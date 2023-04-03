https://sputnikarabic.ae/20230403/المدعي-العام-الروسي-دول-غربية-ترفض-تسليم-مواطنين-روس-للخضوع-لمحاكمات-جنائية-1075454956.html

المدعي العام الروسي: دول غربية ترفض تسليم مواطنين روس للخضوع لمحاكمات جنائية

المدعي العام الروسي: دول غربية ترفض تسليم مواطنين روس للخضوع لمحاكمات جنائية

رفضت عدة دول غربية في الربع الأول من عام 2023 تلبية 19 طلبًا من روسيا بشأن تسليم مواطنين روس للمحاكمة الجنائية، بما في ذلك المتهمين بارتكاب جرائم القتل... 03.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-03T03:04+0000

2023-04-03T03:04+0000

2023-04-03T03:04+0000

روسيا

المدعي العام

قضايا

بولندا

أخبار النمسا

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موسكو - سبوتنيك. وكتب مكتب المدعي العام الروسي، في رد على سؤال من وكالة "سبوتنيك" في هذا الشأن، "خلال الفترة المشار إليها (يناير/ كانون الثاني – مارس/ آذار)، رفضت دول أجنبية تلبية 19 طلبا لتسليم أشخاص للمحاكمة الجنائية أو تنفيذ حكم، ثمان حالات منها لأسباب سياسية: إيطاليا (2)، بولندا (2) ، النمسا (1)، بلغاريا (1)، ألمانيا (1) رومانيا (1)".وبحسب بيانات مكتب النائب العام في روسيا، فمن بين المواطنين الذين رُفض تسليمهم لأسباب سياسية، هناك متهمون بالقتل والسرقة والخطف والاحتيال على نطاق واسع والإتجار بالمخدرات وجرائم أخرى.وجاء رفض السلطات المختصة في بلغاريا وألمانيا وإيطاليا ورومانيا تسليم المجرمين بتبرير يزعم أن المتهمين في قضايا جنائية الذين يسلمون لروسيا قد يتعرضون "لمعاملة لا إنسانية ومهينة على أراضي روسيا الاتحادية".وأكد مكتب المدعي العام الروسي، أن "هذه القرارات تتعارض مع التزامات الأطراف بموجب الاتفاقية الأوروبية لتسليم المجرمين لعام 1957. وهكذا، تواصل هذه البلدان ممارسة عدم الوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها صراحة في المعاهدات الدولية، مما يسمح في الواقع للمجرمين بتجنب تحمل المسؤولية الجنائية عن الجرائم المرتكبة".وكان المدعي العام لروسيا الاتحادية، إيغور كراسنوف، قد أكد أن النيابة العامة ستواصل الوفاء بالتزاماتها الدولية، على الرغم من النهج المسيس للزملاء الغربيين ورفضهم تسليم المجرمين إلى روسيا، مشيراً إلى أن المجرمين الذين فروا من العدالة في روسيا يشكلون خطرًا على سكان أوروبا بسبب رفض السلطات المحلية تسليمهم إلى موسكو.

https://sputnikarabic.ae/20230402/1075444923.html

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