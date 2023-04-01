https://sputnikarabic.ae/20230401/فؤاد-أوقطاي-تركيا-تهدف-لاستكمال-عملية-إزالة-أنقاض-الزلزال-بحلول-العيد-1075418094.html

فؤاد أوقطاي: تركيا تهدف لاستكمال عملية إزالة أنقاض الزلزال بحلول العيد

فؤاد أوقطاي: تركيا تهدف لاستكمال عملية إزالة أنقاض الزلزال بحلول العيد

قال فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي، اليوم السبت، إن بلاده تهدف إلى استكمال عمليات إزالة الأنقاض في مناطق الزلزال، بحلول عيد الفطر. 01.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-01T21:06+0000

2023-04-01T21:06+0000

2023-04-01T21:06+0000

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وأجرت قناة الأناضول، مساء اليوم السبت، حوارا مع فؤاد أوقطاي، وذلك على هامش زيارته إلى جمهورية شمال قبرص التركية.وأكد نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي أن "الحكومة التركية قامت حتى الآن بتوزيع المساعدات المادية لأكثر من 1.5 مليون متضرر من الزلزال، وأن تركيا استنفرت إمكاناتها كافة عقب الزلزال، واستطاعت تجاوز ذروة الأزمة خلال الأسابيع الـ 3 التي تلت الكارثة".وذكر فؤاد أوقطاي أن تركيا انتقلت، في الوقت الحالي، إلى المرحلة الثانية في مواجهة آثار كارثة الزلزال، الذي وقع في السادس من شهر فبراير/شباط الماضي، والمتمثلة في إعادة إعمار وإحياء المناطق المتضررة من الزلزال نفسه.وأفاد نائب الرئيس التركي بأنه تمت إزالة حوالي 50 % من أنقاض الزلزال، حتى الآن، فيما تهدف الحكومة التركية إلى إزالة جميع الأنقاض بحلول عيد الفطر المبارك، باستثناء مدينة أنطاكية التي ستتواصل إزالة الأنقاض فيها لما بعد العيد بأسبوعين.وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر، جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين 6 شباط/فبراير الماضي، ووصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر، ووفقًا للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، فإن الزلزال هو أكبر كارثة تشهدها البلاد منذ عام 1939.أعلنت تركيا أن خسائر قطاع الصناعة في المناطق التي ضربها الزلزال، تقدر بـ 170 مليار ليرة تركية (نحو 9 مليارات دولار).

https://sputnikarabic.ae/20230329/أردوغان-تفكيرنا-في-الانتخابات-لن-يعيق-مساعدة-المتضررين-من-الزلزال-1075286169.html

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