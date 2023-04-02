https://sputnikarabic.ae/20230402/صادرات-الهند-الدفاعية-تبلغ-أعلى-مستوى-لها-على-الإطلاق-في-العام-المالي-2022-2023-1075420320.html

صادرات الهند الدفاعية تبلغ أعلى مستوى لها على الإطلاق في العام المالي 2022-2023

صادرات الهند الدفاعية تبلغ أعلى مستوى لها على الإطلاق في العام المالي 2022-2023

وصلت صادرات الهند الدفاعية إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق حيث بلغت 160 مليار روبية هندية (1.94 مليار دولار أمريكي) خلال العام المالي 2022-2023. 02.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-02T03:37+0000

2023-04-02T03:37+0000

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يمثل الرقم زيادة بنحو 30 مليار روبية هندية (365 مليون دولار أمريكي) عن العام المالي السابق، وزيادة بواقع أكثر من 10 أضعاف منذ 2016-2017، وفقا لبيانات نشرتها وزارة الدفاع الهندية يوم السبت.تصدر الهند الآن إلى أكثر من 85 دولة، وقد أظهرت الصناعة الهندية قدرتها على التصميم والتطوير للعالم، حيث تقوم 100 شركة بتصدير منتجات دفاعية في الوقت الحالي"، حسبما ذكرت الوزارة في بيان.ومن أجل تعزيز تصدير المنتجات الدفاعية، اتخذت الحكومة الهندية في السنوات الخمس إلى الست الماضية عددا من المبادرات السياسية ونفذت إصلاحات، بما في ذلك تبسيط إجراءات التصدير وجعل الصناعة أكثر ملاءمة في ممارسة الأعمال التجارية مع إتمام عملية إصدار تراخيص التصدير عبر الإنترنت من البداية إلى النهاية للحد من التأخير.

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