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https://sputnikarabic.ae/20230403/بعد-لقائه-بولي-العهد-السيسي-يؤكد-عمق-ومتانة-العلاقات-بين-السعودية-ومصر-1075455772.html
بعد لقائه بولي العهد... السيسي يؤكد عمق ومتانة العلاقات بين السعودية ومصر
بعد لقائه بولي العهد... السيسي يؤكد عمق ومتانة العلاقات بين السعودية ومصر
أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، سعادته بلقاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الذي أبرز عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة... 03.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-03T05:13+0000
2023-04-03T05:13+0000
الرئيس عبدالفتاح السيسي
ولي العهد محمد بن سلمان
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العالم العربي
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وقال السيسي في تغريدة فور مغادرته جدة السعودية، إنه يتطلع لتنمية علاقة البلدين وتعزيزها في جميع المجالات، وبما يحقق المصالح المشتركة وتطلعات الشعبين العظيمين.والتقى ولي العهد السعودي بالرئيس المصري، ليل الأحد/الاثنين، على مائدة السحور في جدة.وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، استعراض الطرفان، خلال اللقاء، العلاقات الثنائية الوثيقة والتاريخية بين البلدين الشقيقين، وآفاق التعاون المشترك وسبل تعزيزه وتطويره في مختلف المجالات.كما بحث الزعيمان تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها، بالإضافة إلى بحث مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفقا لـ "واس".حضر اللقاء من الجانب السعودي، وزير الدولة ومستشار الأمن الوطني، الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الدولة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد.فيما حضر من الجانب المصري رئيس جهاز المخابرات، اللواء عباس كامل.
https://sputnikarabic.ae/20230402/إعلام-السيسي-يزور-السعودية-لإجراء-مباحثات-سياسية-واقتصادية-مع-الأمير-محمد-بن-سلمان-1075446919.html
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الرئيس عبدالفتاح السيسي, ولي العهد محمد بن سلمان, أخبار السعودية اليوم, أخبار مصر الآن, العالم العربي
الرئيس عبدالفتاح السيسي, ولي العهد محمد بن سلمان, أخبار السعودية اليوم, أخبار مصر الآن, العالم العربي

بعد لقائه بولي العهد... السيسي يؤكد عمق ومتانة العلاقات بين السعودية ومصر

05:13 GMT 03.04.2023
© AP Photo / Amr Nabilالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2023
© AP Photo / Amr Nabil
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أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، سعادته بلقاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الذي أبرز عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة العربية السعودية.
وقال السيسي في تغريدة فور مغادرته جدة السعودية، إنه يتطلع لتنمية علاقة البلدين وتعزيزها في جميع المجالات، وبما يحقق المصالح المشتركة وتطلعات الشعبين العظيمين.
والتقى ولي العهد السعودي بالرئيس المصري، ليل الأحد/الاثنين، على مائدة السحور في جدة.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، استعراض الطرفان، خلال اللقاء، العلاقات الثنائية الوثيقة والتاريخية بين البلدين الشقيقين، وآفاق التعاون المشترك وسبل تعزيزه وتطويره في مختلف المجالات.
كما بحث الزعيمان تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها، بالإضافة إلى بحث مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفقا لـ "واس".
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2023
إعلام: السيسي يزور السعودية لإجراء مباحثات سياسية واقتصادية مع الأمير محمد بن سلمان
أمس, 17:26 GMT
حضر اللقاء من الجانب السعودي، وزير الدولة ومستشار الأمن الوطني، الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الدولة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد.
فيما حضر من الجانب المصري رئيس جهاز المخابرات، اللواء عباس كامل.
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