https://sputnikarabic.ae/20230326/السلطات-التركية-الزلزال-ألحق-خسائر-بالصناعة-تقدر-بـ-9-مليارات-دولار-1075169018.html
السلطات التركية: الزلزال ألحق خسائر بالصناعة تقدر بـ 9 مليارات دولار
السلطات التركية: الزلزال ألحق خسائر بالصناعة تقدر بـ 9 مليارات دولار
قال وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي، مصطفى فارانك، اليوم الأحد، إن زلازل فبراير/ شباط أضرت بـ 5600 مؤسسة صناعية في تركيا وتسببت في أضرار بقيمة 9 مليارات دولار... 26.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-26T20:01+0000
2023-03-26T20:01+0000
2023-03-26T20:01+0000
العالم
أخبار العالم الآن
أخبار تركيا اليوم
زلزال
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/07/1073217475_0:0:2827:1591_1920x0_80_0_0_887fadb011e5f1df7f684d916d8e22c5.jpg
سبوتنيك. وأوضح فارانك في بيان صحفي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه: "نقدر الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والمباني والمعدات والمخزونات بنحو 170 مليار ليرة تركية (ما يعادل 9 مليارات دولار)".وأضاف الوزير إن نحو 5600 شركة في 34 منطقة صناعية في تركيا تضررت بشكل كبير أو متوسط من الزلزال، مضيفا أن 33 ألف مصنع آخر استمر في العمل.يذكر أنه في 6 فبراير، ضرب زلزالان بقوة 7.7 و 7.6 درجة مناطق جنوب شرق تركيا بفاصل تسع ساعات، ما أدى إلى سقوط آلاف المنازل.وفزع السكان من الاهتزازات القوية والتي أعقبتها مئات الهزات الارتدادية في 11 محافظة تركية ودول مجاورة خاصة في سوريا، وتجاوز عدد ضحايا الزلازل في تركيا 50 ألف قتيل.
https://sputnikarabic.ae/20230325/قهرمان-مرعش-التركية-تشهد-زلزالين-جديدين-1075116192.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/07/1073217475_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_cfcbff38421d144c4408cc07ffec457e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, زلزال, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, زلزال, الأخبار
السلطات التركية: الزلزال ألحق خسائر بالصناعة تقدر بـ 9 مليارات دولار
تابعنا عبر
قال وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي، مصطفى فارانك، اليوم الأحد، إن زلازل فبراير/ شباط أضرت بـ 5600 مؤسسة صناعية في تركيا وتسببت في أضرار بقيمة 9 مليارات دولار لقطاع الصناعة.
سبوتنيك. وأوضح فارانك في بيان صحفي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه: "نقدر الأضرار
التي لحقت بالبنية التحتية والمباني والمعدات والمخزونات بنحو 170 مليار ليرة تركية (ما يعادل 9 مليارات دولار)".
وأضاف الوزير إن نحو 5600 شركة في 34 منطقة صناعية في تركيا تضررت بشكل كبير أو متوسط من الزلزال، مضيفا أن 33 ألف مصنع آخر استمر في العمل.
يذكر أنه في 6 فبراير، ضرب زلزالان بقوة 7.7 و 7.6 درجة
مناطق جنوب شرق تركيا بفاصل تسع ساعات، ما أدى إلى سقوط آلاف المنازل.
وفزع السكان من الاهتزازات القوية والتي أعقبتها مئات الهزات الارتدادية في 11 محافظة تركية ودول مجاورة خاصة في سوريا، وتجاوز عدد ضحايا الزلازل في تركيا 50 ألف قتيل.