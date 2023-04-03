https://sputnikarabic.ae/20230403/الصين-تعزز-أسطولها-بطائرة-تقلق-أمريكا-صور-وفيديو-1075463991.html

الصين تعزز أسطولها بطائرة "تقلق أمريكا"... صور وفيديو

الصين تعزز أسطولها بطائرة "تقلق أمريكا"... صور وفيديو

أفادت صحيفة متخصصة في الشؤون العسكرية، أن انتشار طائرة شانشي "KJ-500"، ضمن وحدات الخطوط الأمامية لجيش التحرير الشعبي الصيني، يمثل تتويجًا للجهود المبذولة للصين... 03.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-03T09:42+0000

2023-04-03T09:42+0000

2023-04-03T09:42+0000

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وذكرت مجلة "militarywatch" أن دخول "KJ-2000" و"KJ-200" الخدمة لدى الجيش الصيني في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بقدرات تعتبر أقل حداثة، لكنها تقدم خبرة مهمة في مجال الإنذار المبكر والتحكم.تم تطوير "KJ-500" على أساس النقل التوربيني الأصلي "Shaanxi Y-9" الرباعي المحركات، مما يوفر قواسم مشتركة للصيانة، بالإضافة إلى تكاليف تشغيلية منخفضة نسبيًا مقارنةً بهيكل الطائرة الروسي الأكبر "إيل 76"الذي تم استخدامه كأساس لتطوير "KJ-2000".ونوّهت المجلة إلى أن رضا جيش التحرير الشعبي عن "KJ-500" انعكس في الأعداد الأكبر التي حصل عليها الجيش الشعبي مقارنةً بالطائرات السابقة.وتم نشر نحو 17 طائرة "KJ-500s" في حلول بداية عام 2018، مما جعلها بالفعل الأكثر عددًا في الخدمة، قبل الإعلان عن زيادة حجم الإنتاج في ذلك العام.أفاد عدد من المصادر أن هذا البديل قد بدأ في دخول الخدمة في عام 2020، مما يشير إلى أنه كان من الممكن أن يبدأ الإنتاج في عام 2018، عندما تم توسيع خطوط الإنتاج.وذكرت المجلة أنه تم تسليم طائرات "J-20" إلى القوات الجوية لأول مرة في عام 2016، وبحلول عام 2022 قُدر أن الأسطول قد نما إلى نحو 200 طائرة بعد دخولها حيز الإنتاج الكامل في العام السابق، بحسب مجلة "militarywatch" المتخصصة بالشؤون العسكرية.ذكر قائد القوات الجوية الأمريكية في المحيط الهادئ، كينيث ويلسباخ، أن الطائرة "KJ-500" قامت بدور مهم في دعم عمليات "J-20".

https://sputnikarabic.ae/20230402/الصين-تطلق-قمرا-صناعيا-جديدا-للاستشعار-عن-بعد-1075431285.html

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