عربي
https://sputnikarabic.ae/20230402/فنلندا-تجري-انتخابات-برلمانية-لتشكيل-حكومة-جديدة--1075420423.html
فنلندا تجري انتخابات برلمانية لتشكيل حكومة جديدة
فنلندا تجري انتخابات برلمانية لتشكيل حكومة جديدة
أعلنت وزارة العدل الفنلندية، أن الانتخابات البرلمانية التي سيتم تشكيل الحكومة الـ77 وفقا لنتائجها ستجري، اليوم الأحد في فنلندا. 02.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-02T04:21+0000
2023-04-02T04:21+0000
فنلندا
العالم
انتخابات برلمانية
حكومة جديدة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103529/18/1035291870_210:0:3851:2048_1920x0_80_0_0_b270044ec2088a09d611e0ee32a46a1f.jpg
هلسنكي– سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "ستفتح مراكز الاقتراع للتصويت في الانتخابات البرلمانية من الساعة 9:00 حتى 20:00، اليوم الأحد 2 أبريل/نيسان".ويشار إلى أنه قد شارك في التصويت المبكر 40.5 بالمئة من الناخبين، أي مليون و731 ألف و441 شخصاً. ووفقاً للوزارة، في هذه الانتخابات هناك 2424 مرشحاً لـ 200 مقعد في البرلمان الفنلندي.وتحاول رئيسة الوزراء الاشتراكية الديموقراطية سانا مارين التي تتمتع بشعبية كبيرة، انتزاع ولاية ثانية في مواجهة منافسيها اليميني واليميني القومي، في انتخابات تشريعية يتوقع أن تشهد منافسة حادة الأحد في فنلندا.يشغل منصب رئيس الوزراء تقليديا زعيم الحزب الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات في الانتخابات مما يجعل الترتيب النهائي للأحزاب بعد الاقتراع حاسما.
https://sputnikarabic.ae/20230401/أردوغان-يمرر-تصديق-البرلمان-على-طلب-فنلندا-الانضمام-إلى-الناتو-1075411575.html
فنلندا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103529/18/1035291870_665:0:3396:2048_1920x0_80_0_0_c2e3c3e6f83acdbfac55c3c6a0367c2a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
فنلندا, العالم, انتخابات برلمانية, حكومة جديدة
فنلندا, العالم, انتخابات برلمانية, حكومة جديدة

فنلندا تجري انتخابات برلمانية لتشكيل حكومة جديدة

04:21 GMT 02.04.2023
CC BY-SA 4.0 / Olaf Meister / Präsidentenpalast Helsinki (cropped photo)فنلندا
فنلندا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2023
CC BY-SA 4.0 / Olaf Meister / Präsidentenpalast Helsinki (cropped photo)
تابعنا عبرTelegram
أعلنت وزارة العدل الفنلندية، أن الانتخابات البرلمانية التي سيتم تشكيل الحكومة الـ77 وفقا لنتائجها ستجري، اليوم الأحد في فنلندا.
هلسنكي– سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "ستفتح مراكز الاقتراع للتصويت في الانتخابات البرلمانية من الساعة 9:00 حتى 20:00، اليوم الأحد 2 أبريل/نيسان".
ويشار إلى أنه قد شارك في التصويت المبكر 40.5 بالمئة من الناخبين، أي مليون و731 ألف و441 شخصاً. ووفقاً للوزارة، في هذه الانتخابات هناك 2424 مرشحاً لـ 200 مقعد في البرلمان الفنلندي.
توقيع اتفاق الناتو بين تركيا وفنلندا والسويد - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2023
أردوغان يمرر تصديق البرلمان على طلب فنلندا الانضمام إلى الناتو
أمس, 15:19 GMT
وتحاول رئيسة الوزراء الاشتراكية الديموقراطية سانا مارين التي تتمتع بشعبية كبيرة، انتزاع ولاية ثانية في مواجهة منافسيها اليميني واليميني القومي، في انتخابات تشريعية يتوقع أن تشهد منافسة حادة الأحد في فنلندا.
يشغل منصب رئيس الوزراء تقليديا زعيم الحزب الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات في الانتخابات مما يجعل الترتيب النهائي للأحزاب بعد الاقتراع حاسما.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:48 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала