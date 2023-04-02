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Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230402/صفارات-الإنذار-تدوي-في-عدة-مناطق-أوكرانية-1075419782.html
صفارات الإنذار تدوي في عدة مناطق أوكرانية
صفارات الإنذار تدوي في عدة مناطق أوكرانية
دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية، في العديد من المناطق الشمالية والشرقية من أوكرانيا في وقت متأخر من ليل اليوم السبت. 02.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-02T00:00+0000
2023-04-02T00:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
القوات الأوكرانية
العالم
أخبار جمهورية دونيتسك
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وبحسب بيانات الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، فإن تحذيرات الغارات الجوية كانت سارية المفعول في المناطق التي تسيطر عليها قوات كييف من زابوروجيه ومنطقة خيرسون وجمهورية دونيتسك الشعبية.في مارس المنصرم، قال نائب رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية، فاديم سكيبيتسكي، إنه يبدو أن الجيش الروسي غير أهداف الضربات الصاروخية، حيث دمرت الهجمات الأخيرة قواعد الوقود في عدة مناطق من أوكرانيا.في فبراير/شباط الماضي، قال رئيس شركة "أوكرنرجو" المشغلة لشبكة الكهرباء الأوكرانية، إن الأضرار المباشرة التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا بسبب الضربات الروسية التي نُفذت منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2022 (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم) قد تصل إلى مئات الملايين من الدولارات، مع خسائر اقتصادية تتراوح بالمليارات.
https://sputnikarabic.ae/20230326/صفارات-الإنذار-تدوي-في-العديد-من-المناطق-الشمالية-والشرقية-لأوكرانيا-1075173496.html
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أخبار أوكرانيا, القوات الأوكرانية, العالم, أخبار جمهورية دونيتسك
أخبار أوكرانيا, القوات الأوكرانية, العالم, أخبار جمهورية دونيتسك

صفارات الإنذار تدوي في عدة مناطق أوكرانية

00:00 GMT 02.04.2023 (تم التحديث: 00:06 GMT 02.04.2023)
© AP Photo / Adam Schreckانفجارات في وسط كييف، أوكرانيا
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2023
© AP Photo / Adam Schreck
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دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية، في العديد من المناطق الشمالية والشرقية من أوكرانيا في وقت متأخر من ليل اليوم السبت.
وبحسب بيانات الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، فإن تحذيرات الغارات الجوية كانت سارية المفعول في المناطق التي تسيطر عليها قوات كييف من زابوروجيه ومنطقة خيرسون وجمهورية دونيتسك الشعبية.
في مارس المنصرم، قال نائب رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية، فاديم سكيبيتسكي، إنه يبدو أن الجيش الروسي غير أهداف الضربات الصاروخية، حيث دمرت الهجمات الأخيرة قواعد الوقود في عدة مناطق من أوكرانيا.
امرأة تسير في أحد شوارع كييف في 23 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صفارات الإنذار تدوي في العديد من المناطق الشمالية والشرقية لأوكرانيا
26 مارس, 23:36 GMT
في فبراير/شباط الماضي، قال رئيس شركة "أوكرنرجو" المشغلة لشبكة الكهرباء الأوكرانية، إن الأضرار المباشرة التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا بسبب الضربات الروسية التي نُفذت منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2022 (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم) قد تصل إلى مئات الملايين من الدولارات، مع خسائر اقتصادية تتراوح بالمليارات.
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Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:48 GMT
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