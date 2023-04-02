https://sputnikarabic.ae/20230402/الحرس-الثوري-الإيراني-يتوعد-بالرد-على-إسرائيل-بعد-مقتل-ثاني-ضباطه-في-قصف-سوريا-1075443761.html

الحرس الثوري الإيراني يتوعد بالرد على إسرائيل بعد مقتل ثاني ضباطه في قصف سوريا

الحرس الثوري الإيراني يتوعد بالرد على إسرائيل بعد مقتل ثاني ضباطه في قصف سوريا

أصدر الحرس الثوري الإيراني، بيانا، اليوم الأحد، بعد مقتل مستشار عسكري آخر متأثرا بجروحه إثر هجوم جوي إسرائيلي بالقرب من العاصمة السورية دمشق. 02.04.2023, سبوتنيك عربي

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وقال الحرس الثوري، في بيانه، إن "النقيب مقداد مهقاني جعفر آبادي، هو أحد المدافعين عن المراقد المقدسة الشجعان والبواسل، كان قد أصيب خلال العدوان الجوي الإجرامي للكيان الصهيوني على ريف دمشق بسوريا، نال الشهادة إثر جراحه البليغة"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وأكد البيان أنه "لا شك أن جرائم الكيان الصهيوني الزائف والمجرم لم تمر دون رد"، مضيفا أن "الصهاينة سيدفعون ثمن ذلك".وذكرت وكالة أنباء "مهر"، في وقت سابق اليوم، أن المستشار العسكري ويدعى مقداد مهقاني كان قد أصيب بجروح خلال الهجوم الإسرائيلي فجر الجمعة، وتوفي متأثرا بجراحه".وكانت إسرائيل قد نفذت، فجر الجمعة الماضية، عدوانًا جويًا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفًا أحد المواقع في ريف دمشق.وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في اليوم نفسه، مقتل الضابط ميلاد حيدري، أحد مستشاريه العسكريين في الهجوم، وتعهد بالرد عليه.وتنفذ إسرائيل منذ سنوات، هجمات ضد ما تقول إنها أهداف مرتبطة بإيران في سوريا، وتقول طهران إن ضباطها يقومون بدور استشاري في سوريا بدعوة من دمشق.

https://sputnikarabic.ae/20230402/إيران-تحتفظ-بحق-الرد-على-مقتل-اثنين-من-مستشاريها-في-هجوم-جوي-إسرائيلي-على-سوريا--1075433526.html

https://sputnikarabic.ae/20230402/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-مقتل-مستشار-عسكري-آخر-بهجوم-إسرائيلي-في-سوريا-1075421862.html

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