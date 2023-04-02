https://sputnikarabic.ae/20230402/القوات-الإسرائيلية-تقتحم-المسجد-الأقصى-وتخلي-المصلى-القبلي-من-المعتكفين-1075452584.html

القوات الإسرائيلية تقتحم المسجد الأقصى وتخلي المصلى القبلي من المعتكفين

القوات الإسرائيلية تقتحم المسجد الأقصى وتخلي المصلى القبلي من المعتكفين

اقتحمت عناصر من القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى في مدينة القدس، قبيل انتصاف ليل الأحد بالتوقيت المحلي. 02.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-02T20:54+0000

2023-04-02T20:54+0000

2023-04-02T20:54+0000

العالم العربي

أخبار فلسطين اليوم

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/0f/1061227106_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_14b1f880d2ddd29791779a5a347d3d78.jpg

وقالت إذاعة "بيت لحم 2000" إن القوات الإسرائيلية عمدت بعد اقتحام المسجد الأقصى إلى إخلاء المصلى القبلي من المعتكفين.وفي وقت سابق، اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الأحد، المسجد الأقصى، من باب المغاربة، بحماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية.ونقلت وكالة "شهاب"، صباح اليوم الأحد، عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، أن عشرات المستوطنين توافدوا منذ الصباح الباكر إلى المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية قرب باب الرحمة.وشددت الشرطة الإسرائيلية من إجراءاتها على أبواب الأقصى، حيث فرضت تشديدات على دخول المصلين للمسجد لأداء صلاة الفجر، بعدما دققت في هوياتهم واحتجزتها عند الأبواب، حيث كثفت من عناصرها ووحداتها الخاصة في محيط المسجد الأقصى وعند أبوابه، بهدف تأمين اقتحامات المستوطنين.ولفتت الوكالة إلى خطورة تواصل "جماعات الهيكل" تحشيد أنصارها من المستوطنين المتطرفين، بهدف تحقيق أطماعها في المسجد الأقصى، بـ"ذبح "قرابين" داخله، وتكثيف الاقتحامات وأداء طقوسهم التلمودية.وأعلنت منظمة "شباب هار إيل/شباب الهيكل"، إحدى "منظمات الهيكل" الأكثر عدوانية وإجراما بحق المسجد الأقصى، عن نيتها تنفيذ اقتحام جماعي كبير للمسجد، خلال الأيام المقبلة، احتفالا بعيد الفصح اليهودي.

https://sputnikarabic.ae/20230401/الشرطة-الإسرائيلية-تفتح-تحقيقا-في-مقتل-فلسطيني-عند-أبواب-المسجد-الأقصى-1075411682.html

https://sputnikarabic.ae/20230401/الرئاسة-الفلسطينية-تحذر-من-أن-التصعيد-الإسرائيلي-في-المسجد-الأقصى-قد-يعيد-المنطقة-إلى-مربع-العنف-1075397503.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار