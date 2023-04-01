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وزارة العدل الإثيوبية تسقط التهم الموجهة لقيادات "تيغراي"
وزارة العدل الإثيوبية تسقط التهم الموجهة لقيادات "تيغراي"
أعلنت وزارة العدل الإثيوبية إسقاط جميع التهم التي كانت موجهة إلى قيادات حركة "تحرير تيغراي" السياسية والعسكرية. 01.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-01T08:55+0000
2023-04-01T08:55+0000
العمليات العسكرية في تيغراي
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ووفقا لبيان أصدرته الوزراة ونشتره وكالة "فانا" الإثيوبية، فإن جميع التهم الموجهة إلى القيادات العسكرية والسياسية لحركة تيغراي قد تم إسقاطها.وقال البيان: "سحب الاتهامات الجنائية المتعلقة بالنزاع، جاء وفقا لاتفاقية السلام الموقعة بين الحكومة الفيدرالية الإثيوبية والجبهة الشعبية لتحرير تغراي في نوفمبر الماضي، بجنوب أفريقيا".ولفت إلى أن عملية الإسقاط جاءت من خلال "التعامل مع تلك الجرائم المتعلقة بالنزاع على أساس العدالة الانتقالية"، عازيا ذلك إلى وجود سوابق دولية لهذا الأمر.يشار إلى أن اتفاق بريتوريا للسلام الموقع بين الحكومة الإثويبية وحركة تحرير تيغراي، والذي تم برعاية الاتحاد الأفريقي، نص على إسقاط التهم الموجهة إلى القيادات العسكرية والسياسية للحركة.طالع أيضا: جبهة تيغراي تبدأ تسليم أسلحتها الثقيلة للحكومة الإثيوبية تنفيذا لاتفاق بريتوريا
https://sputnikarabic.ae/20230322/إعلام-البرلمان-الإثيوبي-يسقط-صفة-الإرهاب-عن-جبهة-تحرير-تيغراي-1075025849.html
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العمليات العسكرية في تيغراي, أخبار إثيوبيا, العالم, الأخبار, أخبار العالم الآن
العمليات العسكرية في تيغراي, أخبار إثيوبيا, العالم, الأخبار, أخبار العالم الآن

وزارة العدل الإثيوبية تسقط التهم الموجهة لقيادات "تيغراي"

08:55 GMT 01.04.2023
© AFP 2023 / SIMON MAINAرئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد
رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2023
© AFP 2023 / SIMON MAINA
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أعلنت وزارة العدل الإثيوبية إسقاط جميع التهم التي كانت موجهة إلى قيادات حركة "تحرير تيغراي" السياسية والعسكرية.
ووفقا لبيان أصدرته الوزراة ونشتره وكالة "فانا" الإثيوبية، فإن جميع التهم الموجهة إلى القيادات العسكرية والسياسية لحركة تيغراي قد تم إسقاطها.
إثيوبيون يرفعون الأعلام وهم يرددون شعارات في العاصمة الإثيوبية أديس في 6 سبتمبر/ أيلول 2021، خلال حفل أقيم لدعم الجيش الإثيوبي الذي يقاتل جبهة تحرير تيغراي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2023
إعلام: البرلمان الإثيوبي يسقط صفة "الإرهاب" عن جبهة تحرير تيغراي
22 مارس, 10:57 GMT
وقال البيان: "سحب الاتهامات الجنائية المتعلقة بالنزاع، جاء وفقا لاتفاقية السلام الموقعة بين الحكومة الفيدرالية الإثيوبية والجبهة الشعبية لتحرير تغراي في نوفمبر الماضي، بجنوب أفريقيا".
ولفت إلى أن عملية الإسقاط جاءت من خلال "التعامل مع تلك الجرائم المتعلقة بالنزاع على أساس العدالة الانتقالية"، عازيا ذلك إلى وجود سوابق دولية لهذا الأمر.

وأضاف: "وعلية نجد من اللازم أن نسقط الاتهامات الموجهة للقيادات السياسين والعسكرية في الجبهة الشعبية لتحرير تغراي، والتعامل معها في هذا الإطار".

يشار إلى أن اتفاق بريتوريا للسلام الموقع بين الحكومة الإثويبية وحركة تحرير تيغراي، والذي تم برعاية الاتحاد الأفريقي، نص على إسقاط التهم الموجهة إلى القيادات العسكرية والسياسية للحركة.
طالع أيضا: جبهة تيغراي تبدأ تسليم أسلحتها الثقيلة للحكومة الإثيوبية تنفيذا لاتفاق بريتوريا
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