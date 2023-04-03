https://sputnikarabic.ae/20230403/اختتام-اليوم-الأول-من-المشاورات-بين-وفود-تركيا-وسوريا-وإيران-في-موسكو-1075490446.html
اختتام اليوم الأول من المشاورات بين وفود تركيا وسوريا وإيران في موسكو
اختتام اليوم الأول من المشاورات بين وفود تركيا وسوريا وإيران في موسكو
انتهى اليوم الأول من المشاورات بين نواب وزراء خارجية تركيا وسوريا وإيران، التي عقدت في العاصمة الروسية، وفق ما أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" اليوم الاثنين. 03.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-03T20:45+0000
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وعقدت المشاورات في مقر وزارة الخارجية الروسية في موسكو واستغرقت حوالي ساعة ونصف.وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إنه من المقرر إجراء محادثات في موسكو بين نواب وزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا وسوريا يومي 3 و 4 أبريل/ نيسان.وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" ببدء مباحثات الوفد السوري والإيراني، اليوم الاثنين، في مقر السفارة السورية في موسكو، وذلك تحضيرًا للقاء الرباعي بين تركيا وروسيا وسوريا وإيران والذي سينطلق غدا الثلاثاء في روسيا.وقالت "سانا" إن المباحثات "بدأت برئاسة الدكتور أيمن سوسان مع الوفد الإيراني برئاسة علي أصغر خاجي كبير مستشاري وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة في مقر السفارة السورية في موسكو بحضور سفير سوريا لدى روسيا الاتحادية الدكتور بشار الجعفري".وغادر وفد دبلوماسي سوري، أمس الأحد، إلى موسكو للمشاركة في الاجتماع الرباعي لمعاوني وزراء الخارجية في سوريا وروسيا وإيران وتركيا.وحسب وكالة الأنباء السورية، قال رئيس الوفد أيمن سوسان، وهو معاون وزير الخارجية السوري، إن الوفد سيعقد مشاورات ثنائية مع الجانبين الروسي والإيراني يوم 3 أبريل، قبل أن يشارك الثلاثاء، في الاجتماع الرباعي.
https://sputnikarabic.ae/20221228/أنقرة-تصف-الاجتماع-الثلاثي-مع-موسكو-ودمشق-بالحوار-البناء-لضمان-استقرار-سوريا-1071706712.html
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أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, إيران, أخبار إيران
أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, إيران, أخبار إيران
اختتام اليوم الأول من المشاورات بين وفود تركيا وسوريا وإيران في موسكو
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انتهى اليوم الأول من المشاورات بين نواب وزراء خارجية تركيا وسوريا وإيران، التي عقدت في العاصمة الروسية، وفق ما أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" اليوم الاثنين.
وعقدت المشاورات في مقر وزارة الخارجية الروسية في موسكو واستغرقت حوالي ساعة ونصف.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إنه من المقرر إجراء محادثات في موسكو بين نواب وزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا وسوريا يومي 3 و 4 أبريل/ نيسان.
وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" ببدء مباحثات الوفد السوري والإيراني، اليوم الاثنين، في مقر السفارة السورية في موسكو، وذلك تحضيرًا للقاء الرباعي بين تركيا وروسيا وسوريا وإيران والذي سينطلق غدا الثلاثاء في روسيا.
28 ديسمبر 2022, 17:11 GMT
وقالت "سانا"
إن المباحثات "بدأت برئاسة الدكتور أيمن سوسان مع الوفد الإيراني برئاسة علي أصغر خاجي كبير مستشاري وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة في مقر السفارة السورية في موسكو بحضور سفير سوريا لدى روسيا الاتحادية الدكتور بشار الجعفري".
وغادر وفد دبلوماسي سوري، أمس الأحد، إلى موسكو للمشاركة في الاجتماع الرباعي لمعاوني وزراء الخارجية في سوريا وروسيا وإيران وتركيا.
وحسب وكالة الأنباء السورية، قال رئيس الوفد أيمن سوسان، وهو معاون وزير الخارجية السوري، إن الوفد سيعقد مشاورات ثنائية مع الجانبين الروسي والإيراني يوم 3 أبريل، قبل أن يشارك الثلاثاء، في الاجتماع الرباعي.