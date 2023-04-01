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https://sputnikarabic.ae/20230401/زيلينسكي-يبحث-مع-ماكرون-التعاون-الدفاعي-بين-البلدين-1075413098.html
زيلينسكي يبحث مع ماكرون التعاون الدفاعي بين البلدين
زيلينسكي يبحث مع ماكرون التعاون الدفاعي بين البلدين
أجرى فلاديمير زيلينسكي اليوم السبت محادثة استمرت لمدة ساعة مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون لمناقشة الوضع في الجبهة والتعاون الدفاعي بين البلدين. 01.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-01T16:16+0000
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أخبار فرنسا
أخبار أوكرانيا
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وكتب زيلينسكي عبر قناته على "تليغرام": في محادثة استمرت ساعة مع إيمانويل ماكرون، ناقشنا التعاون الدفاعي بين أوكرانيا وفرنسا بالتفصيل وبشكل فعال، لقد أبلغت (ماكرون) بالتفصيل عن الوضع على الجبهة".وقال زيلينسكي في 25 مارس/ آذار إن كييف غير قادرة حاليًا على شن هجوم مضاد بسبب نقص الأسلحة.وقال زيلينسكي في مقابلة مع صحيفة "يوميوري شيمبون"، "لا يمكننا البدء بعد. لا يمكننا إرسال جنودنا الشجعان إلى خط المواجهة دون دبابات ومدفعية وأنظمة هيمارس (أنظمة إطلاق صواريخ متعددة)".وأضاف أن أوكرانيا تنتظر حاليًا توريد الأسلحة من شركائها، وأن الوضع في شرق البلاد "غير موات".
https://sputnikarabic.ae/20230324/ماكرون-زعماء-الاتحاد-الأوروبي-يعدون-زيلينسكي-بالمساعدة-في-هزيمة-روسيا-1075107034.html
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أخبار فرنسا , أخبار أوكرانيا
أخبار فرنسا , أخبار أوكرانيا

زيلينسكي يبحث مع ماكرون التعاون الدفاعي بين البلدين

16:16 GMT 01.04.2023
© AFP 2023 / EMMANUEL DUNANDزيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى باريس
زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى باريس - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2023
© AFP 2023 / EMMANUEL DUNAND
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أجرى فلاديمير زيلينسكي اليوم السبت محادثة استمرت لمدة ساعة مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون لمناقشة الوضع في الجبهة والتعاون الدفاعي بين البلدين.
وكتب زيلينسكي عبر قناته على "تليغرام": في محادثة استمرت ساعة مع إيمانويل ماكرون، ناقشنا التعاون الدفاعي بين أوكرانيا وفرنسا بالتفصيل وبشكل فعال، لقد أبلغت (ماكرون) بالتفصيل عن الوضع على الجبهة".
وأشار زيلينسكي إلى أنهما ركزا بشكل منفصل على "صيغة السلام"، وعلى خطوات أخرى نحو تنفيذه.
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وقال زيلينسكي في 25 مارس/ آذار إن كييف غير قادرة حاليًا على شن هجوم مضاد بسبب نقص الأسلحة.
وقال زيلينسكي في مقابلة مع صحيفة "يوميوري شيمبون"، "لا يمكننا البدء بعد. لا يمكننا إرسال جنودنا الشجعان إلى خط المواجهة دون دبابات ومدفعية وأنظمة هيمارس (أنظمة إطلاق صواريخ متعددة)".
وأضاف أن أوكرانيا تنتظر حاليًا توريد الأسلحة من شركائها، وأن الوضع في شرق البلاد "غير موات".
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