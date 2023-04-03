https://sputnikarabic.ae/20230403/الحكومة-اليمنية-تؤكد-تواصلها-مع-مصر-لتسهيل-إجراءات-دخول-وإقامة-اليمنيين-1075454545.html

الحكومة اليمنية تؤكد تواصلها مع مصر لتسهيل إجراءات دخول وإقامة اليمنيين

الحكومة اليمنية تؤكد تواصلها مع مصر لتسهيل إجراءات دخول وإقامة اليمنيين

أعلنت الحكومة اليمنية، أنها تجري تواصلات مع السلطات المصرية لتسهيل دخول وإقامة اليمنيين على أراضيها، وذلك بعد أيام من تحديث القاهرة إجراءاتها للوافدين. 03.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-03T01:05+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية، أن "مجلس الوزراء ناقش خلال اجتماع برئاسة رئيسه معين عبد الملك، في العاصمة المؤقتة عدن، الإجراءات الجديدة التي اتخذتها جمهورية مصر العربية لتنظيم الدخول والإقامة والتي شملت اليمنيين".وأشاد مجلس الوزراء اليمني بـ "علاقات التعاون والأخوة المتميزة التي تربط بين البلدين والشعبين في اليمن ومصر، والمواقف التاريخية القومية والعروبية لجمهورية مصر العربية للشعب اليمني"، حسب وكالة "سبأ".وكانت السفارة اليمنية في مصر، أعلنت إجراء السلطات المصرية تحديثات بشأن نظام الدخول والإقامة للوافدين من جميع الجنسيات بما فيهم اليمنيين، والمتضمنة اشتراط الحصول على تأشيرة دخول مسبقة أو موافقة أمنية للقادمين ضمن الفئة العمرية "16- 50 عاماً"، أو حمل تقارير طبية من مستشفى مصري حكومي بالنسبة للوافدين لغرض العلاج.وشملت الإجراءات المصرية منح اليمنيين إقامة مجانية لثلاثة أشهر حال التسجيل خلال أسبوع من الوصول، بدلا عن ستة أشهر.وجاء الإعلان عن تلك الاجراءات، بعد نحو أسبوع من زيارة وزير الخارجية اليمني إلى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، وإدلائه بتصريحات خلال لقائه نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإثيوبي دمقي مكونن حسن، أكد فيها "تضامن الجمهورية اليمنية ودعمها لكل الخطوات التي تقوم بها الحكومة الإثيوبية بغية تحريك عجلة التنمية وتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار الذي ينشده الشعب الإثيوبي".وجرى تأويل تصريحات الوزير ابن مبارك، بأنها موقف داعم من الحكومة اليمنية لإجراءات أثيوبيا بشأن سد النهضة، الذي فجر أزمة بين أديس أبابا والقاهرة، فيما يتعلق بحصة مصر من مياه نهر النيل.وتحتضن مصر المشاركة في التحالف العربي بقيادة السعودية، نحو ثلاثة ملايين يمني غالبيتهم فارون من ويلات الصراع الدائر على السلطة في اليمن بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) للعام التاسع توالياً.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.

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