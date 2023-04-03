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https://sputnikarabic.ae/20230403/أسعارالنفط-تقفز-على-خلفية-خفض-الإنتاج-1075462489.html
أسعار النفط تقفز على خلفية قرار"أوبك +" المفاجئ بخفض الإنتاج
أسعار النفط تقفز على خلفية قرار"أوبك +" المفاجئ بخفض الإنتاج
قفزت أسعار النفط خلال تعاملات، اليوم الاثنين، في أعقاب إعلان أعضاء "أوبك+" الرئيسيين عن خفض طوعي في إنتاج الخام بأكثر من مليون برميل يوميًا، ابتداءً من أول... 03.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-03T08:28+0000
2023-04-03T09:13+0000
اقتصاد
أسعار النفط اليوم
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قفزت أسعار خام غرب تكساس الأمريكي لتصل لـ8%، وهو أكبر تحرك خلال اليوم منذ أكثر من عام، ليتم تداوله عند مستوى 79.8 دولار للبرميل، في الساعة 7:27 صباحًا في لندن، بحسب ما نقلت "بلومبرغ".وقال مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، إن "المملكة ستنفذ تخفيضا طوعيا، في إنتاجها من البترول الخام، مقداره 500 ألف برميل يوميا، ابتداءً من مايو المقبل وحتى نهاية 2023، بالتنسيق مع عدد من الدول المشاركة في إعلان التعاون من أعضاء منظمة أوبك ومن خارجها"، حسب وكالة الأنباء السعودية.وأعلنت سلطنة عمان أيضا، تخفيضا طوعيا في إنتاج النفط بمقدار 40 ألف برميل يوميا، كما أعلنت الجزائر هي الأخرى، تخفيضا طوعيا في إنتاج النفط بمقدار 48 ألف برميل يوميا.
https://sputnikarabic.ae/20230403/البيت-الأبيض-خفض-أوبك-للإنتاج-غير-منطقي-1075462990.html
https://sputnikarabic.ae/20230402/السعودية-والإمارات-والكويت-وعمان-والعراق-والجزائر-تخفض-طوعيا-إنتاج-النفط-من-مايو-حتى-نهاية-2023-1075441544.html
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اقتصاد, أسعار النفط اليوم
اقتصاد, أسعار النفط اليوم

أسعار النفط تقفز على خلفية قرار"أوبك +" المفاجئ بخفض الإنتاج

08:28 GMT 03.04.2023 (تم التحديث: 09:13 GMT 03.04.2023)
© AFP 2023 / CESAR MANSOحقل نفط
حقل نفط - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2023
© AFP 2023 / CESAR MANSO
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قفزت أسعار النفط خلال تعاملات، اليوم الاثنين، في أعقاب إعلان أعضاء "أوبك+" الرئيسيين عن خفض طوعي في إنتاج الخام بأكثر من مليون برميل يوميًا، ابتداءً من أول مايو/ أيار وحتى نهاية العام.
قفزت أسعار خام غرب تكساس الأمريكي لتصل لـ8%، وهو أكبر تحرك خلال اليوم منذ أكثر من عام، ليتم تداوله عند مستوى 79.8 دولار للبرميل، في الساعة 7:27 صباحًا في لندن، بحسب ما نقلت "بلومبرغ".

وأعلنت السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان والعراق والجزائر، عن تخفيض طوعي في إنتاج النفط بنحو 1.071 مليون برميل يوميًا.

الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2023
البيت الأبيض: خفض "أوبك+" للإنتاج "غير منطقي"
08:51 GMT
وقال مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، إن "المملكة ستنفذ تخفيضا طوعيا، في إنتاجها من البترول الخام، مقداره 500 ألف برميل يوميا، ابتداءً من مايو المقبل وحتى نهاية 2023، بالتنسيق مع عدد من الدول المشاركة في إعلان التعاون من أعضاء منظمة أوبك ومن خارجها"، حسب وكالة الأنباء السعودية.
النفط السعودي - مواقع إنتاج النفط في السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2023
السعودية و5 دول عربية أخرى تقرر خفض إنتاج النفط طوعيا ابتداء من مايو حتى نهاية 2023
أمس, 15:02 GMT
وأعلنت سلطنة عمان أيضا، تخفيضا طوعيا في إنتاج النفط بمقدار 40 ألف برميل يوميا، كما أعلنت الجزائر هي الأخرى، تخفيضا طوعيا في إنتاج النفط بمقدار 48 ألف برميل يوميا.
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