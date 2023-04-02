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https://sputnikarabic.ae/20230402/بعد-أزمة-تصريحات-وزير-الخارجية-اليمني-الإرياني-اليمن-لن-يكون-إلا-مع-أشقائه-في-مصر-1075450813.html
بعد أزمة تصريحات وزير الخارجية اليمني.. الإرياني: اليمن لن يكون إلا مع أشقائه في مصر
بعد أزمة تصريحات وزير الخارجية اليمني.. الإرياني: اليمن لن يكون إلا مع أشقائه في مصر
أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، وقوف بلاده إلى جانب مصر في كل ما يحفظ أمنها واستقرارها ومصالح شعبها. 02.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-02T19:34+0000
2023-04-02T19:34+0000
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وأضاف في تغريدة له، عبر حسابه على "تويتر"، أن بلاده تؤكد دعمها الكامل لكافة الخيارات التي تتخذها في سبيل تحقيق ذلك، وأن هذا "موقف مبدئي وثابت وراسخ ينطلق من أبجدياتنا ومسلماتنا السياسية التي تجسد ما يجمع بلدينا وشعبينا من علاقات أخوية متجذرة عبر التاريخ، وروابط ومصالح مشتركة".وأضاف الإرياني: "اليمن لن تكون إلا مع أشقائها في مصر الذين ساندوها في مختلف المراحل والظروف، ومنها موقفهم الثابت والراسخ في دعم الشرعية الدستورية في معركة استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب، وفتح أبوابهم لمئات الآلاف من اليمنيين الذين فروا من بطش مليشيا الحوثي الإرهابية".وتابع: "نراهن على هذا الدعم ورفع مستوى التنسيق والتعاون للتصدي للتحديات السياسية والاقتصادية والامنية التي تواجه بلدينا ومنطقتنا العربية، واستمرار الرعاية الكريمة والتسهيلات التي تقدمها مصر للمقيمين والوافدين اليمنيين حتى زوال الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا وشعبنا".وقبل أسبوع، زار وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، وأدلى بتصريحات خلال لقائه نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإثيوبي دمكي مكونين حسن، أكد فيها "تضامن الجمهورية اليمنية ودعمها لكل الخطوات التي تقوم بها الحكومة الإثيوبية بغية تحريك عجلة التنمية وتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار الذي ينشده الشعب الإثيوبي".وجرى تأويل تصريحات الوزير بأنها موقف داعم من الحكومة اليمنية لإجراءات أثيوبيا بشأن سد النهضة الذي فجر أزمة بين أديس أبابا والقاهرة، فيما يتعلق بحصة مصر من مياه نهر النيل.وفي وقت سابق، من اليوم كتب الوزير، عبر حسابه على "تويتر"، يؤكد وجود حملة إعلامية تستهدفه وتحاول الإساءة للعلاقات المصرية اليمنية.وكتب: "تابعت خلال اليومين الماضية حملة إعلامية منظمة استهدفتنا شخصياً إثر قيامنا بخطوات إصلاحية لمعالجة وضع الملحقيات الفنية في سفاراتنا وهو أمر اعتدناه، ولكن مالا يمكن قبوله أبداً أن يستخدم الاستهداف الشخصي للاساءة لعلاقتنا المتينة والتاريخية مع مصر من خلال فبركات لا أساس من الصحة".وأضاف: "فمصر أولاً لأكبر من ذلك، ونحن لا يمكن إلا أن نكون معها دوماً وأن نبادلها الوفاء بالوفاء في كل المواقف والمنابر، خالص التهاني في ذكرى نصر العاشر من رمضان لمصر وشعبها وقيادتها الحكيمة".
https://sputnikarabic.ae/20230402/وزير-الخارجية-اليمني-ينتقد-حملة-إعلامية-تسيء-للعلاقات-مع-مصر-1075423060.html
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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, صراع اليمن, العالم العربي, أخبار العالم العربي, الأخبار, مصر, أخبار مصر الآن
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, صراع اليمن, العالم العربي, أخبار العالم العربي, الأخبار, مصر, أخبار مصر الآن

بعد أزمة تصريحات وزير الخارجية اليمني.. الإرياني: اليمن لن يكون إلا مع أشقائه في مصر

19:34 GMT 02.04.2023
© Sputnik . Muhammed Hemeda / وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني
وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2023
© Sputnik . Muhammed Hemeda /
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أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، وقوف بلاده إلى جانب مصر في كل ما يحفظ أمنها واستقرارها ومصالح شعبها.
وأضاف في تغريدة له، عبر حسابه على "تويتر"، أن بلاده تؤكد دعمها الكامل لكافة الخيارات التي تتخذها في سبيل تحقيق ذلك، وأن هذا "موقف مبدئي وثابت وراسخ ينطلق من أبجدياتنا ومسلماتنا السياسية التي تجسد ما يجمع بلدينا وشعبينا من علاقات أخوية متجذرة عبر التاريخ، وروابط ومصالح مشتركة".
وأضاف الإرياني: "اليمن لن تكون إلا مع أشقائها في مصر الذين ساندوها في مختلف المراحل والظروف، ومنها موقفهم الثابت والراسخ في دعم الشرعية الدستورية في معركة استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب، وفتح أبوابهم لمئات الآلاف من اليمنيين الذين فروا من بطش مليشيا الحوثي الإرهابية".
وتابع: "نراهن على هذا الدعم ورفع مستوى التنسيق والتعاون للتصدي للتحديات السياسية والاقتصادية والامنية التي تواجه بلدينا ومنطقتنا العربية، واستمرار الرعاية الكريمة والتسهيلات التي تقدمها مصر للمقيمين والوافدين اليمنيين حتى زوال الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا وشعبنا".
وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2023
وزير الخارجية اليمني ينتقد حملة إعلامية تسيء للعلاقات مع مصر
07:31 GMT
وقبل أسبوع، زار وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، وأدلى بتصريحات خلال لقائه نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإثيوبي دمكي مكونين حسن، أكد فيها "تضامن الجمهورية اليمنية ودعمها لكل الخطوات التي تقوم بها الحكومة الإثيوبية بغية تحريك عجلة التنمية وتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار الذي ينشده الشعب الإثيوبي".
وجرى تأويل تصريحات الوزير بأنها موقف داعم من الحكومة اليمنية لإجراءات أثيوبيا بشأن سد النهضة الذي فجر أزمة بين أديس أبابا والقاهرة، فيما يتعلق بحصة مصر من مياه نهر النيل.
وفي وقت سابق، من اليوم كتب الوزير، عبر حسابه على "تويتر"، يؤكد وجود حملة إعلامية تستهدفه وتحاول الإساءة للعلاقات المصرية اليمنية.
وكتب: "تابعت خلال اليومين الماضية حملة إعلامية منظمة استهدفتنا شخصياً إثر قيامنا بخطوات إصلاحية لمعالجة وضع الملحقيات الفنية في سفاراتنا وهو أمر اعتدناه، ولكن مالا يمكن قبوله أبداً أن يستخدم الاستهداف الشخصي للاساءة لعلاقتنا المتينة والتاريخية مع مصر من خلال فبركات لا أساس من الصحة".
وأضاف: "فمصر أولاً لأكبر من ذلك، ونحن لا يمكن إلا أن نكون معها دوماً وأن نبادلها الوفاء بالوفاء في كل المواقف والمنابر، خالص التهاني في ذكرى نصر العاشر من رمضان لمصر وشعبها وقيادتها الحكيمة".
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