوات الجنوبية، بدعم من الدبابات وناقلات الجند المدرعة معقلين للقوات المسلحة الأوكرانية"، مشيرا إلى أن "خسائر العدو بلغت خلال المعركة 15 قتيلاً".وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، وتستكمل تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية مؤخراً، وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك، ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.وتهدف هذه العملية، إلى حماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية.
https://sputnikarabic.ae/20230331/صفارات-الإنذار-تدوي-في-عدة-مناطق-في-أوكرانيا-1075390196.html
أخبار جمهورية دونيتسك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/07/1067427253_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_afe78532b732b338cba21004ff897d62.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا

الدفاع الروسية تعلن القضاء على نحو 15 جنديا أوكرانيا وتدمير معقلين على محور دونيتسك

02:10 GMT 01.04.2023 (تم التحديث: 02:26 GMT 01.04.2023)
© Sputnik . Viktor Antonyukجنود طاقم المدفعية التابعة للمجموعة القتالية "فاغنير" في مواقع القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 5 سبتمبر 2022
جنود طاقم المدفعية التابعة للمجموعة القتالية فاغنير في مواقع القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 5 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk
تابعنا عبرTelegram
حصري
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن تجمع القوات الجنوبية التابع للقوات المسلحة الروسية، قضت على نحو 15 جنديا أوكرانيا وتدمير معقلين على محور دونيتسك في منطقة مارينكا.
موسكو - سبوتنيك. وقال رئيس المركز الصحفي لتجمع "قوات الجنوب"، إيفان بيغما، لوكالة "سبوتنيك": على محور دونيتسك في منطقة مارينكا، دمرت وحدات هجومية لتجمع القوات الجنوبية، بدعم من الدبابات وناقلات الجند المدرعة معقلين للقوات المسلحة الأوكرانية"، مشيرا إلى أن "خسائر العدو بلغت خلال المعركة 15 قتيلاً".
قصف القوات المسلحة الأوكرانية لمباني على أراضي مصنع المعادن آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 2 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صفارات الإنذار تدوي في عدة مناطق أوكرانية
أمس, 22:47 GMT
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، وتستكمل تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية مؤخراً، وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك، ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.
وتهدف هذه العملية، إلى حماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:33 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала