https://sputnikarabic.ae/20230401/شرطة-نيويورك-تنشر-36-ألف-عنصر-لتأمين-مثول-ترامب-أمام-المحكمة-الثلاثاء-1075412467.html

شرطة نيويورك تنشر 36 ألف عنصر لتأمين مثول ترامب أمام المحكمة الثلاثاء

شرطة نيويورك تنشر 36 ألف عنصر لتأمين مثول ترامب أمام المحكمة الثلاثاء

أعلنت شرطة مدينة نيويورك، حالة التأهب بين صفوفها، وذلك لتأمين مثول الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أمام المحكمة يوم الثلاثاء المقبل. 01.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-01T15:44+0000

2023-04-01T15:44+0000

2023-04-01T15:44+0000

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وأمس الأول (الخميس)، وجه المدعون العامون في مانهاتن بنيويورك لائحة اتهام لترامب بدعوى دفع 130 ألف دولار لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز، قبل انتخابات 2016.وتستعد شرطة نيويورك للاحتجاجات المؤيدة والمعارضة لأول لائحة اتهام جنائية على الإطلاق يتم تقديمها بحق رئيس أمريكي سابق.وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" نقلاً عن مصادر رسمية أن إدارة شرطة المدينة أمرت بارتداء 36 ألف ضابط زيهم والاستعداد للانتشار.وردا على سؤال لوكالة فرانس برس عن موقفهم قبل توجيه الاتهام إلى ترامب، قال متحدث باسم إدارة شرطة نيويورك إن "الضباط وضعوا في حالة تأهب" وأنهم على استعداد "لضمان قدرة الجميع على ممارسة حقوقهم سلميا".ومن المقرر أن يتم حجز ترامب (76 عاما) وأخذ بصمات أصابعه والتقاط صورته في محكمة مانهاتن بعد ظهر يوم الثلاثاء قبل المثول أمام قاضٍ.ومن المتوقع أن تتصاعد الاحتجاجات حول القضية- التي وصفها ترامب وأنصاره بأنها "اضطهاد سياسي" - في المدينة، مما يثير مخاوف من حدوث اضطرابات.أعلن أنصار ترامب، بمن فيهم عضوة الكونغرس الجمهوري مارجوري تايلور غرين، عن خطط للاحتجاج خارج قاعة المحكمة أثناء مثول الرئيس السابق أمامها.وقال المتحدث باسم شرطة المدينة "لا توجد تهديدات حالية ذات مصداقية لمدينة نيويورك".خارج مكتب المدعي العام الذي يخضع لحراسة مشددة، لم تكن سوزان، المحامية البالغة من العمر 60 عامًا والتي رفضت ذكر اسمها الأخير، أي مخاوف بشأن قولها إنها تدعم السياسات التي يتبناها ترامب، على الرغم من "أنني لا أحب شخصيته".وقالت إن التهم المتوقعة ضد ترامب مبالغ فيها، وفي أحسن الأحوال "جنحة وليست جناية".وقالت "هذا سخيف - دوافعه سياسية. أشعر بالخجل من هذه العدالة في أمريكا التي تبدو مثل العدالة في البلدان الأخرى ذات الأنظمة القضائية المسيسة".وقالت بيلار بانوس (72 عاما) لوكالة فرانس برس "يبدو الأمر غريبا بالنسبة لنا (..) حقيقة أنهم سيضعونه في السيارة ورأسه منحني يمنحه مكانة بارزة لأنه سيبدو ظلمًا لكثير من الناس".ووصف ترامب التحقيق بأنه "مطاردة الساحرات" ونفى أن تكون له أي علاقة بالنجمة الإباحية المعروفة باسم ستورمي دانيلز.

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