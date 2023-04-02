https://sputnikarabic.ae/20230402/الحرس-الثوري-الإيراني-يتوعد-بالرد-على-إسرائيل-بعد-مقتل-ثاني-ضباطه-في-قصف-سوريا-1075443761.html
الحرس الثوري الإيراني يتوعد بالرد على إسرائيل بعد مقتل ثاني ضباطه في قصف سوريا
الحرس الثوري الإيراني يتوعد بالرد على إسرائيل بعد مقتل ثاني ضباطه في قصف سوريا
أصدر الحرس الثوري الإيراني، بيانا، اليوم الأحد، بعد مقتل مستشار عسكري آخر متأثرا بجروحه إثر هجوم جوي إسرائيلي بالقرب من العاصمة السورية دمشق. 02.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-02T16:06+0000
2023-04-02T16:06+0000
2023-04-02T16:06+0000
أخبار سوريا اليوم
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
إيران
أخبار إيران
الحرس الثوري الإيراني
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104033/76/1040337607_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_cab2df79d8abc0b434b14acecbab12cb.jpg
وقال الحرس الثوري، في بيانه، إن "النقيب مقداد مهقاني جعفر آبادي، هو أحد المدافعين عن المراقد المقدسة الشجعان والبواسل، كان قد أصيب خلال العدوان الجوي الإجرامي للكيان الصهيوني على ريف دمشق بسوريا، نال الشهادة إثر جراحه البليغة"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وأكد البيان أنه "لا شك أن جرائم الكيان الصهيوني الزائف والمجرم لم تمر دون رد"، مضيفا أن "الصهاينة سيدفعون ثمن ذلك".وذكرت وكالة أنباء "مهر"، في وقت سابق اليوم، أن المستشار العسكري ويدعى مقداد مهقاني كان قد أصيب بجروح خلال الهجوم الإسرائيلي فجر الجمعة، وتوفي متأثرا بجراحه".وكانت إسرائيل قد نفذت، فجر الجمعة الماضية، عدوانًا جويًا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفًا أحد المواقع في ريف دمشق.وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في اليوم نفسه، مقتل الضابط ميلاد حيدري، أحد مستشاريه العسكريين في الهجوم، وتعهد بالرد عليه.وتنفذ إسرائيل منذ سنوات، هجمات ضد ما تقول إنها أهداف مرتبطة بإيران في سوريا، وتقول طهران إن ضباطها يقومون بدور استشاري في سوريا بدعوة من دمشق.
https://sputnikarabic.ae/20230402/إيران-تحتفظ-بحق-الرد-على-مقتل-اثنين-من-مستشاريها-في-هجوم-جوي-إسرائيلي-على-سوريا--1075433526.html
https://sputnikarabic.ae/20230402/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-مقتل-مستشار-عسكري-آخر-بهجوم-إسرائيلي-في-سوريا-1075421862.html
إسرائيل
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104033/76/1040337607_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_7631bfa067cfe63ea050d13a6ff639f2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, العالم
أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, العالم
الحرس الثوري الإيراني يتوعد بالرد على إسرائيل بعد مقتل ثاني ضباطه في قصف سوريا
تابعنا عبر
أصدر الحرس الثوري الإيراني، بيانا، اليوم الأحد، بعد مقتل مستشار عسكري آخر متأثرا بجروحه إثر هجوم جوي إسرائيلي بالقرب من العاصمة السورية دمشق.
وقال الحرس الثوري، في بيانه، إن "النقيب مقداد مهقاني جعفر آبادي، هو أحد المدافعين عن المراقد المقدسة الشجعان والبواسل، كان قد أصيب خلال العدوان الجوي الإجرامي للكيان الصهيوني على ريف دمشق بسوريا، نال الشهادة إثر جراحه البليغة"، حسب وكالة
الأنباء الإيرانية- إرنا.
وأكد البيان أنه "لا شك أن جرائم الكيان الصهيوني الزائف والمجرم لم تمر دون رد"، مضيفا أن "الصهاينة سيدفعون ثمن ذلك".
وذكرت وكالة أنباء "مهر"، في وقت سابق اليوم، أن المستشار العسكري ويدعى مقداد مهقاني
كان قد أصيب بجروح خلال الهجوم الإسرائيلي فجر الجمعة، وتوفي متأثرا بجراحه".
وكانت إسرائيل
قد نفذت، فجر الجمعة الماضية، عدوانًا جويًا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفًا أحد المواقع في ريف دمشق.
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في اليوم نفسه، مقتل الضابط ميلاد حيدري
، أحد مستشاريه العسكريين في الهجوم، وتعهد بالرد عليه.
وتنفذ إسرائيل منذ سنوات، هجمات ضد ما تقول إنها أهداف مرتبطة بإيران في سوريا، وتقول طهران إن ضباطها يقومون بدور استشاري في سوريا بدعوة من دمشق.