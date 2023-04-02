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انطلاق الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية في الجبل الأسود
انطلاق الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية في الجبل الأسود
تجري في جمهورية الجبل الأسود، اليوم الأحد، الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، ويتنافس على المنصب الرئاسي الرئيس الحالي ميلو دجوكانوفيتش ووزير التنمية... 02.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-02T05:32+0000
2023-04-02T05:32+0000
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بلغراد – سبوتنيك. وتفتح مراكز الاقتراع في الساعة 7 صباحا، وتغلق في الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي (21:00 بتوقيت موسكو).ويتمتع بحق الانتخاب 542 ألف و154 شخصًا من مقيمي الجمهورية.وفي الجولة الأولى حصل على المراتب الأولى الرئيس الحالي وزعيم الحزب الديمقراطي للاشتراكيين دجوكانوفيتش بنسبة 35.4 في المئة، والذي يقود البلاد في منصبي الرئيس ورئيس الوزراء لأكثر من 30 عاما.أما الثاني فهو مرشح من حركة "أوروبا الآن"، وزير التنمية الاقتصادية السابق (2020-2022) ميلاتوفيتش، الذي حصل على نحو 29 في المئة من الأصوات.
https://sputnikarabic.ae/20230402/فنلندا-تجري-انتخابات-برلمانية-لتشكيل-حكومة-جديدة--1075420423.html
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الجبل الأسود, أخبار الجبل الأسود, العالم
الجبل الأسود, أخبار الجبل الأسود, العالم

انطلاق الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية في الجبل الأسود

05:32 GMT 02.04.2023
© Sputnik . Алексей Витвицкий / الانتقال إلى بنك الصوررئيس الجبل الأسود ميلو ديوكانوفيتش
رئيس الجبل الأسود ميلو ديوكانوفيتش - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2023
© Sputnik . Алексей Витвицкий
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تجري في جمهورية الجبل الأسود، اليوم الأحد، الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، ويتنافس على المنصب الرئاسي الرئيس الحالي ميلو دجوكانوفيتش ووزير التنمية الاقتصادية السابق ياكوف ميلاتوفيتش.
بلغراد – سبوتنيك. وتفتح مراكز الاقتراع في الساعة 7 صباحا، وتغلق في الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي (21:00 بتوقيت موسكو).
ويتمتع بحق الانتخاب 542 ألف و154 شخصًا من مقيمي الجمهورية.
فنلندا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2023
فنلندا تجري انتخابات برلمانية لتشكيل حكومة جديدة
04:21 GMT
وفي الجولة الأولى حصل على المراتب الأولى الرئيس الحالي وزعيم الحزب الديمقراطي للاشتراكيين دجوكانوفيتش بنسبة 35.4 في المئة، والذي يقود البلاد في منصبي الرئيس ورئيس الوزراء لأكثر من 30 عاما.
أما الثاني فهو مرشح من حركة "أوروبا الآن"، وزير التنمية الاقتصادية السابق (2020-2022) ميلاتوفيتش، الذي حصل على نحو 29 في المئة من الأصوات.
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