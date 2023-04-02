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https://sputnikarabic.ae/20230402/أسعار-النفط-تقفز-بأكثر-من-5-بعد-تخفيضات-الإنتاج-من-بعض-دول-أوبك--1075454159.html
أسعار النفط تقفز بأكثر من 5% بعد تخفيضات الإنتاج من بعض دول أوبك +
أسعار النفط تقفز بأكثر من 5% بعد تخفيضات الإنتاج من بعض دول أوبك +
سارعت أسعار النفط العالمية بالارتفاع بأكثر من 5% على خلفية تخفيضات الإنتاج التي أعلنتها عدد من دول أوبك بلس، أبرزها روسيا والسعودية، وفقًا لبيانات التداول. 02.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-02T23:23+0000
2023-04-02T23:23+0000
أسعار النفط اليوم
اقتصاد
روسيا
السعودية
العقود الآجلة
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موسكو - سبوتنيك. وارتفع سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لشهر مايو/أيار، عند الساعة 01:07 بتوقيت موسكو، بنسبة 7.12% إلى 81.09 دولارًا للبرميل.وارتفع سعر العقود الآجلة لشهر يونيو/حزيران لخام برنت، عند الساعة 1.18 بتوقيت موسكو، بنسبة 7.13% إلى 85.59 دولارًا للبرميل.كانت السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان والعراق والجزائر أعلنت اليوم، عن تخفيض طوعي في إنتاج النفط بنحو 1.071 مليون برميل يومياً.
https://sputnikarabic.ae/20230402/السعودية-والإمارات-والكويت-وعمان-والعراق-والجزائر-تخفض-طوعيا-إنتاج-النفط-من-مايو-حتى-نهاية-2023-1075441544.html
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أسعار النفط اليوم, اقتصاد, روسيا, السعودية, العقود الآجلة
أسعار النفط اليوم, اقتصاد, روسيا, السعودية, العقود الآجلة

أسعار النفط تقفز بأكثر من 5% بعد تخفيضات الإنتاج من بعض دول أوبك +

23:23 GMT 02.04.2023
© AFP 2023 / Loic Venanceطوابير لتعبئة البنزين في لو تيمبل-دي-برواتين، فرنسا 7 مارس 2022
طوابير لتعبئة البنزين في لو تيمبل-دي-برواتين، فرنسا 7 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2023
© AFP 2023 / Loic Venance
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سارعت أسعار النفط العالمية بالارتفاع بأكثر من 5% على خلفية تخفيضات الإنتاج التي أعلنتها عدد من دول أوبك بلس، أبرزها روسيا والسعودية، وفقًا لبيانات التداول.
موسكو - سبوتنيك. وارتفع سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لشهر مايو/أيار، عند الساعة 01:07 بتوقيت موسكو، بنسبة 7.12% إلى 81.09 دولارًا للبرميل.
وارتفع سعر العقود الآجلة لشهر يونيو/حزيران لخام برنت، عند الساعة 1.18 بتوقيت موسكو، بنسبة 7.13% إلى 85.59 دولارًا للبرميل.
النفط السعودي - مواقع إنتاج النفط في السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2023
السعودية و5 دول عربية أخرى تقرر خفض إنتاج النفط طوعيا ابتداء من مايو حتى نهاية 2023
15:02 GMT
كانت السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان والعراق والجزائر أعلنت اليوم، عن تخفيض طوعي في إنتاج النفط بنحو 1.071 مليون برميل يومياً.
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