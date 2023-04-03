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الرئاسة الفلسطينية تحذر إسرائيل من إجراءاتها التصعيدية في القدس
الرئاسة الفلسطينية تحذر إسرائيل من إجراءاتها التصعيدية في القدس
حذرت الرئاسة الفلسطينية من استمرار الإجراءات التصعيدية الإسرائيلية في القدس، وأدانت مقتل الشابين محمد جنيدي أبو بكر، ومحمد ناصر سعيد الحلاق. 03.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-03T17:15+0000
2023-04-03T17:15+0000
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وأعرب الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، في تصريحات له اليوم الاثنين، عن إدانته "الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس، وأسفرت عن استشهاد الشابين محمد جنيدي أبو بكر، ومحمد ناصر سعيد الحلاق".وقال أبو ردينة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن "مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها أحادية الجانب من استيطان وعمليات قتل واقتحامات للمسجد الأقصى المبارك، تؤكد أنها تسعى جاهدة إلى تصعيد الموقف وتوتير الأجواء وجر المنطقة إلى دوامة العنف وعدم الاستقرار".وأكد أن استمرار "اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين، هي تصعيد خطير لا يمكن القبول به".وحمل أبو ردينة السلطات الإسرائيلية مسؤولية الاعتداءات المتواصلة على الشعب الفلسطيني، وطالب المجتمع الدولي، بالتدخل والضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، قبل تفجر الأوضاع.
https://sputnikarabic.ae/20230401/إضراب-عام-في-البلدات-العربية-احتجاجا-على-إعدام-شاب-برصاص-الشرطة-الإسرائيلية-في-القدس-1075412094.html
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم العربي, أخبار العالم الآن, القدس, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

الرئاسة الفلسطينية تحذر إسرائيل من إجراءاتها التصعيدية في القدس

17:15 GMT 03.04.2023
© Sputnik . Ajwad Jradatعشرات آلاف من الفلسطينيين يشيعون قائد في" كتائب شهداء الأقصى" قضى في عملية إسرائيلية في نابلس
عشرات آلاف من الفلسطينيين يشيعون قائد في كتائب شهداء الأقصى قضى في عملية إسرائيلية في نابلس - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
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حذرت الرئاسة الفلسطينية من استمرار الإجراءات التصعيدية الإسرائيلية في القدس، وأدانت مقتل الشابين محمد جنيدي أبو بكر، ومحمد ناصر سعيد الحلاق.
وأعرب الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، في تصريحات له اليوم الاثنين، عن إدانته "الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس، وأسفرت عن استشهاد الشابين محمد جنيدي أبو بكر، ومحمد ناصر سعيد الحلاق".
وقال أبو ردينة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن "مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها أحادية الجانب من استيطان وعمليات قتل واقتحامات للمسجد الأقصى المبارك، تؤكد أنها تسعى جاهدة إلى تصعيد الموقف وتوتير الأجواء وجر المنطقة إلى دوامة العنف وعدم الاستقرار".
المسجد الأقصى - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2023
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1 أبريل, 15:36 GMT
وأكد أن استمرار "اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين، هي تصعيد خطير لا يمكن القبول به".
وحمل أبو ردينة السلطات الإسرائيلية مسؤولية الاعتداءات المتواصلة على الشعب الفلسطيني، وطالب المجتمع الدولي، بالتدخل والضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، قبل تفجر الأوضاع.
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