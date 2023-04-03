https://sputnikarabic.ae/20230403/اللجنة-الوطنية-لمكافحة-الإرهاب-الأجهزة-الخاصة-الأوكرانية-وراء-تفجير-مقهى-سان-بطرسبورغ--1075465459.html
اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب: الأجهزة الخاصة الأوكرانية وراء تفجير مقهى سان بطرسبورغ
اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب: الأجهزة الخاصة الأوكرانية وراء تفجير مقهى سان بطرسبورغ
أعلنت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب، اليوم الاثنين، أن الأجهزة الخاصة الأوكرانية قامت بالتخطيط للهجوم على المراسل الحربي المعروف فلادلين تاتارسكي،... 03.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-03T09:47+0000
2023-04-03T09:47+0000
2023-04-03T09:47+0000
روسيا
أخبار روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان اللجنة الروسية: "تم التخطيط للعمل الإرهابي الذي ارتُكب في 2 أبريل / نيسان، في سان بطرسبورغ ضد الصحفي المعروف فلادلين تاتارسكي، من قبل الأجهزة الخاصة لأوكرانيا بمشاركة عملاء من بين الأشخاص المتعاونين مع ما يسمى بمؤسسة نافالني لمكافحة الفساد، والتي من بينها المؤيدة النشطة داريا تريبوفا التي تم احتجازها".وقُتل مدون روسي شهير، وأصيب 32 آخرون نقل منهم 24 إلى المستشفى إثر انفجار، وقع يوم الأحد، داخل أحد المقاهي في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.ونظم مكتب المدعي العام في منطقة فاسيليوستروفسكي في المدينة تحقيقًا، بناءً على المعلومات المتوفرة.
https://sputnikarabic.ae/20230403/لجنة-التحقيق-الروسية-اعتقال-المشتبه-بها-الأولى-في-تفجير-مقهى-سان-بطرسبورغ-1075463381.html
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اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب: الأجهزة الخاصة الأوكرانية وراء تفجير مقهى سان بطرسبورغ
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أعلنت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب، اليوم الاثنين، أن الأجهزة الخاصة الأوكرانية قامت بالتخطيط للهجوم على المراسل الحربي المعروف فلادلين تاتارسكي، بمشاركة عملاء من بين مؤيدي صندوق مكافحة الفساد (تم الاعتراف بالصندوق كعميل أجنبي ومحظور في روسيا على أن متطرف) أليكسي نافالني.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان اللجنة الروسية: "تم التخطيط للعمل الإرهابي الذي ارتُكب في 2 أبريل / نيسان، في سان بطرسبورغ ضد الصحفي المعروف فلادلين تاتارسكي، من قبل الأجهزة الخاصة لأوكرانيا بمشاركة عملاء من بين الأشخاص المتعاونين مع ما يسمى بمؤسسة نافالني لمكافحة الفساد، والتي من بينها المؤيدة النشطة داريا تريبوفا التي تم احتجازها".
وقُتل مدون روسي شهير، وأصيب 32 آخرون نقل منهم 24 إلى المستشفى إثر انفجار
، وقع يوم الأحد، داخل أحد المقاهي في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.
ونظم مكتب المدعي العام في منطقة فاسيليوستروفسكي في المدينة تحقيقًا، بناءً على المعلومات المتوفرة.