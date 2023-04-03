https://sputnikarabic.ae/20230403/خروج-قطار-عن-مساره-في-ولاية-مونتانا-الأمريكية-1075456280.html
خروج قطار عن مساره في ولاية مونتانا الأمريكية
خروج قطار عن مساره في ولاية مونتانا الأمريكية
خرج قطار عن مساره، أمس الأحد، في ولاية مونتانا الأمريكية، فيما ادّعت السلطات المحلية بعدم وجود أي خطر على السلامة العامة. 03.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-03T05:53+0000
2023-04-03T05:53+0000
2023-04-03T06:32+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
خروج قطار عن مساره
مونتانا
أوهايو
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وقالت شركة مونتانا للسكك الحديدية، التي تدير مسارا بطول أكثر من 1400 كم يربط مونتانا وولاية واشنطن المجاورة لها، في بيان إن نحو 20 إلى 25 عربة من قطار شحن خرجت عن مسارها وسقطت في نهر كلارك فورك في مقاطعة ساندرز عند حوالي الساعة 9:20 صباحا بالتوقيت المحلي (0320 بتوقيت غرينتش).وذكرت الشركة أنه تم فتح تحقيق لتحديد سبب الخروج عن المسار، مضيفةً أن موظفيها كانوا في مكان الحادث مع المستجيبين الأوائل.وأظهرت صور نشرت على الإنترنت تناثر الحطام أسفل بعض عربات السكك الحديدية المحطمة، حيث ظهر في الصور ما لا يقل عن 12 عربة.ولم ترد تقارير فورية عن سقوط ضحايا حتى الآن.وجاء هذا الحادث بعد عدة حوادث أخرى مماثلة في أجزاء مختلفة من أمريكا خلال الأسابيع الأخيرة، حيث تسبب أحدها في أوهايو في تسرب أطنان من المواد الكيميائية السامة، ما أسهم في إشعال احتجاجات بين السكان المحليين وأثار قلق الأمة بأكملها.
https://sputnikarabic.ae/20230330/اندلاع-حريق-إثر-خروج-قطار-عن-مساره-في-ولاية-مينيسوتا-الأمريكية-فيديو-1075331085.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, خروج قطار عن مساره, مونتانا, أوهايو
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, خروج قطار عن مساره, مونتانا, أوهايو
خروج قطار عن مساره في ولاية مونتانا الأمريكية
05:53 GMT 03.04.2023 (تم التحديث: 06:32 GMT 03.04.2023) تابعنا عبر
خرج قطار عن مساره، أمس الأحد، في ولاية مونتانا الأمريكية، فيما ادّعت السلطات المحلية بعدم وجود أي خطر على السلامة العامة.
وقالت شركة مونتانا للسكك الحديدية، التي تدير مسارا بطول أكثر من 1400 كم يربط مونتانا وولاية واشنطن المجاورة لها، في بيان إن نحو 20 إلى 25 عربة من قطار شحن خرجت عن مسارها
وسقطت في نهر كلارك فورك في مقاطعة ساندرز عند حوالي الساعة 9:20 صباحا بالتوقيت المحلي (0320 بتوقيت غرينتش).
وذكرت الشركة أنه تم فتح تحقيق لتحديد سبب الخروج عن المسار، مضيفةً أن موظفيها كانوا في مكان الحادث مع المستجيبين الأوائل.
وأظهرت صور نشرت على الإنترنت تناثر الحطام أسفل بعض عربات السكك الحديدية المحطمة
، حيث ظهر في الصور ما لا يقل عن 12 عربة.
ولم ترد تقارير فورية عن سقوط ضحايا حتى الآن.
وجاء هذا الحادث بعد عدة حوادث أخرى مماثلة في أجزاء مختلفة من أمريكا خلال الأسابيع الأخيرة، حيث تسبب أحدها في أوهايو في تسرب أطنان من المواد الكيميائية السامة، ما أسهم في إشعال احتجاجات بين السكان المحليين وأثار قلق الأمة بأكملها.