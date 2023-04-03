https://sputnikarabic.ae/20230403/بدء-مباحثات-وفدي-دمشق-وطهران-في-موسكو-تحضيرا-للقاء-الرباعي-بين-تركيا-وروسيا-وسوريا-وإيران-1075464160.html

بدء مباحثات وفدي دمشق وطهران في موسكو تحضيرا للقاء الرباعي بين تركيا وروسيا وسوريا وإيران

بدء مباحثات وفدي دمشق وطهران في موسكو تحضيرا للقاء الرباعي بين تركيا وروسيا وسوريا وإيران

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" ببدء مباحثات الوفد السوري والإيراني، اليوم الاثنين، في مقر السفارة السورية في موسكو، وذلك تحضيرًا للقاء الرباعي بين تركيا... 03.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-03T09:14+0000

2023-04-03T09:14+0000

2023-04-03T09:45+0000

العالم العربي

روسيا

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سبوتنيك. وقالت "سانا" إن المباحثات "بدأت برئاسة الدكتور أيمن سوسان مع الوفد الإيراني برئاسة علي أصغر خاجي كبير مستشاري وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة في مقر السفارة السورية في موسكو بحضور سفير سوريا لدى روسيا الاتحادية الدكتور بشار الجعفري".وغادر وفد دبلوماسي سوري، أمس الأحد، إلى موسكو للمشاركة في الاجتماع الرباعي لمعاوني وزراء الخارجية في سوريا وروسيا وإيران وتركيا.وأضاف سوسان أن الوفد سيركز بالتحديد على "إنهاء التواجد العسكري التركي على الأراضي السورية ومكافحة الإرهاب وعدم التدخل في الشؤون الداخلية السورية".وأوضحت نقلا عن مصادر دبلوماسية: "سيمثل الوفد التركي نائب وزير الخارجية التركي بوراك أكجابار، وذلك بحضور نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، وعلي أصغر حاجي مستشار الشؤون السياسية لوزير الخارجية الإيراني، ومعاون وزير الخارجية السوري أيمن سوسان".ويعد هذا أول لقاء رسمي يعقد على مستوى وزاري بين تركيا وسوريا منذ اندلاع الأزمة السورية في 2011، وما نجم عنها من توتر للعلاقات بين الجارتين.وفي مارس الماضي، أكد الرئيس السوري بشار الأسد، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أن "اللقاء مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرتبط بانسحاب تركيا من الأراضي السورية ووقف دعم الإرهاب، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل بدء الحرب في سوريا".

https://sputnikarabic.ae/20230402/وفد-سوريا-يغادر-إلى-روسيا-للمشاركة-في-المحادثات-الرباعية-مع-موسكو-وطهران-وأنقرة-1075426025.html

https://sputnikarabic.ae/20230329/مصدر-لـسبوتنيك-نواب-وزراء-خارجية-روسيا-وسوريا-وتركيا-وإيران-يجتمعون-الاثنين-المقبل-في-موسكو-1075294353.html

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