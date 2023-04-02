https://sputnikarabic.ae/20230402/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-مجندة-خلال-تدريبات-عسكرية-1075435737.html
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل مجندة خلال تدريبات عسكرية
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل مجندة خلال تدريبات عسكرية
لقيت مجندة إسرائيلية مصرعها، اليوم الأحد، خلال تدريبات عسكرية كانت تجرى في إحدى مستوطنات الضفة الغربية. 02.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-02T12:47+0000
2023-04-02T12:47+0000
2023-04-02T12:47+0000
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ونشر الجيش الإسرائيلي تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي، ظهر اليوم الأحد، أكد خلالها أن المجندة سقطت وانهارت خلال التدريبات العسكرية، دون معرفة السبب الحقيقي للوفاة.وأوضح الجيش الإسرائيلي أن المجندة سقطت مغشيا عليها وتم نقلها إلى المستشفى ليلة أمس للعلاج، وفي وقت مبكر من صباح اليوم أعلن عن وفاتها وتم فتح تحقيق في الواقعة.وأشار الجيش الإسرائيلي في بيانه العسكري أن المجندة كانت تقوم بمهمة عسكرية بالقرب من مستوطنة متسبيه داني في قضاء بنيامين الواقعة بالقرب من مقاطعة رام الله في الضفة الغربية.ولفت إلى أنه في الوقت الذي يقوم الجيش بفتح تحقيق عسكري في واقعة مقتل المجندة، فقط قام بإخطار عائلتها ومشاطرة الأخيرة الأحزان.
https://sputnikarabic.ae/20230402/الشرطة-الإسرائيلية-تعلن-اعتقال-فلسطيني-للاشتباه-في-تخطيطه-لهجوم-جديد-1075428916.html
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رام الله, أخبار الضفة الغربية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم
رام الله, أخبار الضفة الغربية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل مجندة خلال تدريبات عسكرية
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لقيت مجندة إسرائيلية مصرعها، اليوم الأحد، خلال تدريبات عسكرية كانت تجرى في إحدى مستوطنات الضفة الغربية.
ونشر الجيش الإسرائيلي تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي، ظهر اليوم الأحد، أكد خلالها أن المجندة سقطت وانهارت خلال التدريبات العسكرية، دون معرفة السبب الحقيقي للوفاة.
وأوضح الجيش الإسرائيلي
أن المجندة سقطت مغشيا عليها وتم نقلها إلى المستشفى ليلة أمس للعلاج، وفي وقت مبكر من صباح اليوم أعلن عن وفاتها وتم فتح تحقيق في الواقعة.
وأشار الجيش الإسرائيلي في بيانه العسكري أن المجندة كانت تقوم بمهمة عسكرية بالقرب من مستوطنة متسبيه داني في قضاء بنيامين الواقعة بالقرب من مقاطعة رام الله في الضفة الغربية.
ولفت إلى أنه في الوقت الذي يقوم الجيش بفتح تحقيق عسكري في واقعة مقتل المجندة، فقط قام بإخطار عائلتها ومشاطرة الأخيرة الأحزان.