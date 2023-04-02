https://sputnikarabic.ae/20230402/أنصار-الله-تهدد-السعودية-والإمارات-بمفاجآت-وضربات-سيكون-تأثيرها-على-المنطقة-بأكملها-1075420015.html

"أنصار الله" تهدد السعودية والإمارات بمفاجآت وضربات سيكون تأثيرها على المنطقة بأكملها

"أنصار الله" تهدد السعودية والإمارات بمفاجآت وضربات سيكون تأثيرها على المنطقة بأكملها

هددت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، السبت، بشن هجمات وصفتها بـ "الكبيرة" على السعودية التي تقود التحالف العربي، والإمارات العضو الفاعل فيه، ستؤثر على... 02.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-02T01:42+0000

2023-04-02T01:42+0000

2023-04-02T01:42+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله" العميد يحيى سريع، في كلمة ألقاها خلال حفل اختتام دورة عسكرية في صنعاء، حسب ما نقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" في نسختها التي تديرها الجماعة: "لابد أن تُستغل فترة العفو العام (قانون أعلنته أنصار الله بالعفو عن مقاتلي القوات الحكومية مقابل الانضمام للجماعة)، لأنه لو ارتكب العدوان (في إشارة إلى التحالف العربي) أي حماقة، سيكون هناك مفاجآت وضربات كبيرة سواء في السعودية أو الإمارات وسيكون تأثيرها على المنطقة بأكملها".ورأى العميد سريع أن "اليمنيين كانوا وقود هذه الحرب"، موضحاً أن "الإمارات كانت الضربة التي إعاقتها هي ضربة صافر (مقتل 52 عسكرياً إماراتيا من بين 99 قتيلا بقصف الجماعة معسكرا في مأرب بصاروخ توشكا 4 سبتمبر/ أيلول 2015) ومنذ ذلك الحين استعاضت بضباط ارتباط ولم يعد لها وجود في الميدان".وأضاف، "كما هو الحال بالنسبة للسعودية، تخلت حتى عن حدودها واستبدلت المقاتلين على حدودها بيمنيين، كخط دفاع أول وبعدهم السودانيين، ليكون الجنود السعوديين كخط دفاع ثالث".واعتبر المتحدث العسكري، أنه "لو كانت المعركة مع السعودي والإماراتي لكانت انتهت في عامها الأول، لكن الذي حصل هو تدخل اليمنيين الذين كانوا وقود هذه الحرب"، على حد قوله.وقال "لذا جاءت دعوة قائد الثورة (يقصد زعيم جماعة أنصار الله عبد الملك الحوثي) والمجلس السياسي الأعلى بعودة المغرر بهم، لأن السعودي والإماراتي لن يظل محتل لليمن باستمرار، ولابد من نقطة فاصلة، فبريطانيا احتلت جنوب الوطن 128 سنة واضطرت للخروج ذليلة صاغرة".وختم متحدث قوات "أنصار الله"، بالقول: "العدوان إلى زوال، ونحن في القوات المسلحة (التابعة للجماعة) عازمون على إخراج كل محتل من بلادنا.. لذا رسالتنا لدول العدوان الذي لم تجنوه في الثمان سنوات لن تجدوه في غيرها".وتسبب الصراع الدائر على السلطة في اليمن بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، للعام الثامن تواليًا في انهيار أمني بغالبية المحافظات اليمنية.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار من 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.

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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, العالم العربي, أنصار الله, الجيش اليمني