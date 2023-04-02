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https://sputnikarabic.ae/20230402/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-مجندة-خلال-تدريبات-عسكرية-1075435737.html
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل مجندة خلال تدريبات عسكرية
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل مجندة خلال تدريبات عسكرية
لقيت مجندة إسرائيلية مصرعها، اليوم الأحد، خلال تدريبات عسكرية كانت تجرى في إحدى مستوطنات الضفة الغربية. 02.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-02T12:47+0000
2023-04-02T12:47+0000
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ونشر الجيش الإسرائيلي تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي، ظهر اليوم الأحد، أكد خلالها أن المجندة سقطت وانهارت خلال التدريبات العسكرية، دون معرفة السبب الحقيقي للوفاة.وأوضح الجيش الإسرائيلي أن المجندة سقطت مغشيا عليها وتم نقلها إلى المستشفى ليلة أمس للعلاج، وفي وقت مبكر من صباح اليوم أعلن عن وفاتها وتم فتح تحقيق في الواقعة.وأشار الجيش الإسرائيلي في بيانه العسكري أن المجندة كانت تقوم بمهمة عسكرية بالقرب من مستوطنة متسبيه داني في قضاء بنيامين الواقعة بالقرب من مقاطعة رام الله في الضفة الغربية.ولفت إلى أنه في الوقت الذي يقوم الجيش بفتح تحقيق عسكري في واقعة مقتل المجندة، فقط قام بإخطار عائلتها ومشاطرة الأخيرة الأحزان.
https://sputnikarabic.ae/20230402/الشرطة-الإسرائيلية-تعلن-اعتقال-فلسطيني-للاشتباه-في-تخطيطه-لهجوم-جديد-1075428916.html
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رام الله, أخبار الضفة الغربية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم
رام الله, أخبار الضفة الغربية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل مجندة خلال تدريبات عسكرية

12:47 GMT 02.04.2023
© Sputnik . Ajwad Jradatمئات الفلسطينيين يشيعون جثمان الصحفية غفران وراسنة واندلاع مواجهات مع الجيش الإسرائيلي
مئات الفلسطينيين يشيعون جثمان الصحفية غفران وراسنة واندلاع مواجهات مع الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
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لقيت مجندة إسرائيلية مصرعها، اليوم الأحد، خلال تدريبات عسكرية كانت تجرى في إحدى مستوطنات الضفة الغربية.
ونشر الجيش الإسرائيلي تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي، ظهر اليوم الأحد، أكد خلالها أن المجندة سقطت وانهارت خلال التدريبات العسكرية، دون معرفة السبب الحقيقي للوفاة.
وأوضح الجيش الإسرائيلي أن المجندة سقطت مغشيا عليها وتم نقلها إلى المستشفى ليلة أمس للعلاج، وفي وقت مبكر من صباح اليوم أعلن عن وفاتها وتم فتح تحقيق في الواقعة.
قوات الشرطة الإسرائيلية تعتقل أحد الشبان الفلسطينيين المتظاهرين في الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2023
الشرطة الإسرائيلية تعلن اعتقال فلسطيني للاشتباه في تخطيطه لهجوم جديد
10:28 GMT
وأشار الجيش الإسرائيلي في بيانه العسكري أن المجندة كانت تقوم بمهمة عسكرية بالقرب من مستوطنة متسبيه داني في قضاء بنيامين الواقعة بالقرب من مقاطعة رام الله في الضفة الغربية.
ولفت إلى أنه في الوقت الذي يقوم الجيش بفتح تحقيق عسكري في واقعة مقتل المجندة، فقط قام بإخطار عائلتها ومشاطرة الأخيرة الأحزان.
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