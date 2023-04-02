https://sputnikarabic.ae/20230402/صفارات-الإنذار-تدوي-في-عدة-مناطق-أوكرانية-1075419782.html

صفارات الإنذار تدوي في عدة مناطق أوكرانية

صفارات الإنذار تدوي في عدة مناطق أوكرانية

دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية، في العديد من المناطق الشمالية والشرقية من أوكرانيا في وقت متأخر من ليل اليوم السبت. 02.04.2023, سبوتنيك عربي

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وبحسب بيانات الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، فإن تحذيرات الغارات الجوية كانت سارية المفعول في المناطق التي تسيطر عليها قوات كييف من زابوروجيه ومنطقة خيرسون وجمهورية دونيتسك الشعبية.في مارس المنصرم، قال نائب رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية، فاديم سكيبيتسكي، إنه يبدو أن الجيش الروسي غير أهداف الضربات الصاروخية، حيث دمرت الهجمات الأخيرة قواعد الوقود في عدة مناطق من أوكرانيا.في فبراير/شباط الماضي، قال رئيس شركة "أوكرنرجو" المشغلة لشبكة الكهرباء الأوكرانية، إن الأضرار المباشرة التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا بسبب الضربات الروسية التي نُفذت منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2022 (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم) قد تصل إلى مئات الملايين من الدولارات، مع خسائر اقتصادية تتراوح بالمليارات.

https://sputnikarabic.ae/20230326/صفارات-الإنذار-تدوي-في-العديد-من-المناطق-الشمالية-والشرقية-لأوكرانيا-1075173496.html

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