https://sputnikarabic.ae/20230402/الخارجية-الروسية-استيلاء-سلطات-كييف-على-دير-كييف--بيتشيرسك-عمل-غير-شرعي-وغير-أخلاقي-1075453525.html

الخارجية الروسية: استيلاء سلطات كييف على دير كييف- بيتشيرسك عمل غير شرعي وغير أخلاقي

الخارجية الروسية: استيلاء سلطات كييف على دير كييف- بيتشيرسك عمل غير شرعي وغير أخلاقي

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن الاستيلاء على دير كييف-بيتشيرسك من قبل السلطات الحالية في كييف، هو عمل غير شرعي من الناحية القانونية ولا أخلاقي من وجهة النظر... 02.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-02T21:22+0000

2023-04-02T21:22+0000

2023-04-02T21:22+0000

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موسكو- سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية، المنشور على موقعها الإلكتروني: "الاستيلاء على دير كييف-بيتشيرسك، من قبل سلطات كييف الحالية، هو عمل غير شرعي من الناحية القانونية، وغير أخلاقي من وجهة النظر الروحية. وهو يؤكد أكثر من العديد من الخطوات الأخرى للنظام وخطابه، طبيعته الإجرامية، واستعداده لتجاهل المشاعر، والأهم من ذلك حقوق الناس بمن فيهم مواطنو أوكرانيا".وأمس أعلن المطران بافيل، نائب رئيس كنيسة "كييف-بيشيرسكايا لافرا"، أن السلطات الأوكرانية وضعته قيد الإقامة الجبرية. ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الأوكرانية، فيستي، قال المطران بافيل لأبناء الأبرشية، أنه قد عُرض عليه في وقت سابق من اليوم شكوك رسمية حول "التعاون مع روسيا والتحريض بين الأديان"، بعد أن أجرت السلطات الأوكرانية عمليات تفتيش في منزله.وكانت التواترات قد تصاعدت بين كييف والكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية (UOC) بعد أن شنت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في فبراير/ شباط 2022.ففي 10 مارس/ آذار 2023، أُمر رهبان جامعة كولومبيا البريطانية بمغادرة كنيسة كييف-بيشيرسكا لافرا، التي تم تقسيم الولاية القضائية عليها بين منظمة ثقافية أوكرانية وUOC، بحلول 29 مارس لانتهاكها شروط اتفاقية استخدام ممتلكات الدولة، وقال وزير الثقافة الأوكراني، ألكسندر تكاتشينكو، إن الرهبان يمكنهم البقاء في لافرا إذا انضموا إلى الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية (OCU)، وهو قرار قد "يتم تحفيزه من خلال العمل المشترك للمتخصصين وضباط إنفاذ القانون".تأسست "OCU" في عام 2018 ككنيسة أرثوذكسية شرقية مستقلة ذات أراضي قانونية في أوكرانيا، فيما تعتبر الكنيسة الأرثوذكسية الروسية أن "OCU" غير قانونية.في 11 مارس الفائت، توجّه رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية البطريرك كيريل بطريرك موسكو وسائر روسيا، بنداء إلى رؤساء الكنائس الأرثوذكسية المحلية وعدد من الشخصيات الدينية وممثلي المؤسسات الدولية، عبّر فيه عن قلقه العميق بخصوص ضغط الدولة المتفاقم على المسيحيين الأرثوذكس في أوكرانيا، واصفًا أهداف المسؤولين الأوكرانيين الذين طردوا رهبان دير كييف بيتشيرسك لافرا منه، بالقمعية.

https://sputnikarabic.ae/20230401/سلطات-كييف-تضع-أحد-المطارنة-تحت-الإقامة-الجبرية-بتهمة-التعاون-مع-روسيا-1075405123.html

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