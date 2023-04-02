عربي
https://sputnikarabic.ae/20230402/الصحة-المصرية-تكشف-عن-جهودها-الراهنة-لمواجهة-فيروس-ماربورغ-1075438065.html
الصحة المصرية تكشف عن جهودها الراهنة لمواجهة فيروس "ماربورغ"‏
الصحة المصرية تكشف عن جهودها الراهنة لمواجهة فيروس "ماربورغ"‏
كشف مصدر في وزارة الصحة المصرية، اليوم الأحد، عن جهودها في الوقت الحالي لمواجهة فيروس ‏‏"ماربورغ"، المتفشي في جمهوريتي تنزانيا وغينيا الاستوائية.‏ 02.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-02T13:46+0000
2023-04-02T13:46+0000
مصر
أخبار مصر الآن
العالم العربي
الأخبار
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101648/86/1016488632_0:146:1300:877_1920x0_80_0_0_3823788440232b3d98e02aae95871970.jpg
وأوضح المصدر في تصريحات لموقع "مصراوي"، أن "الوزارة أصدرت توجيهات لأقسام الحجر الصحي، بتوعية المسافرين إلى الدول المتأثرة بالمرض، بطرق انتقال العدوى وكيفية الوقاية منها، مع تنشيط وتشديد إجراءات الرقابة الصحية على القادمين من الدول المتأثرة بالمرض".وأضاف أن الوزارة أنها "اتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية على منافذ الوصول والسفر، سواء الجوية أو البحرية أو البرية، مع التشديد على متابعة وترصد حالات الاشتباه في إصابتها بالفيروس، وخاصة من الدول التي تفشى بها".وأوضح المصدر في وزارة الصحة المصرية أنها "لم تصدر حاليا أي توصيات للمواطنين، بتجنب السفر إلى تنزانيا وغينيا الاستوائية"، منوها أنه "لم يتم إصدار إرشادات عالمية لفرض قيود بعينها على المسافرين والانتقال عبر الدول بشأن هذا الفيروس".كما أن وزارة الصحة المصرية، وزعت في وقت سابق، دليلا إرشاديا لمواجهة فيروس "ماربورغ"، والذي يتضمن التعريف بالمرض والإجراءات الوقائية الواجب اتخاذها، وإجراءات التعامل مع الحالات حال اكتشافها، بحسب "مصراوي".وكانت دول خليجية نصحت مواطنيها مؤخرا بتجنب السفر إلى جمهوريتي تنزانيا وغينيا الاستوائية، حيث تشهدان تفشيا في فيروس "ماربورغ".و"ماربورغ" هو مرض خطير، يرتبط بشكل وثيق مع فيروس "إيبولا"، ويمكن أن يقتل ما يصل إلى 88% من الأشخاص المصابين به، وغالبا ما يكون قاتلا، وفقا لصحيفة "ذا غارديان" البريطانية.ويظهر المرض بشكل مفاجئ، مع ارتفاع في درجة الحرارة، وصداع وتوعك شديدين، ويتعرض العديد من المصابين به بأعراض نزفية حادة في غضون 7 أيام.وينتقل فيروس "ماربورغ" من خفافيش الفاكهة، وينتشر بين البشر من خلال الاتصال المباشر بالسوائل الجسدية للأشخاص المصابين، والأسطح والمواد.
https://sputnikarabic.ae/20230214/فيروس-ماربورغ-ينتشر-في-غينيا-الاستوائية-وفاة-9-أشخاص-و4-آلاف-في-الحجر-الصحي-1073523905.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101648/86/1016488632_0:24:1300:999_1920x0_80_0_0_d5c64a570fdf4e82bca50e6dd8cb6191.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار, أخبار العالم الآن
مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار, أخبار العالم الآن

الصحة المصرية تكشف عن جهودها الراهنة لمواجهة فيروس "ماربورغ"‏

13:46 GMT 02.04.2023
© Sputnik . Ashraf Kamalنهر النيل ـ مصر
نهر النيل ـ مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2023
نهر النيل ـ مصر
© Sputnik . Ashraf Kamal
تابعنا عبرTelegram
كشف مصدر في وزارة الصحة المصرية، اليوم الأحد، عن جهودها في الوقت الحالي لمواجهة فيروس ‏‏"ماربورغ"، المتفشي في جمهوريتي تنزانيا وغينيا الاستوائية.‏
وأوضح المصدر في تصريحات لموقع "مصراوي"، أن "الوزارة أصدرت توجيهات لأقسام الحجر الصحي، بتوعية المسافرين إلى الدول المتأثرة بالمرض، بطرق انتقال العدوى وكيفية الوقاية منها، مع تنشيط وتشديد إجراءات الرقابة الصحية على القادمين من الدول المتأثرة بالمرض".
وأضاف أن الوزارة أنها "اتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية على منافذ الوصول والسفر، سواء الجوية أو البحرية أو البرية، مع التشديد على متابعة وترصد حالات الاشتباه في إصابتها بالفيروس، وخاصة من الدول التي تفشى بها".
وأوضح المصدر في وزارة الصحة المصرية أنها "لم تصدر حاليا أي توصيات للمواطنين، بتجنب السفر إلى تنزانيا وغينيا الاستوائية"، منوها أنه "لم يتم إصدار إرشادات عالمية لفرض قيود بعينها على المسافرين والانتقال عبر الدول بشأن هذا الفيروس".
كما أن وزارة الصحة المصرية، وزعت في وقت سابق، دليلا إرشاديا لمواجهة فيروس "ماربورغ"، والذي يتضمن التعريف بالمرض والإجراءات الوقائية الواجب اتخاذها، وإجراءات التعامل مع الحالات حال اكتشافها، بحسب "مصراوي".
فيروس إيبولا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2023
مجتمع
فيروس "ماربورغ" ينتشر في غينيا الاستوائية... وفاة 9 أشخاص و4 آلاف في الحجر الصحي
14 فبراير, 16:01 GMT
وكانت دول خليجية نصحت مواطنيها مؤخرا بتجنب السفر إلى جمهوريتي تنزانيا وغينيا الاستوائية، حيث تشهدان تفشيا في فيروس "ماربورغ".
و"ماربورغ" هو مرض خطير، يرتبط بشكل وثيق مع فيروس "إيبولا"، ويمكن أن يقتل ما يصل إلى 88% من الأشخاص المصابين به، وغالبا ما يكون قاتلا، وفقا لصحيفة "ذا غارديان" البريطانية.
ويظهر المرض بشكل مفاجئ، مع ارتفاع في درجة الحرارة، وصداع وتوعك شديدين، ويتعرض العديد من المصابين به بأعراض نزفية حادة في غضون 7 أيام.
وينتقل فيروس "ماربورغ" من خفافيش الفاكهة، وينتشر بين البشر من خلال الاتصال المباشر بالسوائل الجسدية للأشخاص المصابين، والأسطح والمواد.
فيروس ماربورغ ينتشر في غينيا الاستوائية... يقتل 88% من المصابين به - سبوتنيك عربي
وسائط متعددة
فيروس "ماربورغ" ينتشر في غينيا الاستوائية... يقتل 88% من المصابين به
مشاهدة
20 فبراير, 13:41 GMT
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Сотрудник народной милиции ДНР в учебном классе школы Горловки, поврежденной в результате обстрела - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:45 GMTАртиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:48 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала