https://sputnikarabic.ae/20230403/حماس-تخطيط-المستوطنين-الصهاينة-لذبح-قرابين-وتدنيس-المسجد-الأقصى-يصب-الزيت-على-النار-1075481668.html
"حماس": تخطيط المستوطنين الصهاينة لذبح قرابين وتدنيس المسجد الأقصى يصب الزيت على النار
"حماس": تخطيط المستوطنين الصهاينة لذبح قرابين وتدنيس المسجد الأقصى يصب الزيت على النار
حذرت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، اليوم الاثنين، من "تخطيط المستوطنين الصهاينة وإقدامهم على ذبح القرابين وتدنيس المسجد الأقصى المبارك، بدءا من... 03.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-03T15:21+0000
2023-04-03T15:21+0000
2023-04-03T15:21+0000
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وقالت حركة حماس، في بيان صحفي، إن "الشعب الفلسطيني لن يقف مكتوف الأيدي أمام المساس بالأقصى وتدنيسه، والاستخفاف بمشاعر ملايين المسلمين حول العالم"، مؤكدا أن هذه الخطوة ستصب الزيت على النار.وحذرت "الاحتلال الإسرائيلي من الإقدام على حماقات تمس بالأقصى"، داعية "أبناء الشعب الفلسطيني إلى النفير، ورفع مستوى الجهوزية، وشد الرحال وتكثيف الرباط والاعتكاف في المسجد الأقصى، وذلك لصد عدوان الاحتلال وإفشال مخططات مستوطنيه الإرهابيين".واقتحمت عناصر من القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى في مدينة القدس، قبيل انتصاف ليل الأحد بالتوقيت المحلي. وقالت إذاعة "بيت لحم 2000" إن القوات الإسرائيلية عمدت بعد اقتحام المسجد الأقصى إلى إخلاء المصلى القبلي من المعتكفين.وفي وقت سابق، اقتحم عشرات المستوطنين، صباح أمس الأحد، المسجد الأقصى، من باب المغاربة، بحماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية.ونقلت وكالة "شهاب"، عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، أن عشرات المستوطنين توافدوا منذ الصباح الباكر إلى المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية قرب باب الرحمة.وأعلنت منظمة "شباب هار إيل/شباب الهيكل"، إحدى "منظمات الهيكل" الأكثر عدوانية وإجراما بحق المسجد الأقصى، عن نيتها تنفيذ اقتحام جماعي كبير للمسجد، خلال الأيام المقبلة، احتفالا بعيد الفصح اليهودي.
https://sputnikarabic.ae/20230401/الرئاسة-الفلسطينية-تحذر-من-أن-التصعيد-الإسرائيلي-في-المسجد-الأقصى-قد-يعيد-المنطقة-إلى-مربع-العنف-1075397503.html
https://sputnikarabic.ae/20230402/عشرات-المستوطنين-يقتحمون-المسجد-الأقصى-بحماية-مشددة-من-قوات-الشرطة-الإسرائيلية-فيديو-وصور-1075430129.html
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حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي
حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي
"حماس": تخطيط المستوطنين الصهاينة لذبح قرابين وتدنيس المسجد الأقصى يصب الزيت على النار
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حذرت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، اليوم الاثنين، من "تخطيط المستوطنين الصهاينة وإقدامهم على ذبح القرابين وتدنيس المسجد الأقصى المبارك، بدءا من يوم الأربعاء القادم، وفي منتصف شهر رمضان".
وقالت حركة حماس، في بيان صحفي
، إن "الشعب الفلسطيني لن يقف مكتوف الأيدي أمام المساس بالأقصى وتدنيسه، والاستخفاف بمشاعر ملايين المسلمين حول العالم"، مؤكدا أن هذه الخطوة ستصب الزيت على النار.
وحذرت "الاحتلال الإسرائيلي من الإقدام على حماقات تمس بالأقصى"، داعية "أبناء الشعب الفلسطيني إلى النفير، ورفع مستوى الجهوزية، وشد الرحال وتكثيف الرباط والاعتكاف في المسجد الأقصى، وذلك لصد عدوان الاحتلال وإفشال مخططات مستوطنيه الإرهابيين".
واقتحمت عناصر من القوات الإسرائيلية
المسجد الأقصى في مدينة القدس، قبيل انتصاف ليل الأحد بالتوقيت المحلي. وقالت إذاعة
"بيت لحم 2000" إن القوات الإسرائيلية عمدت بعد اقتحام المسجد الأقصى إلى إخلاء المصلى القبلي من المعتكفين.
وفي وقت سابق، اقتحم عشرات المستوطنين
، صباح أمس الأحد، المسجد الأقصى، من باب المغاربة، بحماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية.
ونقلت وكالة "شهاب"، عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، أن عشرات المستوطنين توافدوا منذ الصباح الباكر إلى المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية قرب باب الرحمة.
وأعلنت منظمة "شباب هار إيل/شباب الهيكل"، إحدى "منظمات الهيكل" الأكثر عدوانية وإجراما بحق المسجد الأقصى،
عن نيتها تنفيذ اقتحام جماعي كبير للمسجد، خلال الأيام المقبلة، احتفالا بعيد الفصح اليهودي.