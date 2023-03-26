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https://sputnikarabic.ae/20230326/السلطات-التركية-الزلزال-ألحق-خسائر-بالصناعة-تقدر-بـ-9-مليارات-دولار-1075169018.html
السلطات التركية: الزلزال ألحق خسائر بالصناعة تقدر بـ 9 مليارات دولار
السلطات التركية: الزلزال ألحق خسائر بالصناعة تقدر بـ 9 مليارات دولار
قال وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي، مصطفى فارانك، اليوم الأحد، إن زلازل فبراير/ شباط أضرت بـ 5600 مؤسسة صناعية في تركيا وتسببت في أضرار بقيمة 9 مليارات دولار... 26.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-26T20:01+0000
2023-03-26T20:01+0000
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سبوتنيك. وأوضح فارانك في بيان صحفي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه: "نقدر الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والمباني والمعدات والمخزونات بنحو 170 مليار ليرة تركية (ما يعادل 9 مليارات دولار)".وأضاف الوزير إن نحو 5600 شركة في 34 منطقة صناعية في تركيا تضررت بشكل كبير أو متوسط من الزلزال، مضيفا أن 33 ألف مصنع آخر استمر في العمل.يذكر أنه في 6 فبراير، ضرب زلزالان بقوة 7.7 و 7.6 درجة مناطق جنوب شرق تركيا بفاصل تسع ساعات، ما أدى إلى سقوط آلاف المنازل.وفزع السكان من الاهتزازات القوية والتي أعقبتها مئات الهزات الارتدادية في 11 محافظة تركية ودول مجاورة خاصة في سوريا، وتجاوز عدد ضحايا الزلازل في تركيا 50 ألف قتيل.
https://sputnikarabic.ae/20230325/قهرمان-مرعش-التركية-تشهد-زلزالين-جديدين-1075116192.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, زلزال, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, زلزال, الأخبار

السلطات التركية: الزلزال ألحق خسائر بالصناعة تقدر بـ 9 مليارات دولار

20:01 GMT 26.03.2023
© AFP 2023يبحث رجال الإنقاذ عن ناجين بين الأنقاض في سانليورفا التركية، 6 فبراير 2023
يبحث رجال الإنقاذ عن ناجين بين الأنقاض في سانليورفا التركية، 6 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2023
© AFP 2023
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قال وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي، مصطفى فارانك، اليوم الأحد، إن زلازل فبراير/ شباط أضرت بـ 5600 مؤسسة صناعية في تركيا وتسببت في أضرار بقيمة 9 مليارات دولار لقطاع الصناعة.
سبوتنيك. وأوضح فارانك في بيان صحفي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه: "نقدر الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والمباني والمعدات والمخزونات بنحو 170 مليار ليرة تركية (ما يعادل 9 مليارات دولار)".
تداعيات الزلزال الذي ضرب مدينة ديار بكر التركية. وقع زلزال مدمر بلغت قوته 7.7 درجة في محافظة قهرمان‌مرعش التركية وأدى إلى دمار في عدد من المدن. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2023
قهرمان مرعش التركية تشهد زلزالين جديدين
أمس, 08:13 GMT
وأضاف الوزير إن نحو 5600 شركة في 34 منطقة صناعية في تركيا تضررت بشكل كبير أو متوسط من الزلزال، مضيفا أن 33 ألف مصنع آخر استمر في العمل.
يذكر أنه في 6 فبراير، ضرب زلزالان بقوة 7.7 و 7.6 درجة مناطق جنوب شرق تركيا بفاصل تسع ساعات، ما أدى إلى سقوط آلاف المنازل.
وفزع السكان من الاهتزازات القوية والتي أعقبتها مئات الهزات الارتدادية في 11 محافظة تركية ودول مجاورة خاصة في سوريا، وتجاوز عدد ضحايا الزلازل في تركيا 50 ألف قتيل.
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