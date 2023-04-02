https://sputnikarabic.ae/20230402/إعلام-السيسي-يزور-السعودية-لإجراء-مباحثات-سياسية-واقتصادية-مع-الأمير-محمد-بن-سلمان-1075446919.html
إعلام: السيسي يزور السعودية لإجراء مباحثات سياسية واقتصادية مع الأمير محمد بن سلمان
إعلام: السيسي يزور السعودية لإجراء مباحثات سياسية واقتصادية مع الأمير محمد بن سلمان
يزور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، المملكة العربية السعودية، مساء اليوم الأحد. 02.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-02T17:26+0000
2023-04-02T17:26+0000
2023-04-02T17:26+0000
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وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية، أن "الزيارة ستدوم بضع ساعات، وسيلتقي خلالها السيسي، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين خصوصاً على الصعيدين السياسي والاقتصادي وتوسيع نطاق الاستثمار".وكان الرئيس المصري، أكد الشهر الماضي، أن مصر تتمتع بعلاقات طيبة مع جميع الدول، بما في ذلك المملكة العربية السعودية.وقال السيسي خلال فعالية افتتاح المرحلة الثانية من مصنع "سايلو فوودز" في مدينة السادات شمال غرب القاهرة: "علاقتنا طيبة بالجميع وهذا النهج نسلكه منذ أن توليت المسؤولية".وأكد السيسي حرص مصر على علاقتها بالمملكة العربية السعودية والدول الأخرى، مضيفًا أن "سياسة مصر دائما سياسة تتسم بالاعتدال والتوازن والانضباط الشديد تجاه الجميع في الداخل والخارج".وشدد السيسي على أنه لا يمكن الإساءة للأشقاء العرب أو نسيان مواقفهم الداعمة لمصر، داعيًا إلى "عدم الانسياق وراء المواقع التي تريد زرع الفتنة".وتشهد العلاقة المصرية - السعودية، تطورا ملحوظا خصوصا أنها علاقات تاريخية ومبنية على التعاون الاستراتيجي والتنسيق المستمر تجاه القضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية.
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سبوتنيك عربي
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مصر, أخبار مصر الآن, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الرئيس عبدالفتاح السيسي, الأخبار, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الرئيس عبدالفتاح السيسي, الأخبار, العالم العربي
إعلام: السيسي يزور السعودية لإجراء مباحثات سياسية واقتصادية مع الأمير محمد بن سلمان
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يزور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، المملكة العربية السعودية، مساء اليوم الأحد.
وذكرت صحيفة
"عكاظ" السعودية، أن "الزيارة ستدوم بضع ساعات، وسيلتقي خلالها السيسي، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين خصوصاً على الصعيدين السياسي والاقتصادي وتوسيع نطاق الاستثمار".
وكان الرئيس المصري، أكد الشهر الماضي، أن مصر تتمتع بعلاقات طيبة
مع جميع الدول، بما في ذلك المملكة العربية السعودية.
وقال السيسي خلال فعالية افتتاح المرحلة الثانية من مصنع "سايلو فوودز" في مدينة السادات شمال غرب القاهرة: "علاقتنا طيبة بالجميع وهذا النهج نسلكه منذ أن توليت المسؤولية".
وأكد السيسي حرص مصر على علاقتها بالمملكة العربية السعودية
والدول الأخرى، مضيفًا أن "سياسة مصر دائما سياسة تتسم بالاعتدال والتوازن والانضباط الشديد تجاه الجميع في الداخل والخارج".
وشدد السيسي على أنه لا يمكن الإساءة للأشقاء العرب أو نسيان مواقفهم الداعمة لمصر، داعيًا إلى "عدم الانسياق وراء المواقع التي تريد زرع الفتنة".
وتشهد العلاقة المصرية - السعودية
، تطورا ملحوظا خصوصا أنها علاقات تاريخية ومبنية على التعاون الاستراتيجي والتنسيق المستمر تجاه القضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية.