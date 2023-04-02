https://sputnikarabic.ae/20230402/فنلندا-تجري-انتخابات-برلمانية-لتشكيل-حكومة-جديدة--1075420423.html
فنلندا تجري انتخابات برلمانية لتشكيل حكومة جديدة
فنلندا تجري انتخابات برلمانية لتشكيل حكومة جديدة
أعلنت وزارة العدل الفنلندية، أن الانتخابات البرلمانية التي سيتم تشكيل الحكومة الـ77 وفقا لنتائجها ستجري، اليوم الأحد في فنلندا. 02.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-02T04:21+0000
2023-04-02T04:21+0000
2023-04-02T04:21+0000
فنلندا
العالم
انتخابات برلمانية
حكومة جديدة
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هلسنكي– سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "ستفتح مراكز الاقتراع للتصويت في الانتخابات البرلمانية من الساعة 9:00 حتى 20:00، اليوم الأحد 2 أبريل/نيسان".ويشار إلى أنه قد شارك في التصويت المبكر 40.5 بالمئة من الناخبين، أي مليون و731 ألف و441 شخصاً. ووفقاً للوزارة، في هذه الانتخابات هناك 2424 مرشحاً لـ 200 مقعد في البرلمان الفنلندي.وتحاول رئيسة الوزراء الاشتراكية الديموقراطية سانا مارين التي تتمتع بشعبية كبيرة، انتزاع ولاية ثانية في مواجهة منافسيها اليميني واليميني القومي، في انتخابات تشريعية يتوقع أن تشهد منافسة حادة الأحد في فنلندا.يشغل منصب رئيس الوزراء تقليديا زعيم الحزب الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات في الانتخابات مما يجعل الترتيب النهائي للأحزاب بعد الاقتراع حاسما.
https://sputnikarabic.ae/20230401/أردوغان-يمرر-تصديق-البرلمان-على-طلب-فنلندا-الانضمام-إلى-الناتو-1075411575.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
فنلندا, العالم, انتخابات برلمانية, حكومة جديدة
فنلندا, العالم, انتخابات برلمانية, حكومة جديدة
فنلندا تجري انتخابات برلمانية لتشكيل حكومة جديدة
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أعلنت وزارة العدل الفنلندية، أن الانتخابات البرلمانية التي سيتم تشكيل الحكومة الـ77 وفقا لنتائجها ستجري، اليوم الأحد في فنلندا.
هلسنكي– سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "ستفتح مراكز الاقتراع
للتصويت في الانتخابات البرلمانية من الساعة 9:00 حتى 20:00، اليوم الأحد 2 أبريل/نيسان".
ويشار إلى أنه قد شارك في التصويت المبكر 40.5 بالمئة من الناخبين
، أي مليون و731 ألف و441 شخصاً. ووفقاً للوزارة، في هذه الانتخابات هناك 2424 مرشحاً لـ 200 مقعد في البرلمان الفنلندي.
وتحاول رئيسة الوزراء الاشتراكية الديموقراطية سانا مارين التي تتمتع بشعبية كبيرة، انتزاع ولاية ثانية في مواجهة منافسيها اليميني واليميني القومي، في انتخابات تشريعية يتوقع أن تشهد منافسة حادة الأحد في فنلندا.
يشغل منصب رئيس الوزراء تقليديا زعيم الحزب الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات في الانتخابات مما يجعل الترتيب النهائي للأحزاب بعد الاقتراع حاسما.