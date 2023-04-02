https://sputnikarabic.ae/20230402/القوات-الإسرائيلية-تقتحم-المسجد-الأقصى-وتخلي-المصلى-القبلي-من-المعتكفين-1075452584.html
القوات الإسرائيلية تقتحم المسجد الأقصى وتخلي المصلى القبلي من المعتكفين
القوات الإسرائيلية تقتحم المسجد الأقصى وتخلي المصلى القبلي من المعتكفين
اقتحمت عناصر من القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى في مدينة القدس، قبيل انتصاف ليل الأحد بالتوقيت المحلي. 02.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-02T20:54+0000
2023-04-02T20:54+0000
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وقالت إذاعة "بيت لحم 2000" إن القوات الإسرائيلية عمدت بعد اقتحام المسجد الأقصى إلى إخلاء المصلى القبلي من المعتكفين.وفي وقت سابق، اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الأحد، المسجد الأقصى، من باب المغاربة، بحماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية.ونقلت وكالة "شهاب"، صباح اليوم الأحد، عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، أن عشرات المستوطنين توافدوا منذ الصباح الباكر إلى المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية قرب باب الرحمة.وشددت الشرطة الإسرائيلية من إجراءاتها على أبواب الأقصى، حيث فرضت تشديدات على دخول المصلين للمسجد لأداء صلاة الفجر، بعدما دققت في هوياتهم واحتجزتها عند الأبواب، حيث كثفت من عناصرها ووحداتها الخاصة في محيط المسجد الأقصى وعند أبوابه، بهدف تأمين اقتحامات المستوطنين.ولفتت الوكالة إلى خطورة تواصل "جماعات الهيكل" تحشيد أنصارها من المستوطنين المتطرفين، بهدف تحقيق أطماعها في المسجد الأقصى، بـ"ذبح "قرابين" داخله، وتكثيف الاقتحامات وأداء طقوسهم التلمودية.وأعلنت منظمة "شباب هار إيل/شباب الهيكل"، إحدى "منظمات الهيكل" الأكثر عدوانية وإجراما بحق المسجد الأقصى، عن نيتها تنفيذ اقتحام جماعي كبير للمسجد، خلال الأيام المقبلة، احتفالا بعيد الفصح اليهودي.
https://sputnikarabic.ae/20230401/الشرطة-الإسرائيلية-تفتح-تحقيقا-في-مقتل-فلسطيني-عند-أبواب-المسجد-الأقصى-1075411682.html
https://sputnikarabic.ae/20230401/الرئاسة-الفلسطينية-تحذر-من-أن-التصعيد-الإسرائيلي-في-المسجد-الأقصى-قد-يعيد-المنطقة-إلى-مربع-العنف-1075397503.html
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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار
القوات الإسرائيلية تقتحم المسجد الأقصى وتخلي المصلى القبلي من المعتكفين
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اقتحمت عناصر من القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى في مدينة القدس، قبيل انتصاف ليل الأحد بالتوقيت المحلي.
وقالت إذاعة
"بيت لحم 2000" إن القوات الإسرائيلية عمدت بعد اقتحام المسجد الأقصى إلى إخلاء المصلى القبلي من المعتكفين.
وفي وقت سابق، اقتحم عشرات المستوطنين
، صباح اليوم الأحد، المسجد الأقصى، من باب المغاربة، بحماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية.
ونقلت وكالة "شهاب"، صباح اليوم الأحد، عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، أن عشرات المستوطنين توافدوا منذ الصباح الباكر إلى المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية قرب باب الرحمة.
وشددت الشرطة الإسرائيلية
من إجراءاتها على أبواب الأقصى، حيث فرضت تشديدات على دخول المصلين للمسجد لأداء صلاة الفجر، بعدما دققت في هوياتهم واحتجزتها عند الأبواب، حيث كثفت من عناصرها ووحداتها الخاصة في محيط المسجد الأقصى وعند أبوابه، بهدف تأمين اقتحامات المستوطنين.
ولفتت الوكالة إلى خطورة تواصل "جماعات الهيكل" تحشيد أنصارها من المستوطنين المتطرفين، بهدف تحقيق أطماعها في المسجد الأقصى، بـ"ذبح "قرابين" داخله، وتكثيف الاقتحامات وأداء طقوسهم التلمودية.
وأعلنت منظمة "شباب هار إيل/شباب الهيكل"، إحدى "منظمات الهيكل" الأكثر عدوانية وإجراما بحق المسجد الأقصى،
عن نيتها تنفيذ اقتحام جماعي كبير للمسجد، خلال الأيام المقبلة، احتفالا بعيد الفصح اليهودي.