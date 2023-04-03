https://sputnikarabic.ae/20230403/ضابط-أمريكي-يسخر-من-خطة-واشنطن-الجديدة-لمهاجمة-روسيا-1075474226.html
ضابط أمريكي يسخر من "خطة واشنطن الجديدة" لمهاجمة روسيا
ضابط أمريكي يسخر من "خطة واشنطن الجديدة" لمهاجمة روسيا
سخر ضابط استخبارات متقاعد في مشاة البحرية الأمريكية، من الخطة الأمريكية الجديدة لمهاجمة روسيا انطلاقا من ألاسكا، مؤكدا أن مثل هذا الطرح مستحيل. 03.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-03T13:13+0000
2023-04-03T13:13+0000
2023-04-03T13:13+0000
روسيا
ألاسكا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال الضابط سكوت ريتر، في مقابلة مع قناة يوتيوب "U.S. Tour of Duty"، عندما سُئل عما إذا كان يعتبر أنه من الممكن تطوير خطة في واشنطن لتعزيز ألاسكا كنقطة انطلاق ضد موسكو، ضاحكا، دون تردد إن مثل "هذا السيناريو مستحيل".وفي السياق نفسه، أضاف ضابط المخابرات أنه، من الناحية النظرية، يمكن للبيت الأبيض تطوير مثل هذه الخطة، ولكن من أجل تنفيذها، سيكون من الضروري استعادة البنية التحتية العسكرية في ألاسكا.وأشار ريتر إلى أنه في ظل هذه الظروف، لن تتمكن واشنطن من أخذ زمام المبادرة في المستقبل المنظور.
https://sputnikarabic.ae/20230403/الصين-تعزز-أسطولها-بطائرة-تقلق-أمريكا-صور-وفيديو-1075463991.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, ألاسكا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, ألاسكا, الولايات المتحدة الأمريكية
ضابط أمريكي يسخر من "خطة واشنطن الجديدة" لمهاجمة روسيا
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سخر ضابط استخبارات متقاعد في مشاة البحرية الأمريكية، من الخطة الأمريكية الجديدة لمهاجمة روسيا انطلاقا من ألاسكا، مؤكدا أن مثل هذا الطرح مستحيل.
وقال الضابط سكوت ريتر، في مقابلة
مع قناة يوتيوب "U.S. Tour of Duty"، عندما سُئل عما إذا كان يعتبر أنه من الممكن تطوير خطة في واشنطن لتعزيز ألاسكا كنقطة انطلاق ضد موسكو، ضاحكا، دون تردد إن مثل "هذا السيناريو مستحيل".
وأضاف: "الآن، عندما تكون الأمور على هذا النحو، فإن الولايات المتحدة من ألاسكا لا تشكل تهديدا كبيرا لروسيا".
وفي السياق نفسه، أضاف ضابط المخابرات أنه، من الناحية النظرية، يمكن للبيت الأبيض تطوير مثل هذه الخطة، ولكن من أجل تنفيذها، سيكون من الضروري استعادة البنية التحتية العسكرية في ألاسكا.
وتابع ريتر: "الإمكانات العسكرية لروسيا في القطب الشمالي أعلى من تلك التي تتمتع بها الولايات المتحدة، لأن موسكو تدرك الأهمية الاستراتيجية للمنطقة وتولي اهتمامًا خاصًا لأمنها".
وأشار ريتر إلى أنه في ظل هذه الظروف، لن تتمكن واشنطن من أخذ زمام المبادرة في المستقبل المنظور.