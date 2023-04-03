https://sputnikarabic.ae/20230403/الصين-تعزز-أسطولها-بطائرة-تقلق-أمريكا-صور-وفيديو-1075463991.html
الصين تعزز أسطولها بطائرة "تقلق أمريكا"... صور وفيديو
الصين تعزز أسطولها بطائرة "تقلق أمريكا"... صور وفيديو
أفادت صحيفة متخصصة في الشؤون العسكرية، أن انتشار طائرة شانشي "KJ-500"، ضمن وحدات الخطوط الأمامية لجيش التحرير الشعبي الصيني، يمثل تتويجًا للجهود المبذولة للصين... 03.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-03T09:42+0000
2023-04-03T09:42+0000
2023-04-03T09:42+0000
العالم
أخبار العالم الآن
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/18/1068182309_0:119:2723:1651_1920x0_80_0_0_b64ad8a09308f6caafc12be63774f88f.jpg
وذكرت مجلة "militarywatch" أن دخول "KJ-2000" و"KJ-200" الخدمة لدى الجيش الصيني في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بقدرات تعتبر أقل حداثة، لكنها تقدم خبرة مهمة في مجال الإنذار المبكر والتحكم.تم تطوير "KJ-500" على أساس النقل التوربيني الأصلي "Shaanxi Y-9" الرباعي المحركات، مما يوفر قواسم مشتركة للصيانة، بالإضافة إلى تكاليف تشغيلية منخفضة نسبيًا مقارنةً بهيكل الطائرة الروسي الأكبر "إيل 76"الذي تم استخدامه كأساس لتطوير "KJ-2000".ونوّهت المجلة إلى أن رضا جيش التحرير الشعبي عن "KJ-500" انعكس في الأعداد الأكبر التي حصل عليها الجيش الشعبي مقارنةً بالطائرات السابقة.وتم نشر نحو 17 طائرة "KJ-500s" في حلول بداية عام 2018، مما جعلها بالفعل الأكثر عددًا في الخدمة، قبل الإعلان عن زيادة حجم الإنتاج في ذلك العام.أفاد عدد من المصادر أن هذا البديل قد بدأ في دخول الخدمة في عام 2020، مما يشير إلى أنه كان من الممكن أن يبدأ الإنتاج في عام 2018، عندما تم توسيع خطوط الإنتاج.وذكرت المجلة أنه تم تسليم طائرات "J-20" إلى القوات الجوية لأول مرة في عام 2016، وبحلول عام 2022 قُدر أن الأسطول قد نما إلى نحو 200 طائرة بعد دخولها حيز الإنتاج الكامل في العام السابق، بحسب مجلة "militarywatch" المتخصصة بالشؤون العسكرية.ذكر قائد القوات الجوية الأمريكية في المحيط الهادئ، كينيث ويلسباخ، أن الطائرة "KJ-500" قامت بدور مهم في دعم عمليات "J-20".
https://sputnikarabic.ae/20230402/الصين-تطلق-قمرا-صناعيا-جديدا-للاستشعار-عن-بعد-1075431285.html
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/18/1068182309_182:0:2541:1769_1920x0_80_0_0_7394692f11a9225a5f1b6e0afda1acb5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار العالم الآن, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
الصين تعزز أسطولها بطائرة "تقلق أمريكا"... صور وفيديو
تابعنا عبر
أفادت صحيفة متخصصة في الشؤون العسكرية، أن انتشار طائرة شانشي "KJ-500"، ضمن وحدات الخطوط الأمامية لجيش التحرير الشعبي الصيني، يمثل تتويجًا للجهود المبذولة للصين على مدى أكثر من ربع قرن لتطوير طائرة الإنذار المبكر والتحكم.
وذكرت مجلة "militarywatch" أن دخول "KJ-2000" و"KJ-200" الخدمة لدى الجيش الصيني في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بقدرات تعتبر أقل حداثة، لكنها تقدم خبرة مهمة في مجال الإنذار المبكر والتحكم.
وبيّنت المجلة أن "KJ-500" تتفوق بتطورات مهمة على سابقاتها بما في ذلك الاستفادة من التحسينات في رادار "AESA" الصيني وتقنيات ربط البيانات، واكتساب القدرة على تتبع 100 هدف في وقت واحد.
وذكرت المجلة أنه تم تطوير رادارها من قبل معهد الأبحاث الثامن والثلاثين التابع لشركة "China Electronics Technology Group Corporation"، ويضم ثلاثة أجهزة استشعار منفصلة داخل قبة على شكل صحن، والتي تحمل أيضًا هوائي اتصالات عبر الأقمار الصناعية ومصفوفتي ذكاء إلكتروني سلبيتين.
تم تطوير "KJ-500" على أساس النقل التوربيني الأصلي "Shaanxi Y-9" الرباعي المحركات، مما يوفر قواسم مشتركة للصيانة، بالإضافة إلى تكاليف تشغيلية منخفضة نسبيًا مقارنةً بهيكل الطائرة الروسي الأكبر "إيل 76"الذي تم استخدامه كأساس لتطوير "KJ-2000".
وأشارت المجلة إلى أن الطائرة تدمج أربعة محركات توربينية من طراز "FWJ-6C" بقوة 5100 حصان مع مراوح سداسية الشفرات.
ونوّهت المجلة إلى أن رضا جيش التحرير الشعبي عن "KJ-500" انعكس في الأعداد الأكبر التي حصل عليها الجيش الشعبي مقارنةً بالطائرات السابقة.
وتم نشر نحو 17 طائرة "KJ-500s" في حلول بداية عام 2018، مما جعلها بالفعل الأكثر عددًا في الخدمة، قبل الإعلان عن زيادة حجم الإنتاج في ذلك العام.
وتم الكشف عن البديل "KJ-500A" المحسن في معرض Airshow China 2022 في Zhuhai في نوفمبر/تشرين الثاني، وشمل تحسينات كبيرة في إلكترونيات الطيران.
أفاد عدد من المصادر أن هذا البديل قد بدأ في دخول الخدمة في عام 2020، مما يشير إلى أنه كان من الممكن أن يبدأ الإنتاج في عام 2018، عندما تم توسيع خطوط الإنتاج.
وأضافت المجلة أن الطائرة "KJ-500" اكتسبت مكانة بارزة بسبب عملياتها جنبًا إلى جنب مع المقاتلة الصينية الأكثر شهرة "J-20".
وذكرت المجلة أنه تم تسليم طائرات "J-20" إلى القوات الجوية لأول مرة في عام 2016، وبحلول عام 2022 قُدر أن الأسطول قد نما إلى نحو 200 طائرة بعد دخولها حيز الإنتاج الكامل في العام السابق، بحسب مجلة "militarywatch" المتخصصة بالشؤون العسكرية.
ذكر قائد القوات الجوية الأمريكية في المحيط الهادئ، كينيث ويلسباخ، أن الطائرة "KJ-500" قامت بدور مهم في دعم عمليات "J-20".