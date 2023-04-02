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https://sputnikarabic.ae/20230402/القوات-الإسرائيلية-تقتحم-المسجد-الأقصى-وتخلي-المصلى-القبلي-من-المعتكفين-1075452584.html
القوات الإسرائيلية تقتحم المسجد الأقصى وتخلي المصلى القبلي من المعتكفين
القوات الإسرائيلية تقتحم المسجد الأقصى وتخلي المصلى القبلي من المعتكفين
اقتحمت عناصر من القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى في مدينة القدس، قبيل انتصاف ليل الأحد بالتوقيت المحلي. 02.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-02T20:54+0000
2023-04-02T20:54+0000
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وقالت إذاعة "بيت لحم 2000" إن القوات الإسرائيلية عمدت بعد اقتحام المسجد الأقصى إلى إخلاء المصلى القبلي من المعتكفين.وفي وقت سابق، اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الأحد، المسجد الأقصى، من باب المغاربة، بحماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية.ونقلت وكالة "شهاب"، صباح اليوم الأحد، عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، أن عشرات المستوطنين توافدوا منذ الصباح الباكر إلى المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية قرب باب الرحمة.وشددت الشرطة الإسرائيلية من إجراءاتها على أبواب الأقصى، حيث فرضت تشديدات على دخول المصلين للمسجد لأداء صلاة الفجر، بعدما دققت في هوياتهم واحتجزتها عند الأبواب، حيث كثفت من عناصرها ووحداتها الخاصة في محيط المسجد الأقصى وعند أبوابه، بهدف تأمين اقتحامات المستوطنين.ولفتت الوكالة إلى خطورة تواصل "جماعات الهيكل" تحشيد أنصارها من المستوطنين المتطرفين، بهدف تحقيق أطماعها في المسجد الأقصى، بـ"ذبح "قرابين" داخله، وتكثيف الاقتحامات وأداء طقوسهم التلمودية.وأعلنت منظمة "شباب هار إيل/شباب الهيكل"، إحدى "منظمات الهيكل" الأكثر عدوانية وإجراما بحق المسجد الأقصى، عن نيتها تنفيذ اقتحام جماعي كبير للمسجد، خلال الأيام المقبلة، احتفالا بعيد الفصح اليهودي.
https://sputnikarabic.ae/20230401/الشرطة-الإسرائيلية-تفتح-تحقيقا-في-مقتل-فلسطيني-عند-أبواب-المسجد-الأقصى-1075411682.html
https://sputnikarabic.ae/20230401/الرئاسة-الفلسطينية-تحذر-من-أن-التصعيد-الإسرائيلي-في-المسجد-الأقصى-قد-يعيد-المنطقة-إلى-مربع-العنف-1075397503.html
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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار

القوات الإسرائيلية تقتحم المسجد الأقصى وتخلي المصلى القبلي من المعتكفين

20:54 GMT 02.04.2023
© AP Photo / Mahmoud Illeanمتظاهرون فلسطينيون يشتبكون مع الشرطة الإسرائيلية في المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة، 15 أبريل 2022
متظاهرون فلسطينيون يشتبكون مع الشرطة الإسرائيلية في المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة، 15 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2023
© AP Photo / Mahmoud Illean
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اقتحمت عناصر من القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى في مدينة القدس، قبيل انتصاف ليل الأحد بالتوقيت المحلي.
وقالت إذاعة "بيت لحم 2000" إن القوات الإسرائيلية عمدت بعد اقتحام المسجد الأقصى إلى إخلاء المصلى القبلي من المعتكفين.
وفي وقت سابق، اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الأحد، المسجد الأقصى، من باب المغاربة، بحماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية.
قوات الشرطة الإسرائيلية تمنع الفلسطييين من دخول المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة، 15 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2023
الشرطة الإسرائيلية تفتح تحقيقا في مقتل فلسطيني عند أبواب المسجد الأقصى
أمس, 15:16 GMT
ونقلت وكالة "شهاب"، صباح اليوم الأحد، عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، أن عشرات المستوطنين توافدوا منذ الصباح الباكر إلى المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية قرب باب الرحمة.
وشددت الشرطة الإسرائيلية من إجراءاتها على أبواب الأقصى، حيث فرضت تشديدات على دخول المصلين للمسجد لأداء صلاة الفجر، بعدما دققت في هوياتهم واحتجزتها عند الأبواب، حيث كثفت من عناصرها ووحداتها الخاصة في محيط المسجد الأقصى وعند أبوابه، بهدف تأمين اقتحامات المستوطنين.
نبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2023
الرئاسة الفلسطينية تحذر من أن التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى قد يعيد المنطقة إلى مربع العنف
أمس, 09:10 GMT
ولفتت الوكالة إلى خطورة تواصل "جماعات الهيكل" تحشيد أنصارها من المستوطنين المتطرفين، بهدف تحقيق أطماعها في المسجد الأقصى، بـ"ذبح "قرابين" داخله، وتكثيف الاقتحامات وأداء طقوسهم التلمودية.
وأعلنت منظمة "شباب هار إيل/شباب الهيكل"، إحدى "منظمات الهيكل" الأكثر عدوانية وإجراما بحق المسجد الأقصى، عن نيتها تنفيذ اقتحام جماعي كبير للمسجد، خلال الأيام المقبلة، احتفالا بعيد الفصح اليهودي.
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