https://sputnikarabic.ae/20230403/خروج-قطار-عن-مساره-في-ولاية-مونتانا-الأمريكية-1075456280.html

خروج قطار عن مساره في ولاية مونتانا الأمريكية

خروج قطار عن مساره في ولاية مونتانا الأمريكية

خرج قطار عن مساره، أمس الأحد، في ولاية مونتانا الأمريكية، فيما ادّعت السلطات المحلية بعدم وجود أي خطر على السلامة العامة. 03.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-03T05:53+0000

2023-04-03T05:53+0000

2023-04-03T06:32+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

خروج قطار عن مساره

مونتانا

أوهايو

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وقالت شركة مونتانا للسكك الحديدية، التي تدير مسارا بطول أكثر من 1400 كم يربط مونتانا وولاية واشنطن المجاورة لها، في بيان إن نحو 20 إلى 25 عربة من قطار شحن خرجت عن مسارها وسقطت في نهر كلارك فورك في مقاطعة ساندرز عند حوالي الساعة 9:20 صباحا بالتوقيت المحلي (0320 بتوقيت غرينتش).وذكرت الشركة أنه تم فتح تحقيق لتحديد سبب الخروج عن المسار، مضيفةً أن موظفيها كانوا في مكان الحادث مع المستجيبين الأوائل.وأظهرت صور نشرت على الإنترنت تناثر الحطام أسفل بعض عربات السكك الحديدية المحطمة، حيث ظهر في الصور ما لا يقل عن 12 عربة.ولم ترد تقارير فورية عن سقوط ضحايا حتى الآن.وجاء هذا الحادث بعد عدة حوادث أخرى مماثلة في أجزاء مختلفة من أمريكا خلال الأسابيع الأخيرة، حيث تسبب أحدها في أوهايو في تسرب أطنان من المواد الكيميائية السامة، ما أسهم في إشعال احتجاجات بين السكان المحليين وأثار قلق الأمة بأكملها.

https://sputnikarabic.ae/20230330/اندلاع-حريق-إثر-خروج-قطار-عن-مساره-في-ولاية-مينيسوتا-الأمريكية-فيديو-1075331085.html

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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, خروج قطار عن مساره, مونتانا, أوهايو