https://sputnikarabic.ae/20230402/نتنياهو-ملمحا-إلى-الهجمات-الإسرائيلية-في-سوريا-نحارب-القوى-التي-تساند-الإرهاب-خارج-حدودنا-1075427357.html

نتنياهو ملمحا إلى الهجمات الإسرائيلية في سوريا: نحارب القوى التي تساند الإرهاب خارج حدودنا

نتنياهو ملمحا إلى الهجمات الإسرائيلية في سوريا: نحارب القوى التي تساند الإرهاب خارج حدودنا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن بلاده مستمرة في الحرب ضد القوى التي تساند الإرهاب خارج حدودها. 02.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-02T09:57+0000

2023-04-02T09:57+0000

2023-04-02T09:57+0000

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بنيامين نتنياهو

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ونقلت القناة العبرية الـ 14، صباح اليوم الأحد، عن نتنياهو في مستهل جلسة الحكومة الإسرائيلية، أن إسرائيل مستمرة في الحرب ضد القوى التي تساند الإرهاب خارج حدودها ونكبدها ثمنا باهظا.وأفادت القناة العبرية بأن تصريحات نتنياهو تأتي تلميحا إلى الهجمات الإسرائيلية في سوريا، مؤكدا أن الخلاف الداخلي في بلاده لن يضر بقوة الجيش الإسرائيلي وقدرته على العمل ضد أعداء إسرائيل.وكان الطيران الإسرائيلي قد شنَّ، ليل السبت/الأحد، عدوانا جويا من اتجاه شمال شرق بيروت مستهدفا بعض النقاط في مدينة حمص وريفها، حسبما أفاد مصدر عسكري لوكالة "سبوتنيك"، مشيرا إلى تصدي وسائط الدفاع الجوي السوري لصواريخ العدوان الإسرائيلي وإسقاط عدد منها.وكشف المصدر العسكري أن العدوان الإسرائيلي أدى إلى إصابة خمسة عسكريين سوريين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية.والهجوم الإسرائيلي هو الثالث خلال 48 ساعة، حيث قصفت الطائرات الإسرائيلية ريف دمشق، أول أمس الجمعة، ما أسفر عن بعض الخسائر المادية.ويوم الخميس الماضي، استهدف الطيران الإسرائيلي بعض النقاط في محيط مدينة دمشق بعدد من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل، ما أدى إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية.واعتبرت الخارجية السورية في بيان سابق، أن العدوان الإسرائيلي المتكرر على سوريا هو محاولة للهروب من الأوضاع المتردية في إسرائيل.وتطالب سوريا بشكل متكرر مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بإدانة الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها.

https://sputnikarabic.ae/20230401/مراسل-سبوتنيك-الدفاعات-الجوية-السورية-تتصدى-لأهداف-معادية-في-سماء-مدينة-حمص-1075419365.html

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